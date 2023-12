Uma cronologia da morte de Elijah McClain e dos julgamentos dos agentes e paramédicos acusados de irregularidades

Mas o caminho para o tribunal foi tudo menos simples.

McClain, um massagista de 23 anos, foi confrontado por agentes da polícia em 24 de agosto de 2019, depois que alguém relatou ter visto uma pessoa usando uma máscara de esqui que "parece maluca".Depois que os policiais o lutaram no chão e os paramédicos injetaram nele um sedativo potente, McClain sofreu um ataque cardíaco a caminho de um hospital e morreu dias depois, disseram as autoridades.

Os promotores inicialmente se recusaram a apresentar acusações por sua morte, mas o caso recebeu um escrutínio renovado após os protestos nacionais do Black Lives Matter na primavera de 2020. O governador do Colorado, Jared Polis, nomeou um promotor especial para reexaminar o caso e, em 2021, um grande júri indiciou três policiais e dois paramédicos pela morte de McClain.

Os arguidos enfrentaram júris em três julgamentos separados em 2023, com resultados diferentes. O agente Randy Roedema foi considerado culpado de homicídio por negligência criminosa e agressão, enquanto os agentes Jason Rosenblatt e Nathan Woodyard foram absolvidos de todas as acusações. Os paramédicos Jeremy Cooper e Peter Cichuniec saberão em breve o seu destino.

Eis uma cronologia da morte de McClain, da investigação resultante, dos protestos que chamaram de novo a atenção para o caso e dos julgamentos criminais.

agosto de 2019

Três agentes brancos detiveram McClain em Aurora, em 24 de agosto de 2019, quando este regressava a casa de uma loja de conveniência no subúrbio de Denver, depois das 22h30, de acordo com uma descrição geral do incidente feita pela polícia .

Carregando chá gelado em um saco plástico, McClain acabou entrando em uma luta física com os policiais depois que, segundo a polícia, ele resistiu à prisão.

No início do encontro, um agente disse a McClain para parar e, quando McClain continuou a andar, dois agentes agarraram-lhe os braços, lê-se no resumo. McClain disse: "Deixem-me ir... Sou introvertido, por favor respeitem os limites que estou a falar", de acordo com as imagens da câmara de um dos agentes.

Depois de um agente lhe ter pedido para cooperar para que pudessem falar, McClain diz aos agentes que estava a tentar pôr a sua música em pausa para os poder ouvir e diz-lhes para o deixarem ir, lê-se no resumo.

Por fim, ouve-se um agente dizer a outro que McClain tentou pegar na sua arma.

Os três agentes deitaram McClain ao chão e Woodyard colocou-o numa imobilização carotídea - em que um agente usa o bíceps e o antebraço para cortar o fluxo sanguíneo para o cérebro de um indivíduo - disse a polícia no documento de síntese. McClain ficou inconsciente por instantes e Woodyard libertou-o, lê-se no documento, citando os agentes.

O vídeo da câmara corporal do encontro mostra McClain a certa altura a dizer que não conseguia respirar.

Como o golpe foi usado, a política do departamento obrigou os oficiais a chamar os bombeiros para obter ajuda, disseram as autoridades. Os paramédicos do Aurora Fire Rescue chegaram ao local e viram McClain no chão e a resistir aos agentes, segundo o resumo.

O paramédico Cooper diagnosticou a McClain um "delírio excitado" e decidiu injetar-lhe o potente sedativo cetamina, diz o resumo.

McClain sofreu um ataque cardíaco a caminho do hospital, segundo as autoridades. Três dias depois, foi declarado em morte cerebral e retirado do suporte de vida.

novembro de 2019

O escritório do legista do condado de Adams apresentou um relatório de autópsia em 7 de novembro, declarando que a causa e o modo de morte eram "indeterminados". O relatório citava a investigação do local e os resultados dos exames como factores que levaram a essa conclusão.

Cerca de duas semanas mais tarde, o procurador do condado de Adams, Dave Young, recusou-se a apresentar queixa criminal contra qualquer um dos socorristas. Numa carta enviada ao chefe da polícia de Aurora em 22 de novembro, Young referiu-se à causa indeterminada da morte como um dos factores.

"As provas não apoiam a conclusão de que a morte do Sr. McClain foi o resultado direto de qualquer ação específica de qualquer indivíduo em particular", escreveu Young. "Nas circunstâncias desta investigação, é improvável que a acusação consiga provar a causa da morte, para além de qualquer dúvida razoável, a um júri de doze pessoas. Consequentemente, as provas não sustentam a acusação de homicídio".

Também em 22 de novembro, após a decisão do procurador, a polícia de Aurora divulgou os vídeos das câmaras corporais dos agentes.

"Reconhecemos e compreendemos que este tem sido um processo incrivelmente devastador e difícil para eles nas últimas semanas", disse o então chefe da polícia Nick Metz.

fevereiro de 2020

Uma comissão de revisão da polícia concluiu que o uso da força contra McClain, incluindo o aperto da carótida, "estava dentro da política e era consistente com o treinamento".

