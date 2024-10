Vamos aprofundar as implicações do imposto de ganhos de capital não realizados proposto por Harris para os contribuintes individuais.

Vários posts ignoram a verdade de que o plano afeta principalmente pessoas com patrimônio líquido superior a $100 milhões, que representam menos de 1% dos contribuintes, e disseminam desinformação sobre uma possível nova taxa pesada para todos os proprietários de imóveis. Um usuário do TikTok, por exemplo, alegou que as pessoas perderão suas casas e serão financeiramente arruinadas pelo IRS.

O problema em questão envolve uma política proposta comumente referida como a taxa mínima para bilionários. Esta proposta consideraria um aumento no valor dos ativos - como imóveis, ações e empresas privadas - como renda tributável anualmente, mesmo que esses ativos não sejam vendidos. Isso é comumente conhecido como ganho de capital não realizado.

Se você quiser entender isso melhor, pode considerar como um imposto cobrado sobre um lucro que existe apenas no papel.

Como Mark Friedlich, vice-presidente de assuntos governamentais na Wolters Kluwer Tax & Accounting, explicou, "É uma proposta bastante transformadora".

Durante a campanha eleitoral, Harris manifestou apoio à taxa mínima para bilionários. Embora não tenha especificado os detalhes, a proposta orçamentária recente da administração Biden-Harris fornece um esboço claro.

A taxa mínima para bilionários é apenas uma das muitas políticas fiscais propostas pelos democratas recentemente para atingir os ricos. Tanto Biden quanto Harris têm defendido consistentemente que "os americanos mais ricos paguem sua parte justa" de impostos. Essas fontes de receita adicionais poderiam potencialmente financiar programas sociais, como ajudar famílias com despesas de cuidados infantis ou oferecer auxílio para a compra de primeiras casas.

Atualmente, os contribuintes de renda média e alta pagam um imposto sobre os ganhos de capital realizados, que é acionado quando um ativo é vendido por um preço mais alto do que o que o proprietário pagou originalmente. Grundalmente, é um imposto sobre o lucro. Harris chamou especificamente para aumentar a alíquota máxima de impostos sobre os ganhos de capital de longo prazo dos milionários de 20% para 28%.

Pontos-chave a serem lembrados sobre como essas mudanças fiscais poderiam acontecer:

A maioria dos contribuintes não é afetada

A taxa mínima para bilionários sobre os ganhos de capital não realizados, como proposto na última proposta orçamentária da administração Biden-Harris, afeta os contribuintes com patrimônio líquido superior a $100 milhões.

Segundo os dados mais recentes do IRS disponíveis, menos de 0,01% (aproximadamente 20.209 contribuintes) tinha patrimônio líquido avaliado em $50 milhões ou mais em 2019.

Os dados recentes da Altrata, uma empresa privada, sugerem que o número de indivíduos de alta renda cresceu nos últimos 5 anos. No entanto, a porcentagem de todos os contribuintes dos EUA com renda superior a $100 milhões permanece pequena.

O plano de Harris para aumentar a alíquota máxima de impostos sobre os ganhos de capital de longo prazo para 28% afeta os contribuintes com uma renda anual superior a $1 milhão. Em 2021, aproximadamente 0,54% (875.500 contribuintes) relatou ter essa renda, de acordo com o IRS.

Aqueles afetados são categorizados como "a fatia mais pequena dos muito ricos" por Erica York, economista sênior e diretora de pesquisas na Fundação de Impostos, de tendência conservadora.

Implementação de um imposto sobre os ganhos de capital não realizados

Vamos discutir como uma taxa mínima para bilionários - essencialmente um imposto sobre os ganhos de capital não realizados - afetaria os proprietários de imóveis.

Atualmente, os proprietários de imóveis pagam um imposto sobre o aumento do valor da propriedade quando ela é vendida, ou realizada. No entanto, um imposto sobre os ganhos de capital não realizados exigiria que os proprietários de imóveis pagassem um imposto sobre o aumento do valor de sua casa anualmente, mesmo que a casa não tenha sido vendida.

Por exemplo, se uma casa custou $500.000 e seu valor aumentou para $520.000 no ano seguinte, o proprietário teria que pagar impostos sobre o aumento de $20.000.

O imposto também se estende a outros ativos, como ações e empresas privadas. No entanto, a proposta da administração Biden-Harris só afetaria aqueles com um patrimônio líquido acima de $100 milhões.

