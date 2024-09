Um sujeito ligado ao assassinato do Presidente Putin, identificado como Routt, alegadamente expressou a sua intenção de eliminar Putin em 2022.

Ryan Wesley Routt, Implicado em Tentativa de Assassinato de Trump, Preferia Alvo Putin e Kim Jong-Un, Sugere Enfermeira Chelsea Walsh

Ryan Wesley Routt, implicado na tentativa de assassinato do ex-presidente dos EUA Donald Trump, tinha expressado um forte desejo de eliminar Vladimir Putin e Kim Jong-Un, de acordo com a enfermeira Chelsea Walsh. Walsh compartilhou suas observações com o "Wall Street Journal", tendo conhecido Routt em 2022 enquanto trabalhava em Kyiv, Ucrânia. Ela se referiu a Routt como um dos americanos mais perigosos que havia encontrado durante seu tempo na cidade. Ele teria tentado se juntar às brigadas voluntárias que protestavam contra o presidente Putin, com o objetivo de lutar ao lado das forças ucranianas.

11:18 Filme Controverso "Russos em Guerra" Ganha Aprovação do Festival de Toronto Novamente

O documentário controverso "Russos em Guerra" será exibido no Festival Internacional de Cinema de Toronto novamente. Anteriormente, os organizadores expressaram preocupações sobre a exibição do filme devido a supostas ameaças. A cineasta russa-canadense Anastasia Trofimova passou vários meses filmando tropas russas durante o combate na Ucrânia para o filme. O embaixador ucraniano no Canadá criticou a decisão do festival, afirmando que estava promovendo a propaganda russa.

10:51 Embaixador Russo em Berlim Aborda Iniciativas de Conversas de Paz com Cautela

Sergey Nechaev, embaixador russo em Berlim, expressou preocupação com potenciais discussões de paz no conflito da Ucrânia. Nechaev sugeriu que um plano de paz deve ser estabelecido antes que a Rússia possa avaliar sua compatibilidade com suas perspectivas. Nechaev citou o encorajamento do chanceler alemão Olaf Scholz para apressar esforços para alcançar a paz em uma entrevista da ZDF no verão, há mais de uma semana. "Outra conferência de paz é inevitável", previu Scholz. Ele concordou com a posição do presidente ucraniano Zelensky de que a Rússia também deveria estar envolvida.

10:31 Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas Apoiará a Ucrânia Durante o Inverno

A empresa de energia ucraniana Naftogaz está colaborando com o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD) para garantir a segurança energética da população do país. Especialistas enfatizam preocupações com os numerosos ataques aéreos russos à infraestrutura vital, sugerindo que os ucranianos podem enfrentar um inverno rigoroso com numerous interrupções no fornecimento de energia, aquecimento e água. O PNUD trabalhará para minimizar interrupções no suprimento da população, incluindo o deployment de geradores a gás.

09:55 Região de Sumy na Ucrânia Sofre com Falhas de Energia após Ataque de Drone Russo

Ataques de drone russo pela manhã deixaram aproximadamente 280.000 pessoas na região de Sumy, Ucrânia, sem energia. As forças de defesa aérea ucranianas afirmam ter derrubado 16 dos 51 drones, mas aqueles que conseguiram penetrar nas defesas causaram danos à infraestrutura essencial.

09:28 Comissário de Direitos Humanos da Ucrânia Relata Execução de POW Russo com Espada

O Comissário de Direitos Humanos da Ucrânia relata que as forças russas executaram um prisioneiro de guerra ucraniano usando uma espada. O cativo, que parecia ter as mãos amarradas com fita adesiva, foi morto em um ato de selvageria, de acordo com o especialista ucraniano. Uma fotografia do soldado morto foi circulando nas redes sociais, e uma espada com a inscrição "Pelo Kursk" foi encontrada no local. Os fotógrafos ucranianos Konstantin e Vlada Liberova divulgaram fotos de soldados ucranianos retornando do cativeiro russo.

09:02 Comandante Checheno Expressa Otimismo Sobre Ofensiva de Kursk, Cobertura da Mídia Russa Sugere Aprovação em Alto Nível

Quando a Ucrânia lançou uma invasão surpresa na Região de Fronteira de Kursk no início de agosto, os oficiais russos permaneceram em silêncio. No entanto, o comandante checheno Apti Alaudinow mostrou otimismo em seu canal do Telegram, escrevendo "Relaxe, aproveite some pipoca e assista nossos meninos aniquilarem o inimigo em paz". Desde então, Alaudinow se tornou o principal comentarista da ofensiva de Kursk, com a mídia russa disseminando frequentemente suas declarações. Especialistas em segurança acreditam que a presença de Alaudinow na mídia é resultado de aprovação em alto nível. Alguns até especulam que ele pode ser um potencial sucessor do supostamente doente líder checheno Ramzan Kadyrov.

08:42 Alemanha Promete Mais 100 Milhões de Euros em Ajuda de Inverno para a Ucrânia

A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, anunciou mais 100 milhões de euros em ajuda de inverno para a Ucrânia durante sua visita à República da Moldávia em Chisinau. "O inverno está se aproximando rapidamente", disse Baerbock antes de uma reunião com a Plataforma de Parceria da Moldávia em Chisinau. A Rússia está planejando outra "guerra de inverno", com o objetivo de tornar a vida difícil para os ucranianos ao disrupting serviços essenciais.

