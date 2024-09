Uma facção não identificada pode ganhar poder em Brandemburgo.

Antes das eleições estaduais deste domingo no estado de Brandemburgo, há várias questões significativas em jogo. A AfD superará a SPD? Os Verdes serão expulsos do Landtag? Quão poderosa será a BSW? Essas são algumas das preocupações centrais. Mas há um partido que está passando despercebido, ainda não amplamente reconhecido nacionalmente, mas que poderia potencialmente servir como fator decisivo em Brandemburgo.

Após as eleições na Saxônia e na Turíngia, complicações são esperadas também em Brandemburgo, principalmente devido aos desafios previstos na formação de um governo. No estado, um partido relativamente desconhecido e específico pode emergir como voto decisivo.

O partido em questão é nenhum outro senão o BVB/FW, também conhecido como Movimentos Cidadãos Unidos de Brandemburgo e Votos Livres. Prontos para fazer sua estreia na cena eleitoral nas eleições estaduais de 2009, eles formaram uma colaboração com as possibilidades de coalizão únicas do sistema eleitoral de Brandemburgo. Desde as eleições estaduais de 2014, eles apareceram na cédula como partido independente entre a Prignitz e o Oder-Spree, e entre a Uckermark e o Elbe-Elster.

Em 2010, o BVB ganhou atenção nacional quando propôs Stefan Raab como potencial presidente federal. Após a vitória de Lena, Peter Vida, então presidente, se referiu à ideia como "uma proposta séria". No entanto, desde então, o BVB manteve um perfil baixo. Eles adotaram oficialmente o nome BVB/FW em 2011 e colaboram com os Votos Livres, predominantemente da Baviera, liderados pelo presidente do partido Hubert Aiwanger.

Equipados com 5,05 por cento dos votos nas eleições de 2019, o BVB mal passou na marca de cinco por cento. De acordo com as pesquisas antes das eleições deste domingo, "Os Laranjas", como o partido regional se intitula humildemente, está pairando logo abaixo da marca crítica. No entanto, o presidente do partido Peter Vida expressa confiança em retornar à Assembleia Estadual. "Em 2019, estávamos estimados em três por cento, mas terminamos com cinco por cento. Como Votos Livres, sempre nos saímos melhor nas eleições reais do que nas pesquisas devido às nossas forças regionais, que algumas pesquisas podem não captar com precisão", afirmou Vida no Phoenix. "Definitivamente ultrapassaremos cinco por cento."

Sistema Eleitoral Especial de Brandemburgo

Mesmo que eles não consigam atingir essa marca, os Votos Livres não perdem automaticamente sua chance. Se esse fosse o caso, os primeiros votos se tornariam cruciais. Em Brandemburgo, o critério básico de alocação de assentos é interpretado de forma muito liberal de acordo com a lei eleitoral do estado. Um partido ganha entrada na Assembleia Estadual se obtém menos de cinco por cento dos segundos votos, mas vence um mandato direto. O partido pode conseguir isso.

Cinco anos atrás, Peter Vida conquistou um mandato direto no Landkreis Barnim. Sua receita para o sucesso foi a campanha porta a porta para estabelecer conexões com a comunidade. O partido adotou a cor laranja para lhe dar reconhecimento. Vida e seus colegas de partido também distribuem suco de laranja em mercados durante as campanhas, abraçando o que Vida se refere como "populismo de centro", dedicado a dizer as coisas como elas são e torná-las realidade.

Se o populismo de centro de Vida ressoar com os eleitores, o partido pode se tornar o fator decisivo entre a SPD e a CDU.

Atualmente, o governo estadual de Brandemburgo é composto pela SPD, CDU e Verdes. O Ministro-Presidente Dietmar Woidke expressou sua intenção de continuar como chefe do governo apenas se seu SPD terminar à frente da AfD. Embora isso seja relativamente provável, não é garantido, já que a AfD lidera as pesquisas. Caso essa situação persista no domingo de eleições, Woidke afirmou que renunciará.