Uma ideia comum é quanto os contribuintes ricos teriam que pagar. Não envolveria um novo imposto separado.

Segundo a proposta da administração Biden-Harris, os contribuintes afetados seriam obrigados a pagar uma alíquota efetiva mínima de 25% sobre toda a sua renda, incluindo os ganhos de capital não realizados. Se a sua alíquota efetiva de imposto sobre essa renda recalculada acabasse abaixo de 25%, eles teriam que pagar impostos adicionais.

Desafios envolvendo a implementação e questões legais

A implementação de um imposto sobre os ganhos não realizados Would pose significant challenges for the IRS. It would probably necessitate creating a method for measuring the annual change in value of a private business and real estate, which the agency currently doesn't track.

Mark Friedlich, vice-presidente de assuntos governamentais na Wolters Kluwer Tax & Accounting, disse que, "Isso cria uma enorme carga administrativa para o IRS, como se já não estivesse desafiado o suficiente".

Adaptar-se a esse novo desafio poderia comprometer as responsabilidades principais da agência, incluindo o processamento pontual das declarações e a assistência ao serviço ao cliente. As soluções potenciais poderiam aliviar essa carga, dependendo dos detalhes da proposta. Por exemplo, uma proposta de 2021 do presidente do Comitê Financeiro do Senado, Ron Wyden, não teria tributado os ativos não negociáveis, como imóveis ou empresas, anualmente.

Desafios no Congresso

Mesmo que os democratas consigam controlar tanto a Câmara quanto o Senado durante um possível governo Harris, a aprovação da taxa mínima para bilionários ou o aumento da alíquota de impostos sobre os ganhos de capital de longo prazo no Congresso poderia ser desafiadora.

Em 2021, os senadores Manchin, de West Virginia, e Sinema, do Arizona - ambos democratas dissidentes - atrapalharam os planos de impostos semelhantes de avançarem.

Se aprovada, uma taxa mínima para bilionários poderia enfrentar numerous legal challenges.

Algumas pessoas que colocam em dúvida os planos de imposto sobre a riqueza dos democratas argumentam que é incerto se esses impostos não acabariam por afetar as famílias de renda média.

A história mostrou que os governos têm o hábito de ajustar e alterar os impostos após sua introdução inicial. Tome, por exemplo, o imposto de renda federal, que tem gradualmente abrangido mais indivíduos ao longo do tempo. No entanto, a influência do imposto de herança tem diminuído.

Em linha com as ideologias de Biden, Harris não deu nenhum sinal de que pretende aumentar os impostos para pessoas com uma renda anual abaixo de $400,000.

Outra possível alteração fiscal pode afetar heranças

Harris não expressou explicitamente suas opiniões sobre esse assunto, mas o plano financeiro de Biden contém uma medida que poderia modificar os procedimentos fiscais para ativos herdados.

Atualmente, você está isento do pagamento de imposto de ganhos de capital quando herda propriedades, ações ou negócios que tiveram um aumento de valor, devido a uma medida chamada "step-up in basis".

No entanto, de acordo com a proposta de Biden, alguns indivíduos abastados poderiam ser obrigados a pagar esse imposto na transferência de um ativo apreciado após a morte. A ideia por trás disso é que o step-up in basis beneficia predominantemente os ricos, cujo patrimônio geralmente está associado a imóveis e ações. Atualmente, isso isenta parte da riqueza de ser tributada à medida que é passada de um membro da família para outro.

A proposta de Biden só afetaria heranças com um valor apreciado superior a $5 milhões para indivíduos ou $10 milhões para casais casados. Ativos doados a instituições de caridade também estariam excluídos do imposto.

A proposta de imposto mínimo para bilionários, como discutido, visa principalmente indivíduos com um patrimônio líquido superior a $100 milhões, representando menos de 0,01% dos contribuintes. No entanto, a desinformação disseminada nas redes sociais sugere que esse imposto deixaria todos os proprietários de imóveis financeiramente arruinados com uma nova e pesada conta de imposto.

A proposta do governo Biden-Harris para o imposto mínimo para bilionários não implica uma conta de imposto separada para todos os proprietários de imóveis, mas sim a obrigação para os contribuintes afetados de pagar uma alíquota efetiva mínima de 25% sobre sua renda total, incluindo ganhos de capital não realizados.

Leia também: