Uma fábrica local de veículos elétricos, fortalecida pela legislação climática de Biden, acende otimismo no nordeste de Ohio, embora não revitalize sua base política democrata.

Anos de promessas vazias agora se materializam na forma de 2200 trabalhadores na planta de baterias para veículos elétricos Ultium Cells, posicionada como pioneira na tecnologia verde avançada e produção.

Na sombra da abandonada planta da General Motors em Lordstown, que fechou suas portas em 2019, deixando pessoas como George Goranitis sem seu único emprego e moradia, é onde a esperança reside na decadência.

Goranitis, ex-funcionário, declarou: "Todos os altos-fornos fechando, os abatedouros fechando - a última coisa que restou para bons empregos era a General Motors em Lordstown."

O colapso da última coluna de Lordstown como potência manufacturera profundamente impactou a capacidade de seus habitantes de lidar com a situação.

Goranitis recordou nostalgicamente: "Membros não conseguiam lidar com algumas notícias, e devido às suas situações na época, eles tiraram suas próprias vidas. Divórcios ocorreram por causa disso, separando famílias."

O fechamento da planta GM em Lordstown, na região de Mahoning Valley, no nordeste de Ohio, não é nada novo.

Nem é nova a história do ex-presidente Donald Trump aproveitando os medos existenciais dentro da comunidade com suas promessas impressionantes de restaurar o status de Joe Public na manufactura.

No bastião democrata do condado de Trumbull, tomado por trabalhadores sindicalizados, o presidente Barack Obama derrotou o candidato republicano Mitt Romney por uma margem colossal de 23 pontos em 2012.

Quatro anos depois, Trump inverteu a tradição do condado, tornando-se o primeiro republicano a fazê-lo em mais de quatro décadas, sinalizando um forte aumento entre os trabalhadores brancos de colar azul no coração da manufatura do Meio-Oeste.

Trump venceu no condado de Trumbull por uma margem ainda maior em 2020, ajudando Ohio a se tornar território republicano decisivo.

Trump voltou a concorrer à indicação do Partido Republicano e mantém seu compromisso com a renascimento da manufatura do Meio-Oeste.

Ele declarou em uma reunião em Michigan este mês: "Traremos muitos fabricantes de automóveis para nosso país. Você será tão influente, ou mais, do que era há 50 anos."

O discurso de Trump revela uma compreensão aguda dos eleitores sindicalizados - especialmente os trabalhadores da indústria automobilística - em sua influência na reconquista da presidência em estados cruciais, tradicionalmente um baluarte político como Michigan, Wisconsin e Pensilvânia.

também enfatiza a relevância da história de Lordstown - e sua nova planta de baterias para veículos elétricos - dadas as atuais configurações políticas.

Lordstown atualmente representa a intersection tortuosa de promessas não cumpridas, as aspirações e os perigos da transformação econômica e a agitação crescente dentro dos sindicatos de todo o país que têm experimentado vitórias significativas, mas também uma erosão notável de seu tradicional apoio ao Partido Democrata.

"Nossa planta, honestamente, é uma planta Trump", resumiu Goranitis, organizador sindical na planta Ultium, falando de seus colegas trabalhadores sindicalizados em Warren, OH.

A garantia de Trump em 2017

Quando Trump visitou a cidade vizinha de Youngstown durante seu primeiro ano como presidente, a GM em Lordstown estava enfrentando dificuldades crescentes. As declarações chamativas de Trump ecoaram na comunidade.

"Não se mudem", ele disse, garantindo o retorno dos empregos para a região, "Não vendam suas casas."

Muitos dos funcionários da planta supostamente levaram as palavras de Trump ao pé da letra, de acordo com David Green, que atuou como presidente local da UAW durante o mandato de Trump.

Dezessete meses depois, a GM anunciou o fechamento temporário da planta. Os trabalhadores interessados em preservar suas pensões foram obrigados a se mudar para outras instalações da GM. Casas foram vendidas. Famílias se mudaram. Algunscommutavam semanalmente para os novos locais, deixando suas famílias para trás.

Trump expressou sua frustração com a liderança da GM no Twitter e defendeu um acordo alternativo para reabrir a planta.

No entanto, Green compartilhou que suas tentativas de obter ajuda da Casa Branca foram ignoradas - até depois que ele falou na Fox News.

Trump notou.

Logo depois, Trump tweetou diretamente para Green, "O presidente democrata da UAW Local 1112, David Green, deveria colocar a casa em ordem e produzir." "A GM deixou nosso país na mão, mas outros excelentes fabricantes de automóveis estão se mudando para os EUA em enxurrada. Quero ação em Lordstown agora. Pare de reclamar e faça acontecer!"

Foi um momento eletrizante para Green, cujo pai havia trabalhado na fábrica da GM em Lordstown e que trabalhou lá até o fechamento da planta.

"Eu ignorei porque minha mãe disse, 'Não dê crédito a isso, e não vai a lugar nenhum'", admitiu Green. "A realidade é que minha filha tinha sido intimidada por causa disso. E eu não soube até há alguns anos, quando ela me contou. Ela estava no último ano do ensino médio, e as crianças a culpavam e estavam com raiva dela e a intimidavam."

Trump geracionalmente exibiu a Lordstown Motors como a salvação esperada que ele ajudou a trazer.

Ele enviou o vice-presidente Mike Pence para visitar a instalação em 2020, acompanhado por câmeras.

Antes das eleições de outono de 2020, Trump organizou um evento promocional elaborado na South Lawn da Casa Branca, cercado por protótipos do que a empresa afirmava que seria o principal caminhão pickup elétrico comercial.