Em 6 de fevereiro, as autoridades municipais anunciaram que iriam contratar um perito independente para analisar o caso.

maio de 2020

George Floyd, um homem negro de 46 anos, foi fatalmente imobilizado pela polícia em Minneapolis, Minnesota, em 25 de maio. O vídeo do encontro, feito por um espetador, provoca indignação e leva a protestos generalizados, incluindo em Aurora, no âmbito do movimento Black Lives Matter.

junho de 2020

No início de junho, os três agentes que confrontaram McClain foram destacados para funções administrativas, principalmente devido a preocupações de segurança, uma vez que a polícia e os funcionários municipais estavam a receber ameaças, segundo um porta-voz da polícia.

Em 9 de junho, a polícia de Aurora e os funcionários municipais anunciaram alterações às políticas policiais, incluindo a proibição de imobilizações da carótida.

Dez dias mais tarde, o Governador Polis promulgou uma lei sobre a responsabilidade da polícia, exigindo que todos os agentes utilizassem câmaras activadas no corpo ou no painel de instrumentos durante chamadas de serviço ou interacções públicas iniciadas por agentes. A medida também proibiu os agentes de utilizarem estrangulamentos.

Polis também assinou uma ordem executiva nomeando o Procurador-Geral do Colorado, Phil Weiser, para investigar o caso de McClain, anunciou o governador em 25 de junho. Mais de 2 milhões de pessoas assinaram uma petição pedindo às autoridades que realizassem uma nova investigação.

Em 27 de junho, manifestantes da zona de Aurora reuniram-se na autoestrada 225, fechando-a temporariamente, numa manifestação em que pediam justiça para a morte de McClain.

Em 30 de junho, o gabinete do procurador dos EUA para o Colorado, a divisão de direitos civis do Departamento de Justiça dos EUA e a divisão de Denver do FBI anunciaram que estavam a analisar o caso desde 2019 para potenciais violações dos direitos civis federais.

julho de 2020

A polícia de Aurora despediu, a 3 de julho, dois agentes que, segundo eles, tiraram fotografias selfie no memorial de McClain, localizado no local onde este foi morto, enquanto estavam de serviço.

O agente Rosenblatt também foi despedido, tendo a polícia afirmado que ele recebeu a fotografia numa mensagem de texto e respondeu "ha ha", não tendo notificado os supervisores. As fotografias foram tiradas em 20 de outubro de 2019.

Um terceiro agente que aparece nas fotografias demitiu-se dias antes de uma audiência pré-disciplinar, segundo a polícia.

Em 20 de julho, a Câmara Municipal de Aurora aprovou uma resolução para a realização de uma investigação independente sobre a morte de McClain.

agosto de 2020

A família McClain entrou com uma ação federal de direitos civis contra a cidade de Aurora em 11 de agosto.

"A conduta inconstitucional de Aurora na noite de 24 de agosto de 2019 é parte de um costume, política e prática mais ampla de racismo e brutalidade, conforme refletido por sua conduta antes e depois do assassinato de Elijah McClain, um jovem negro", afirmou o processo.

No mesmo dia, as autoridades municipais de Aurora anunciaram que o departamento de polícia seria submetido a uma "revisão exaustiva" por peritos externos em direitos civis e segurança pública.

fevereiro de 2021

Funcionários da cidade de Aurora divulgaram um relatório de 157 páginas em 22 de fevereiro, detalhando as conclusões da investigação independente que encomendou sobre a morte de McClain.

O relatório afirmava que os agentes não tinham base legal para deter, revistar ou imobilizar McClain. Criticou igualmente a decisão dos serviços de emergência médica de lhe injetar cetamina e censurou o departamento de polícia por não ter interrogado seriamente os agentes após a morte.

Sheneen McClain, a mãe de Elijah, chorou ao ler o relatório.

"Foi muito difícil saber que o meu filho estava inocente o tempo todo e ficar à espera dos factos e das provas", disse Sheneen McClain à CNN na altura. "O nome do meu filho está agora limpo. Ele não é mais rotulado como suspeito. Ele é de facto uma vítima".

O pai de Elijah McClain disse que o relatório apenas confirmou o que a família já sabia. "A polícia e os médicos de Aurora que assassinaram o meu filho devem ser responsabilizados", disse LaWayne Mosley após a divulgação do relatório.

Em resposta ao relatório, as autoridades municipais começaram a trabalhar no estabelecimento de um monitor independente para examinar a disciplina policial, disse o gerente da cidade de Aurora, Jim Twombly.

"Acredito que a equipa de investigação identificou a questão que está na origem do caso: a falha de um sistema de responsabilização", afirmou Twombly após a divulgação do relatório.

setembro de 2021

Em 1 de setembro, o procurador-geral do estado anunciou que um grande júri acusou os agentes Roedema, Rosenblatt e Woodyard e os paramédicos Cichuniec e Cooper.

Cada um deles foi acusado de homicídio involuntário e homicídio por negligência criminosa, no âmbito de uma acusação de 32 elementos.

