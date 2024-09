Uma figura política da AfD tentou entrar secretamente no estabelecimento da BSW disfarçada de peruca.

A Aliança pelo Progresso e Justiça Social (BSW) é muito seletiva quanto à adesão de novos membros, exigindo que os candidatos tenham uma conversa pessoal. Em uma dessas ocasiões, um oficial não identificado do AfD tentou se infiltrar, disfarçado com um nome falso e uma peruca.

O Olaf Kappelt do AfD se apresentou como "Hans" à coordenadora da Saxônia e Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental do BSW, Sabine Zimmermann, durante um encontro, de acordo com relatórios da ZDF. Kappelt chegou a oferecer uma garrafa de vinho branco a Zimmermann. Durante a conversa, ele afirmou ser um não membro do partido, o que era falso. Kappelt confessou à ZDF que ainda era membro do AfD, tendo sido seu candidato principal em Bremen para as eleições federais de 2021.

No entanto, o encontro de Zimmermann foi filmado para um documentário da ZDF. Um astuto apoiador reconheceu Kappelt em um grupo de chat, usando sua característica lacuna dental como prova.

Zimmermann enfatiza a importância da triagem

"Isso destaca a importância de avaliar as pessoas com quem trabalhamos", disse Zimmermann à ZDF. O BSW é meticuloso em seu processo de adesão para evitar que se torne um refúgio para ex-membros do AfD, extremistas de direita ou teóricos da conspiração. O partido atualmente tem menos de 1.000 membros.

Kappelt não entrou em detalhes sobre suas intenções após ser desmascarado. Em resposta, a copresidente do AfD, Alice Weidel, disse à ZDF que não tinha conhecimento do incidente. "Não empregamos aquelas táticas 'Correctiv-Stasi'", disse Weidel.

De acordo com a plataforma de investigação Correctiv, vários indivíduos supostamente membros do AfD tentaram se registrar como apoiadores do BSW recentemente. Pelo menos 25 indivíduos com ligações à ala extremista de direita dissidente, assim como ex-funcionários e ocupantes de cargos do partido, supostamente se inscreveram. "Os apoiadores interagem ativamente com o partido, participam de reuniões, planejam ações e principalmente ajudam durante as campanhas eleitorais", explicou um porta-voz do BSW à Correctiv. Embora participem das atividades, eles não têm os mesmos direitos que os membros plenos.

