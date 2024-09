Várias vítimas e numerosos desaparecidos após um acidente de barco envolvendo migrantes perto da costa espanhola.

Um navio de madeira próximo à costa da ilha de El Hierro, nas Ilhas Canárias, aparentemente resultou na morte de vários migrantes. Segundo os relatórios do serviço de resgate marítimo espanhol, ainda há 48 pessoas desaparecidas. Quatorze corpos foram recuperados desde o incidente, que ocorreu por volta de 1h da manhã de sábado, com apenas 27 migrantes entre pelo menos 84 passageiros sendo salvos, incluindo quatro menores.

As operações de busca recomeçaram ao nascer do sol, envolvendo três navios e três helicópteros, de acordo com o serviço de resgate. No entanto, as chances de encontrar mais sobreviventes parecem remotas. No sábado, membros da tripulação das equipes de resgate confessaram que as chances eram pequenas.

O navio de madeira, que transportava pelo menos 84 migrantes da África, virou por volta de 1h da manhã de sábado, a cerca de quatro milhas náuticas (mais de sete quilômetros) ao sul de La Restinga, na ilha mais ocidental de El Hierro. O incidente ocorreu quando houve uma migração em massa para um lado do barco, exatamente quando um navio de resgate se aproximava. Se nenhum sobrevivente for encontrado, o número de mortos pode ultrapassar 60.

Os sobreviventes relataram estar exaustos, desidratados e com frio. Os passageiros a bordo do navio virado haviam ficado sem água e comida por dois dias, de acordo com Anselmo Pestana, representante do governo espanhol nas Ilhas Canárias. Eles foram forçados a beber água do mar devido às suas condições desesperadoras. A situação caótica a bordo do barco superlotado pode ter causado pânico entre os passageiros ao avistarem o navio de resgate durante a noite. Os sobreviventes afirmaram que o barco havia partido uma semana antes de Nouadhibou, uma cidade na costa oeste da Mauritânia, a aproximadamente 750 quilômetros de El Hierro.

De acordo com a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR), cerca de 30.000 migrantes chegaram às Canárias da África em 2023, muito além do número de migrantes que chegaram ao mesmo ponto em 2022. Os barcos partem da costa africana ocidental, que vai da Guiné ao sul até o Marrocos ao norte. A ONG espanhola Caminando Fronteras estima que cerca de 4.800 pessoas morreram durante a viagem, seja por afogamento ou exaustão, entre janeiro e o final de maio.

O acidente com o barco de refugiados referenciado nos relatórios do serviço de resgate resultou na morte de vários migrantes nas águas ao largo da ilha de El Hierro. As equipes de busca e resgate continuaram seus esforços, mas as chances de encontrar mais sobreviventes pareciam remotas.

Leia também: