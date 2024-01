Várias capitais de estado evacuadas devido a uma ameaça enviada por correio eletrónico

"Foi um e-mail enviado em massa a vários (Secretários de Estado) e gabinetes estatais de todo o país", disse Michon Lindstrom, porta-voz do gabinete do Secretário de Estado do Kentucky.

Uma cópia de uma ameaça por correio eletrónico obtida pela CNN mostrava gabinetes governamentais em pelo menos 23 estados listados como destinatários. O remetente afirmava ter colocado explosivos no "Capitólio do seu estado", embora nenhum estado específico fosse mencionado no e-mail. Não é claro se foram enviadas outras ameaças por correio eletrónico.

A ameaça afectou os procedimentos do Capitólio no Kentucky, Mississippi, Geórgia, Connecticut, Michigan e Minnesota. Nenhum estado informou ter encontrado qualquer objeto de ameaça nesses edifícios.

"Enquanto todos estão seguros, (a Polícia Estadual do Kentucky) pediu a todos que evacuassem o Capitólio do estado e está investigando uma ameaça recebida pelo Gabinete do Secretário de Estado", disse o governador do Kentucky, Andy Beshear, no X.

"O Departamento de Segurança Pública do Mississipi evacuou com êxito o Capitólio do Estado do Mississipi", afirmou um porta-voz num comunicado. "O prédio foi revistado minuciosamente e nenhum explosivo ou equipamento suspeito foi encontrado." O senador estadual Brice Wiggins disse nas redes sociais: "Indivíduos doentes, que precisam ser processados, não nos impedirão de fazer nosso trabalho".

"Começando 2024 com uma ameaça de bomba no Capitólio do Estado da Geórgia", postou Gabriel Sterling, o diretor de operações da Secretaria de Estado da Geórgia.

"A equipe do Capitólio do Secretário de Estado atrasou sua chegada ao Capitólio da Geórgia até cerca de 45 minutos depois, quando receberam o 'All Clear' oficial da Polícia Estadual ", disse o porta-voz do Secretário de Estado Mike Hassinger à CNN.

A CNN contactou a polícia federal para obter comentários.

Esta é uma história em desenvolvimento e será actualizada.

Sabrina Shulman e Jason Morris, da CNN, contribuíram para este relatório.

Fonte: edition.cnn.com