Uma jornada aventureira após uma noite de trabalho na Geórgia resulta em se encontrar mergulhado até a cintura na água com uma companhia de estranho.

Os alertas sobre potenciais enchentes e derrubadas de árvores causadas pela Helene vinham circulando há horas. No entanto, como muitos indivíduos que não podiam se dar ao luxo de perder um dia de trabalho devido à tempestade, Madut decidiu dirigir seu veículo.

Ela precisava chegar em casa do trabalho.

Ao mesmo tempo, na manhã de sexta-feira, uma equipe de notícias havia estabelecido sua base no bairro de Buckhead da cidade, perto do Creek Peachtree, para documentar qualquer destruição causada pela Helene.

Madut, desconhecendo a quantidade imensa de água acumulada na estrada à frente, dirigiu-se para a cidade naquela mesma rua antes do amanhecer.

Seu veículo perdeu tração logo em seguida.

Começou a deriva.

Ela fez uma ligação para seu cônjuge, Ernest.

"Tente dar ré no carro, se puder", ele sugeriu. "Apenas abra a janela e suba no teto do carro. Veja se alguém pode te ver."

"Enquanto isso", ele continuou, "eu vou ligar para o 911".

Ernest Madut desligou e ligou para os serviços de emergência. Mais tarde, informou a CNN sobre isso, para alertá-los sobre a localização de sua esposa.

Em seguida, ele ligou de volta para ela.

Nesse momento, Sra. Angelina Madut viu espectadores em um veículo próximo - os jornalistas, que incluíam o ex-apresentador do HLN Bob Van Dillen.

"Você pode baixar a janela?" Ernest perguntou.

No entanto, quando ela fez isso, a água entrou. Seu impacto foi relatado mais tarde pelo seu marido.

Angelina entrou em pânico.

"Acene para eles!" ele gritou.

Van Dillen a reconheceu.

Ele entrou em ação.

O jornalista experiente mergulhou em uma enchente na altura da cintura e resgatou Madut de seu sedan branco, colocando-a em suas costas.

Em seguida, com as mãos de Madut segurando seu peito, Van Dillen começou sua caminhada pela Sagamore Drive, Madut pendurada em seu lado esquerdo, como mostrado nas imagens do Fox Weather. Com cada passo, sua roupa preta e branca encharcada surgia.

"Ela estava com frio. Ofereci minha camisa", Van Dillen contou mais tarde aos seus colegas, como mostrado no vídeo. "O marido dela viria buscá-la, e uma caminhão de bombeiros chegou. Todos estão seguros".

Após o amanhecer, o veículo de Madut permaneceu submerso na enchente marrom, com o teto e a parte mais alta de suas janelas visíveis.

Quanto a Madut em si, Van Dillen desempenhou um papel fundamental em salvar sua vida.

Depois que o marido dela chegou, Van Dillen aconselhou-o a não cruzar o creek transbordado, sugerindo uma rota alternativa em vez disso.

E para Madut, seu salvador disse: "Você pode ficar com a camisa", referindo-se à camiseta vermelha. "Fique com ela. É sua".

Apesar do perigo potencial, Madut acreditava que poderia navegar pelas ruas inundadas para chegar em casa, já que ela fazia parte ['nós'], uma comunidade de trabalhadores dedicados que não tinham o luxo de ficar em casa durante a tempestade.

Grat

Leia também: