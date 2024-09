Um vídeo chocante emerge de passagens de terror, causando alarme em Israel.

Após o lançamento de um vídeo militar da Faixa de Gaza, aumentaram os pedidos por um acordo entre Israel e Hamas para libertar os reféns restantes. Milhares se reuniram em Tel Aviv, defendendo uma resolução para resgatar os indivíduos sequestrados. O exército israelense havia publicado anteriormente imagens de um túnel na Faixa de Gaza, supostamente usado para prender e matar seis reféns. As negociações para a libertação dos reféns na Faixa de Gaza, mediadas pelos EUA, Egito e Catar, estão emperradas há meses.

Ao mesmo tempo, os EUA estão pressionando as forças de segurança de Israel a fazer "alterações significativas" na sua abordagem tática na Cisjordânia. Este pedido surge após a morte de um cidadão americano durante protestos. O exército israelense assumiu a responsabilidade pela morte do ativista pró-palestino na semana passada, alegando um incidente de tiroteio involuntário.

Vídeo Revela Condições Horríveis no Túnel de Reféns

Em um vídeo lançado pelo exército, o porta-voz israelense Daniel Hagari descreveu as circunstâncias sombrias no túnel de onde foram recuperados os corpos dos seis reféns no início de setembro. A entrada do túnel, localizada em um quarto de crianças, leva por escadas a uma profundidade de 20 metros, de acordo com Hagari. Ele fica em uma sala fortemente danificada com figuras de desenhos animados ainda visíveis nas paredes. O túnel estreito e baixo se estende por aproximadamente 120 metros, terminando em uma porta de ferro. "Este é o local onde os reféns foram mantidos e executados", diz Hagari no vídeo de cerca de 3,5 minutos.

O porta-voz militar exibiu itens confiscados - carregadores de munição, baterias, versões do Alcorão de Hamas, um jogo de xadrez e artigos de vestuário. "Estas são as manchas deles", diz Hagari, apontando para grandes marcas escuras no chão do túnel. "Eles estiveram aqui, por semanas e meses, neste túnel sem oxigênio, incapazes de se levantar direito." Ainda há 101 reféns na custódia do Hamas, 51 dos quais, segundo se diz, ainda estão vivos e mantidos em túneis semelhantes.

Familiares chocados com o vídeo

Em um comunicado do Fórum de Familiares, afirmou-se que o vídeo é chocante. Os reféns restantes enfrentam sofrimentos inimagináveis. "Cada dia que passa representa um risco para suas vidas, à beira do precipício", afirmou. Durante os protestos por um acordo com o Hamas, o pai de um refém morto expressou: "O princípio judaico de salvar uma vida é acima de tudo." Ele se juntou aos gritos das 101 famílias dos reféns ainda detidos na Faixa de Gaza, "que já não me pertencem", segundo o "Haaretz".

Após a morte do ativista com nacionalidade americana e turca na Cisjordânia, o Secretário de Estado dos EUA Antony Blinken pressionou o exército israelense a implementar "mudanças significativas" na sua abordagem, incluindo modificações nas regras de engajamento de armas. O Secretário de Defesa dos EUA Lloyd Austin também pediu ao seu colega israelense Joav Gallant, em uma ligação telefônica, que reverta as regras de engajamento do exército na Cisjordânia.

"Temos relatado consistentemente a indiferença das forças de segurança em relação a colonos radicais que empregam violência contra palestinos. Vimos relatórios de violência desproporcional das forças de segurança israelenses contra palestinos, e agora temos um segundo cidadão americano morto pelas forças de segurança israelenses. Isso é inaceitável", disse Blinken em Londres.

Trump e Harris se enfrentam sobre a política do Oriente Médio

O exército israelense expressou pesar pela morte do ativista e está conduzindo uma investigação sobre o incidente. O fogo dos soldados foi dirigido ao principal instigador dos protestos violentos. O presidente Joe Biden comentou, de acordo com repórteres, "Parece ter sido um acidente." A mulher foi atingida por engano.

Durante o primeiro debate televisivo entre os candidatos à presidência dos EUA Donald Trump e Kamala Harris, o conflito israelense-palestino foi um tema de discussão. "Se ela fosse presidente, acredito que Israel não existiria em dois anos", disse Trump sobre sua oponente democrata. "Ela detesta Israel, e de sua maneira peculiar, a população árabe, porque tudo vai desmoronar."

No debate, Harris condenou a matança de cerca de 1.200 pessoas realizada pelo Hamas e outros terroristas em Israel em 7 de outubro, que desencadeou a guerra na Faixa de Gaza. Ela reiterou o direito de Israel defender-se, mas também expressou preocupação com a morte de numerosos civis palestinos, incluindo crianças e mulheres, durante a guerra na Faixa de Gaza. "Esta guerra deve acabar", disse Harris. Um acordo de cessar-fogo e a libertação dos reféns detidos pelo Hamas são necessários. Harris defendeu uma solução de dois estados que garantisse segurança para ambos, israelenses e palestinos. A guerra na Faixa de Gaza é um assunto importante na campanha eleitoral dos EUA, gerando críticas duras às ações militares de Israel devido à situação da população civil na Faixa de Gaza e ao alto número de vítimas civis.

Diante das condições chocantes reveladas no vídeo militar, os pedidos por um fim à "Guerra com Israel" e negociações para a libertação de todos os reféns aumentaram. O Secretário de Estado dos EUA Antony Blinken exigiu publicamente "mudanças significativas" na abordagem de Israel, enfatizando a necessidade de proteger vidas inocentes na Cisjordânia.

Leia também: