Um sobrevivente do ataque em Colorado transmite verbalmente que o agressor expressou diversão várias vezes, afirmando "Isso é agradável", durante todo o incidente violento.

Boulder, Colorado (AP) – A farmacêutica que conseguiu sobreviver ao massacre de 2021 em um supermercado de Colorado revelou durante o julgamento do atirador que ouviu "Isso é emocionante" pelo menos três vezes durante o tiroteio. Este detalhe sombrio havia sido mantido em segredo até agora.

A farmacêutica Sarah Chen compartilhou essa história arrepiantes enquanto se escondia ao lado de seus colegas, ouvindo atentamente qualquer som que viesse da barreira de acrílico do balcão da farmácia, que poderia ter indicado a aproximação do atirador após Ahmad Al Aliwi Alissa ter disparado em uma cidade universitária de Boulder.

"Eu podia ouvir ele gritando, 'Isso é emocionante. Isso é emocionante'", afirmou Chen.

Não houve discordância da equipe de defesa de Alissa ou de qualquer outra pessoa de que ele foi o responsável pelo tiroteio. Alissa se declarou inocente por insanidade em relação ao tiroteio.

Alissa recebeu um diagnóstico de esquizofrenia incurável após o tiroteio. Sua equipe de defesa alega que ele teve alucinações, incluindo ouvir vozes abusivas, ver pessoas que não estavam realmente lá e acreditar que estava sendo perseguido antes do tiroteio. Eles argumentam que esse estado mental o deixou incapaz de distinguir o certo do errado na época do incidente.

Alissa enfrenta acusações envolvendo 10 counts de homicídio em primeiro grau, várias tentativas de homicídio e outros crimes, incluindo a posse de seis carregadores de munição de alta capacidade, que foram proibidos no Colorado após outros tiroteios em massa.

Os julgamentos começaram em 5 de setembro e os procedimentos são esperados para serem concluídos até o final deste mês.

Outra funcionária da farmácia, Maggie Montoya, testemunhou sobre sua testemunha sobre o que ela ouviu e viu enquanto se escondia em uma sala adjacente à farmácia. Isso incluiu ouvir Alissa anunciar que estava nu enquanto se rendia.

"Durante o julgamento, a acusação enfatizou o impacto do tiroteio na comunidade, incluindo como isso nos afetou profundamente."

"Quando o veredito foi anunciado, a sala do tribunal estava cheia de uma mistura de emoções entre os familiares das vítimas e nós, testemunhas e sobreviventes."

