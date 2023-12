Uma mulher de 84 anos foi brutalmente assassinada há quase 30 anos. Os avanços no ADN levaram a polícia ao seu vizinho

Mobley foi encontrado morto em Jerome, Idaho, a 10 de agosto de 1995, tendo sido estrangulado e atacado com um "instrumento do tipo machado", segundo as autoridades.

A polícia tinha identificado vários potenciais suspeitos, mas nunca teve provas suficientes para concluir que um deles era o responsável. Isso mudou este ano, quando novos avanços e o ADN recolhido na roupa interior de Mobley na altura do seu assassinato levaram as autoridades ao seu vizinho, anunciou o chefe da polícia de Jerome num comunicado de imprensa na quarta-feira.

O suspeito, Danny Lee Kennison, morreu por suicídio em sua casa em Filer, Idaho, em 2001, disse o chefe de políciaDuane Rubink.

Kennison tinha sido um dos três possíveis suspeitos ao longo da investigação, disse o chefe da polícia, mas sem provas conclusivas, o caso acabou por arrefecer.

As autoridades continuaram a voltar a ele, pedindo ajuda ao FBI e ao laboratório da Polícia Estadual de Idaho para ajudar a pegar o assassino, disse Rubink.

No verão de 2022, um novo detetive revisou o caso e as evidências que foram coletadas na época do assassinato e enviou itens para o laboratório forense da polícia estadual para testes em março de 2023.

A interrupção do caso finalmente veio apenas esta semana, quando os técnicos do laboratório da polícia estadual relataram que encontraram uma "quantidade significativa de um perfil de DNA" correspondente a Kennison em um fecho da roupa íntima de Mobley que havia sido enviado para teste, disse o chefe de polícia.

"Os avanços na ciência do ADN têm o poder de revelar a verdade, mesmo depois de anos de incerteza", afirmou a Polícia Estadual de Idaho numa publicação no Facebook. "A ciência, quando combinada com a dedicação investigativa implacável, pode desvendar mistérios e trazer fechamento para as vítimas e suas famílias."

Kennison e Mobley eram vizinhos na época de seu assassinato, mas não tinham um relacionamento pessoal, de acordo com a polícia.

"Com a quantidade de ADN correspondente a Kennison, excluindo os outros suspeitos mencionados no processo, e sem qualquer outro perfil de ADN presente, o Departamento de Polícia de Jerome está a encerrar este caso", disse Rubink.

O detetive que assumiu o caso reuniu-se com os membros da família na terça-feira e deu a notícia, segundo a polícia.

"O Departamento de Polícia de Jerome agradece aos agentes, detectives e procuradores que trabalharam neste caso ao longo dos anos e ajudaram a preservar as provas que estavam disponíveis para este teste", acrescentou Rubink.

Jerome está localizada a cerca de 115 quilómetros a sudeste de Boise.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com