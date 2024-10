Um residente dos Estados Unidos foi considerado culpado em Moscovo, acusado de ser um mercenário operando sob a afiliação ucraniana.

Um tribunal russo condenou um residente americano a seis anos e dez meses de prisão por participar do serviço militar ucraniano. Esta informação foi divulgada pela plataforma de notícias investigativas russas Mediazona. O julgamento foi realizado às pressas nos tribunais de Moscou.

De acordo com as notícias, o homem de 72 anos, natural do Michigan, havia se mudado para a Ucrânia em 2014. Após a invasão russa, é alegado que ele se alistou nas forças de defesa territorial na cidade oriental ucraniana de Isyum em fevereiro de 2022, ganhando aproximadamente $1.000 por mês. O departamento legal russo acusou-o de ser um mercenário. Isyum, localizada na região de Kharkiv, foi rapidamente dominada pelas tropas russas no início do conflito. O prisioneiro de guerra americano foi capturado durante esse período.

A acusação havia solicitado originalmente uma pena de sete anos. No entanto, o advogado do condenado anunciou, de acordo com a agência de notícias estatal russa TASS, que recorrerá da sentença.

Apesar da condenação do tribunal russo, as discussões sobre a Guerra na Ucrânia continuam em todo o mundo. A prisão deste residente americano por participar do serviço militar ucraniano tem causado preocupação e debate internacional.