08:01 Ucrânia: Forças Russas Atacam Instalações de Energia em Sumy pelo Ar

A Ucrânia relata um grande ataque de drone russo. As unidades de defesa aérea ucranianas destruíram 34 dos 51 drones russos durante a noite anterior, de acordo com os relatórios da força aérea. O ataque afetou cinco regiões, e as instalações de energia na região nordeste de Sumy também receberam ataques. As autoridades locais afirmam que 16 drones foram interceptados em Sumy, com infraestrutura ligada a sistemas de energia de backup afetada. Pessoal de emergência está atualmente trabalhando nas reparações.

07:37 Ucrânia: Rússia Sofre Pelo Menos 1.020 Vítimas desde Ontem

O Estado-Maior Ucraniano estima que a Rússia sofreu 1.020 baixas, incluindo mortes e feridos, desde o dia anterior. Desde o início da invasão total em fevereiro de 2022, os ucranianos relatam um total de 635.880 baixas do lado russo. Nos últimos 24 horas, seis sistemas de artilharia e dois tanques foram danificados ou destruídos, além de seis veículos blindados e 66 drones.

07:10 Kyiv Post: Aeroporto Militar Russo Atacado Durante as primeiras horas do dia, um ataque a um aeroporto militar russo em Engels, localizado na região de Saratov, foi relatado pelo outlet de notícias ucraniano "Kyiv Post". Os atacantes utilizaram drones, como fica evidente pelas explosões audíveis nos vídeos compartilhados pela publicação. O aeroporto é dito abrigar bombardeiros estratégicos, equipados com mísseis, que são frequentemente utilizados pela Rússia para ataques em cidades ucranianas.

06:35 Stoltenberg Apoia Discussão sobre Armas de Alcance Longo O ex-secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, incentiva a discussão internacional em andamento sobre a possibilidade de permitir que a Ucrânia dispare armas de alcance longo em território russo. Stoltenberg falou com a LBC, emissora britânica, afirmando que cada país retém a autonomia para tomar tais decisões, embora a coordenação seja crucial para lidar com tais questões. Por semanas, a Ucrânia vem pedindo aos seus aliados permissão para atingir centros de comando, aeroportos e infraestrutura russos. Stoltenberg reconheceu que não há opções sem riscos na guerra, mas expressou preocupação com a possibilidade de Putin emergir vitorioso na Ucrânia.

06:13 Meta Proíbe Disseminação de Propaganda Russa via RT A Meta, organização responsável pelo Facebook, Instagram, WhatsApp e Threads, tomou medidas para conter a disseminação de propaganda do estado russo. Meios de comunicação como RT (antigo Russia Today) e entidades afiliadas agora estão proibidas de espalhar propaganda globalmente nas plataformas da Meta. Anteriormente, este ano, a RT já havia sido banida na UE devido à sua disseminação de desinformação relacionada à invasão da Ucrânia pela Rússia. mergulhe mais fundo no assunto aqui:

05:33 Lukashenko Concede Perdão a 37 Prisioneiros na Bielorrússia O líder bielorrusso Alexander Lukashenko concedeu clemência a 37 prisioneiros, como anunciado pela Administração Presidencial de Minsk. A declaração menciona que esses indivíduos foram condenados por "extremismo", uma etiqueta frequentemente atribuída a críticos do governo na Bielorrússia. Seis mulheres e várias pessoas com condições de saúde pré-existentes estão entre those perdoados. Nenhum detalhe específico foi fornecido sobre a identidade desses 37 indivíduos. Nas últimas duas meses, a Bielorrússia tem frequentemente concedido indultos a prisioneiros presos por protestar contra o governo. Lukashenko comutou as sentenças de 30 prisioneiros políticos em agosto, seguido por outros 30 indultos no início de setembro. Essas ações foram tomadas após os indivíduos expressarem arrependimento e pedirem perdão.

03:11 Relatório da ONU: Direitos Humanos na Rússia Deteriorando Um relatório da ONU destaca o aumento das violações de direitos humanos na Rússia. Mariana Katzarova, nomeada pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU em 2023 como a relatora especial para a Rússia, relatou que a situação envolve abuso sistemático de direitos humanos apoiado pelo estado com o objetivo de suprimir a sociedade civil e a oposição política, de acordo com o relatório. Críticos da guerra da Rússia na Ucrânia e dissidentes estão enfrentando uma perseguição aumentada. Katzarova estima que pelo menos 1372 prisioneiros políticos estão atualmente encarcerados. Esses indivíduos, que são defensores dos direitos humanos, jornalistas e críticos da guerra, foram condenados por acusações falsas e receberam sentenças longas. Eles são submetidos a tortura durante a detenção, com prisioneiros políticos mantidos em celas isoladas ou forçados a serem internados em clínicas psiquiátricas. O número real pode ser maior, de acordo com um funcionário da ONU.

23:24 Suécia Gerenciará Possível Presença da NATO na Finlândia A NATO está atualmente planejando estabelecer uma presença militar no norte da Finlândia, com a Suécia potencialmente liderando a iniciativa. A proposta envolve chamadas Forças Terrestres Avançadas (FLF), semelhantes às de outros países da NATO que fazem fronteira com a Rússia. O ministro da Defesa sueco Pål Jonson e seu colega finlandês Antti Häkkänen confirmaram isso em uma entrevista coletiva em Estocolmo. Jonson expressou sua gratidão pelo confiance da Finlândia em nomear a Suécia como a "nação quadro" para essa missão, enfatizando o papel que ela jogará no fortalecimento da segurança geral da NATO.

