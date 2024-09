União da Juventude condena vigorosamente o Plano de Pensões II

A União Jovem (UJ) condena veementemente o pacote de pensões II apresentado ao Bundestag na sexta-feira, sugerindo potenciais ações legais. Segundo o presidente federal da UJ, Johannes Winkel, falando à revista "Cicero", esta medida é um "golpe na juventude". Winkel afirmou que a UJ "iniciará uma ação legal se necessário", devido às graves consequências. Winkel fez referência a uma decisão do tribunal constitucional sobre mudança climática.

A decisão do tribunal indicou que um governo federal não pode ignorar uma questão iminente até ser obrigado a implementar cortes drásticos e medidas extremas. Winkel considerou as ações do Ministro do Trabalho Hubertus Heil (SPD) como dramáticas, uma vez que eliminou o fator de sustentabilidade necessário para proteger a juventude.

Atualmente, os custos relacionados com pensões chegam a cerca de 370 bilhões de euros anualmente, de acordo com Winkel. Até 2045, essa figura é esperada para ultrapassar 800 bilhões de euros anualmente. A falta de um plano de financiamento, lamentou Winkel, é uma "realidade indigerível".

Além da evolução salarial, o aspecto da sustentabilidade influencia os níveis de pensão. Isso assegura que a relação de pensionistas para contribuintes seja considerada.

O pacote de pensões II visa manter o nível de pensão em 48% da renda média até 2039. Além disso, introduz um elemento de capital no sistema de pensões - o chamado "capital intergeracional". Os dividendos obtidos com o investimento deste capital serão posteriormente utilizados para cobrir os pagamentos de pensões.