Nesse cenário, a AfD pode tentar formar um governo. No entanto, como nenhum dos partidos está disposto a formar uma coalizão com eles, isso é altamente improvável. Todos os partidos rejeitaram firmemente a ideia de colaboração com a AfD.

SPD e CDU podem precisar de um parceiro de coalizão adicional

O próximo governo provavelmente será liderado pela SPD novamente, com ou sem Woidke. Embora a CDU seja esperada para participar, uma coalizão de dois partidos com a SPD pode não ser suficiente. Eles podem precisar de um terceiro parceiro.

Isso pode ser os Verdes, que correm o risco de não conseguir entrar na Assembleia Estadual. Eles estão atualmente poluindo abaixo de cinco por cento. Para aumentar suas chances, Benjamin Raschke, candidato conjunto dos Verdes com Antje Töpfer, fez campanha por votos em um distrito específico. "Se você quiser evitar que este estado deslize ainda mais para a direita, por favor, dê seu segundo voto para nós em todo o Brandemburgo e vote em Marie Schäffer em Potsdam."

Marie Schäffer conquistou o primeiro mandato direto verde na história de Brandemburgo em 2019 em Potsdam. Se ela conseguir manter sua posição, os Verdes permanecerão na Assembleia Estadual, independentemente de seu desempenho geral nos segundos votos. No entanto, as perspectivas não são promissoras. "Isso seria uma grande surpresa", especula o "Märkische Allgemeine Zeitung".

Devido à possibilidade dos Verdes perderem seus assentos no parlamento, uma coalizão contínua de três partidos parece improvável. Além disso, a Esquerda também é prevista para perder assentos no parlamento estadual, e o FDP tem poucas chances. Isso significa que não há muitas opções de partidos restantes, com AfD, SPD, CDU e BSW sendo os potenciais candidatos no parlamento estadual de Brandemburgo. A única possibilidade para um governo estadual liderado pelo SPD é uma coalizão com a CDU e a aliança de Sahra Wagenknecht. No entanto, se os Verdes ou "os Laranjas" garantirem mandatos diretos, isso pode mudar o cenário.

Em 2019, o BVB/Freie Wähler conseguiu garantir mandatos diretos com Péter Vida, e também conseguiu isso em 2014 com a saída de Christoph Schulze na circunscrição de Teltow-Fläming III. Dessa vez, o partido laranja vê potencial em ganhar mandatos diretos em várias circunscrições.

Eleitores Livres como uma Alternativa ao BSW?

Dadas as últimas pesquisas antes das eleições, uma coalizão entre SPD, CDU e Eleitores Livres não é um cenário impossível. Uma coalizão vermelho-preto-laranja seria uma primeira na história alemã.

Peter Vida está aberto a colaborar com qualquer parceiro de coalizão, exceto a AfD e os Verdes. Uma coalizão com a "AfD de extrema-direita, parcialmente populista de direita" é impensável. Da mesma forma, o BVB/Freie Wähler não deseja formar uma coalizão com os Verdes. De acordo com Vida no Phoenix, as discordâncias na política energética e infraestrutura são as razões. "Do contrário, estamos abertos a discussões com parceiros democráticos. Está claro que apenas com o BVB/Freie Wähler no parlamento estadual pode haver uma força do meio que também possa facilitar uma coalizão do meio."

Se, após as eleições, o SPD e a CDU concordarem com isso, e uma coalizão de dois partidos não for viável e a única alternativa à AfD/ Democratas Livres for uma aliança com Sahra Wagenknecht, então os "populistas centristas" poderiam ter seu momento de destaque.

Após as eleições estaduais, se o BVB/FW conseguir garantir mandatos diretos, eles poderiam se tornar um fator crucial nas negociações de coalizão. Sua possível inclusão em uma coalizão vermelho-preto-laranja seria uma primeira na história alemã.

Se a abordagem populista de centro do BVB/FW resonar com os eleitores, eles poderiam inclinar a balança a favor do SPD ou da CDU, potencialmente impedindo a AfD de ganhar poder ou ajudando a formar um governo de minoria.