"A área estava arruinada quando a General Motors saiu, mas trabalhamos juntos e fizemos o acordo na planta", afirmou Trump enquanto estava ao lado do CEO da empresa.

Eventualmente, a empresa solicitou falência três anos depois.

O homem que estava ao lado de Trump acabou concordando em resolver com os reguladores federais por acusações de enganar os investidores sobre a demanda pelo primeiro caminhão pickup elétrico lançado por sua empresa. Ele negou qualquer má conduta.

O momento de inauguração do Ultium

Dadas as últimas décadas, é compreensível que o ceticismo prevaleceu dentro da comunidade quando a nova colaboração entre a GM e a Coreia do Sul começou a construir sua planejada planta de fabricação de baterias para veículos elétricos, inaugurada em 2022.

Dentro dessa planta neste verão, Josh Ayers abriu sobre o momento em que realmente acreditou em seu potencial.

"Provavelmente quando eles realmente começaram a obra. Quero dizer, honestamente," Ayers disse. Quando Ayers deixou seu cargo na GM e sua cidade natal, ele nunca imaginou que voltaria para nenhum dos dois.

"Isso oferece uma nova oportunidade para aqueles no Vale," Ayers disse enquanto enumerava os motivos valorizados por sua comunidade, que vão desde relacionamentos próximos até os estabelecimentos de refeições locais adorados, como a Wedgewood Pizza e a Hot Dog Shoppe.

Parado em uma planta de alta tecnologia como a Ultium era fascinante o suficiente. Compartilhar o espaço com Kareem Maine, o diretor da planta que havia enfrentado Ayers durante negociações contratuais por meses, era extraordinário.

A aprovação de seu acordo em junho marcou um ponto de virada em uma planta que basicamente abriu caminho para a expansão da indústria.

"É fácil se envolver no trabalho diário e esquecer, mas você precisa parar e pensar, 'Uau, nós alcançamos muito em um curto período de tempo,'" Maine disse.

Esses feitos despertaram o interesse do atual ocupante da Casa Branca, levando-o a parabenizar Ayers e sua equipe logo após o acordo.

"Cinco anos atrás, a administração anterior enganou os trabalhadores de Lordstown - e depois negligenciou enquanto a comunidade sofria com perdas de empregos e dificuldades econômicas," disse o Presidente Joe Biden em um comunicado. "Hoje, Lordstown é uma história de renascimento, e não aconteceu por acaso."

A planta Ultium começou a produção apenas duas semanas após Biden assinar a lei abrangente de investimento em energia limpa.

Sucessos Estonteantes

A administração Biden tem aproveitado suas significativas vitórias legislativas para apoiar a Ultium, fornecendo bilhões de dólares em subsídios e auxílio financeiro.

Biden e a Vice-Presidente Kamala Harris continuam inabalavelmente a favor dos sindicatos, com Biden frequentemente citando sua crença de ser o presidente "mais pró-sindicato da história".

"I concordo com isso," Green disse.

Como líderes da UAW, tanto nacionais quanto locais, frequentemente instaram Biden e Harris a assumir uma posição mais forte em favor do sindicato durante as negociações, sua influência no resultado final resultou em endossos nacionais entusiásticos.

E os resultados são tangíveis, fortalecendo a estratégia de greve do Presidente da UAW, Shawn Fain, que resultou em um acordo histórico com os Três Grandes fabricantes de automóveis.

No entanto, foi a inclusão da Ultium nesse acordo - inicialmente considerada uma situação improvável nas negociações - que iniciou mudanças significativas no Nordeste de Ohio.

Em geral, os salários dos funcionários da planta aumentaram significativamente ao longo da duração do acordo.

Padrões de segurança, servindo como referência para futuros acordos, foram estabelecidos.

O mais importante, os funcionários de Lordstown forçados a se mudarem em 2019 foram concedidos um caminho claro para voltar para casa.

"Eu chorei várias vezes durante essas conversas com meus antigos colegas em Lordstown," Goranitis, que começou na GM direto do ensino médio e liderou os esforços do sindicato na nova planta, compartilhou. "Eles nunca acreditaram que fosse possível."

Fain foi convidado a falar na Convenção Nacional Democrática em Chicago, elevando a história de Lordstown.

A UAW endossou Harris e disseminou vídeos exibindo seu apoio aos sindicatos e sua experiência na linha de piquete como senadora e candidata presidencial em 2019.

No entanto, esse registro consistente de realizações não teve um impacto significativo nos trabalhadores de base no chão de fábrica.

"Muitos membros com quem falo lembram como nossa economia era próspera e nossas empresas estavam florescendo durante o mandato de Trump," Goranitis disse.

Goranitis, agora em um cargo de liderança após seus esforços nos últimos poucos anos, está lidando com as complexidades que os líderes da UAW estão enfrentando nos meses que levam às eleições.

Ele não instruirá seus membros sobre como votar, mas tentará elucidar sua percepção de que Harris e os democratas foram mais vantajosos para seus membros. Os resultados aqui são, pelo menos inicialmente, evidentes.

E ainda assim.

"É um momento desafiador agora, não é? Porque, você sabe, os sindicatos sempre apoiaram os democratas," Goranitis disse. "Sempre apoiaram. E parece que isso está começando a mudar."

A história de Lordstown e a nova planta de células de veículos elétricos Ultium, um símbolo de tecnologia verde avançada e produção, se tornaram fatores significativos no cenário político atual.

Políticos, incluindo o ex-Presidente Donald Trump, reconheceram o potencial influência dos trabalhadores da indústria automobilística em estados cruciais como Michigan, Wisconsin e Pensilvânia, e fizeram promessas de reviver o setor manufatureiro.

