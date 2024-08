Uma entidade judicial francesa quer envolvimento com o criador do Telegram.

Pavel Durov, criador do Telegram, foi levado a uma inquirição judicial após sua detenção na França. O juiz ordenou que Durov comparecesse ao tribunal para interrogatório, de acordo com a agência de notícias alemã a partir do gabinete do procurador de Paris.

Após a inquirição, pode haver uma investigação iniciada contra Durov. Tal investigação poderia potencialmente evoluir para um julgamento criminal se os investigadores descobrirem provas suficientes contra o acusado. Alternativamente, eles também poderiam decidir arquivar o caso.

De acordo com as informações do gabinete do procurador, as investigações contra Durov vêm ocorrendo há algum tempo. As acusações são de que ele teria participado de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, fraude e vários crimes relacionados à exploração de crianças ao não tomar medidas suficientes para intervir no Telegram e oferecer cooperação insuficiente às autoridades. Sua falta de cooperação em relação às medidas de vigilância legalmente permitidas também é alvo de críticas.

Portanto, as autoridades vinham procurando Durov. Ele foi detido em um aeroporto perto de Paris no sábado à noite.

O Telegram nega as acusações contra ele. A empresa afirma que cumpre todas as regulamentações estabelecidas. Durov "não tem nada a esconder". Além disso, é "ridículo" culpar uma plataforma ou seu proprietário pelo mau uso do serviço por elementos externos.

O Telegram vem sendo criticado há algum tempo por sua má gestão de discursos de ódio e outras atividades ilegais. A empresa argumenta que isso está dentro dos "padrões da indústria".