Roedema e Rosenblatt foram também acusados de uma acusação de agressão e de uma acusação de crime de violência. Cooper e Cichuniec foram ainda acusados de três acusações de agressão e seis acusações de crime de violência.

"O nosso objetivo é fazer justiça para Elijah McClain, para a sua família e amigos e para o nosso Estado", declarou Weiser, o Procurador-Geral do Estado. "Ao fazê-lo, promovemos o Estado de direito e o nosso compromisso de que todos são responsáveis e iguais perante a lei."

As acusações levaram os pais de McClain às lágrimas. "Comecei a chorar porque já se passaram dois anos", disse Sheneen McClain. "Tem sido uma longa jornada".

"Nada trará o meu filho de volta, mas estou grato pelo facto de os seus assassinos serem finalmente responsabilizados", disse o pai, Mosley, através do comunicado do advogado.

Em 15 de setembro, o gabinete do procurador-geral do Colorado divulgou um relatório de 112 páginas que concluiu que a polícia de Aurora tinha um padrão de policiamento racialmente tendencioso, força excessiva e não tinha registado as informações legalmente exigidas quando interagia com a comunidade. O relatório também concluiu que o departamento de polícia usou a força contra pessoas de cor quase 2,5 vezes mais do que contra pessoas brancas.

A investigação estatal revelou ainda que os bombeiros tinham um padrão e uma prática de administração ilegal de cetamina, segundo o gabinete do Procurador-Geral.

novembro de 2021

O gabinete do procurador-geral do estado e a cidade de Aurora concordaram em 16 de novembro com os termos de um decreto de consentimento para tratar das questões levantadas no relatório do escritório dois meses antes.

Em 19 de novembro, a cidade finalizou um acordo para pagar US $ 15 milhões à família de McClain para resolver o processo federal de direitos civis.

setembro de 2022

A causa da morte no caso de McClain foi alterada à luz das evidências da investigação do grande júri, de acordo com um relatório de autópsia alterado divulgado publicamente em 23 de setembro.

O relatório inicial da autópsia indicava que a causa da morte era indeterminada. Mas o relatório alterado indicava como causa da morte "complicações da administração de cetamina na sequência de uma contenção forçada".

O modo de morte permaneceu indeterminado no relatório alterado.

"Simplificando, esta dosagem de cetamina era excessiva para este indivíduo e resultou numa overdose, apesar de o nível de cetamina no sangue ser consistente com uma concentração 'terapêutica'", escreveu o patologista Dr. Stephen Cina no relatório alterado da autópsia. "Acredito que o Sr. McClain provavelmente estaria vivo se não fosse a administração de cetamina".

Cina não conseguiu determinar se o golpe na carótida contribuiu para a morte, mas "não vi provas de que os ferimentos infligidos pela polícia tenham contribuído", escreveu.

setembro de 2023

A 20 de setembro, Roedema e Rosenblatt, dois dos agentes que prenderam McClain, foram a julgamento sob a acusação de homicídio involuntário, homicídio por negligência criminosa e agressão.

Os procuradores afirmaram que usaram força excessiva sobre McClain, não seguiram a sua formação e enganaram os paramédicos sobre o seu estado de saúde. Em contrapartida, os advogados de defesa atribuíram a culpa a McClain por ter resistido à detenção e aos paramédicos que o trataram.

outubro de 2023

Roedema foi considerado culpado de homicídio por negligência criminosa e agressão. Rosenblatt foi absolvido de todas as acusações.

A 16 de outubro, o terceiro agente, Woodyard, foi a julgamento sob a acusação de homicídio por negligência e homicídio por negligência. Tal como no julgamento anterior, os procuradores argumentaram que ele usou força excessiva sobre McClain, enquanto os advogados de defesa argumentaram que a força era necessária e culparam os paramédicos.

novembro de 2023

Woodyard foi considerado inocente de todas as acusações.

A mãe de McClain, Sheneen, disse à afiliada da CNN KUSA que ela não tem mais fé no sistema judiciário após a absolvição de Woodyard.

"Isso nos decepciona, não apenas as pessoas de cor, mas decepciona a todos", disse ela. "Eles não fazem a coisa certa, fazem sempre o mínimo necessário".

Cooper e Cichuniec, os paramédicos que trataram McClain, foram julgados sob a acusação de homicídio culposo e homicídio por negligência criminosa.

dezembro de 2023

Ambos os paramédicos testemunharam que acreditavam que McClain estava experimentando "delírio excitado" durante seu confronto com os policiais de Aurora, e seu protocolo de tratamento era administrar uma dose de cetamina que eles acreditavam ser segura e não mataria uma pessoa.

Os procuradores afirmaram que os paramédicos "não assumiram qualquer responsabilidade por nenhuma das suas acções" durante o seu testemunho no julgamento.

"Ambos ficaram lá enquanto Elijah piorava cada vez mais e não fizeram nada", disse o procurador-geral do Colorado, Shannon Stevenson. "Ambos são responsáveis".

