Um residente da Crimeia enfrenta uma pena de prisão substancial devido a acusações de alegada traição.

16:42 Médico sob Investigação por Ganhar Milhões com Certificados de Invalidez Falsos

Um médico que serve como chefe de uma comissão médica na Ucrânia está sob suspeita de ter acumulado milhões emitindo certificados de invalidez para supostamente doentes. Durante buscas em sua residência e local de trabalho em Chmelnytskyi, as autoridades apreenderam cerca de cinco milhões de euros em dinheiro. Além disso, mais de dois milhões de euros foram descobertos em suas contas offshore, de acordo com a Bureau de Investigação do Estado. A médica de 64 anos também adquiriu várias propriedades e veículos de luxo. Durante as buscas, os investigadores encontraram listas de homens que receberam certificados de doença falsos. Ela enfrenta até 12 anos de prisão, de acordo com a mídia. Enquanto isso, a procuradoria do estado na região oriental ucraniana de Kharkiv entregou 13 médicos que supostamente emitiram certificados de invalidez para mais de 400 homens por cerca de 2.200 euros cada um.

16:12 Ucrânia Assume Responsabilidade por Incêndio em Depósito de Óleo Russo

A Ucrânia assume a responsabilidade por um incêndio em um depósito de óleo na região russa de Voronezh. Fontes ucranianas do serviço de segurança doméstica SBU afirmaram: "A defesa aérea do inimigo falhou apesar de estar ativa." O depósito, que continha vinte tanques, foi atingido durante um ataque noturno de drone, resultando em um grande incêndio. O governador de Voronezh confirmou que um drone ucraniano atingiu um tanque vazio no depósito de óleo, causando um pequeno incêndio que foi rapidamente apagado. No entanto, os serviços de emergência russos relataram um incêndio cobrindo uma área de 2.000 metros quadrados em um armazém na região de Voronezh.

16:00 Governador de Cherson: Mulher Idosa Morta por Drone Russo

O governador da região de Cherson relatou uma fatalidade resultante de um ataque de drone russo. Uma mulher de 75 anos ficou gravemente ferida quando a exército russo atacou Cherson com um drone no meio da tarde.

15:49 Wagenknecht e Wadephul Elogiam Woidke, Voigt e Kretschmer pela Contribuição à Ucrânia

Enquanto o apelo conjunto dos ministros da Saxônia e Brandemburgo, Michael Kretschmer e Dietmar Woidke, e do presidente da CDU da Turíngia, Mario Voigt, tem sido criticado por sua abordagem à Ucrânia, surgiram elogios de Sahra Wagenknecht, presidente da BSW. "Uma proposta ponderada e contrastante" foi o seu apelo conjunto, ela compartilhou com o "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Também chegou apoio do especialista em política externa da CDU, Johann Wadephul: "A proposta é responsável porque ela adere às nossas diretrizes fundamentais: reconhece a violação do direito internacional pela Rússia, a nossa firme adesão à UE e à NATO, e uma resolução apenas possível de acordo com a Carta da ONU." Com o artigo convidado, "uma linha vermelha" foi traçada. "Se for cruzada, não haverá cooperação com a BSW." Wadephul vê o apelo como "um sério esforço para criar uma ponte para potenciais negociações de coalizão enquanto se apega aos próprios princípios." O fato de três políticos de destaque do CDU e SPD terem participado desta iniciativa é "uma declaração poderosa". Saiba mais aqui.

15:30 Políticos do Leste Desencadeiam Crítica com Apelo Ucraniano: "Valores são Troca por Ganho de Poder"

O líder da CDU, Friedrich Merz, criticou os apelos para mais esforços diplomáticos para pôr fim ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia por parte de líderes políticos do leste. "A Ucrânia está lutando pela sua própria existência. Está em nosso próprio interesse continuar a apoiá-la. As negociações de paz só se materializarão se ambas as partes estiverem preparadas", disse Merz ao "Süddeutsche Zeitung". Críticas também chegaram do presidente do Comitê de Relações Exteriores do SPD, Michael Roth. "Se a carta dos três potenciais presidentes do governo é para ser um amaciador para potenciais negociações de coalizão com a BSW, aconselho extrema cautela", disse Roth, referindo-se à aliança entre Sahra Wagenknecht e recentes eleições estaduais. A MEP do FDP, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, compartilhou seus pensamentos com a "Rheinische Post". "Dá a impressão de que os valores liberais do nosso país estão sendo trocados por uma pequena vantagem de poder e campanha." Os chefes da Saxônia e Brandemburgo, Michael Kretschmer do CDU, e Dietmar Woidke do SPD, juntamente com o presidente da CDU da Turíngia, Mario Voigt escreveram um artigo convidado no "Frankfurter Allgemeine Zeitung", pedindo um cessar-fogo na Ucrânia e instando o governo federal a negociar com a Rússia. Saiba mais aqui.

15:05 Exame Pós-Mortem Determina Provável Causa da Morte no Allegado "Baleia Espia"

Contrariamente à especulação de ativistas de direitos dos animais, a alegada "baleia espiã" encontrada na Noruega provavelmente morreu devido a uma infecção bacteriana. Veterinários que realizaram a autópsia no golfinho, concluíram: "A provável causa da morte foi uma infecção bacteriana." Isso pode ter sido devido a uma ferida na boca, de acordo com o relatório de autópsia, disseram as autoridades policiais. O Instituto Veterinário Norueguês e os especialistas forenses da polícia determinaram que várias feridas cutâneas superficiais no mamífero marinho não eram feridas de bala e não foram encontrados projéteis ou outros fragmentos de metal. O golfinho foi primeiro avistado na Noruega em 2019, usando um arreio com uma câmera e a inscrição "Equipamento de São Petersburgo", o que levou à especulação de que poderia ser uma baleia espiã ou uma baleia de terapia. Foi encontrado morto em uma baía norueguesa no final de agosto de 2024. Duas organizações de proteção animal alegaram que a baleia tinha sido baleada com base na natureza de suas feridas e apresentaram uma queixa.

14:33 Ataques de Drone Múltiplos: Kyiv Relata DanosA Ucrânia alega ter abatido 9 drones e impedido outros 7 de 19 que tentavam atingir infraestrutura crítica durante a noite. O prefeito Vitali Klitschko de Kyiv relatou que um edifício residencial foi danificado na cidade, com subsequente extinção rápida do fogo. Na área sul de Kherson, o governador Yaroslav Yanushevych compartilhou que múltiplos ataques atingiram infraestrutura crítica, instalações de utilidade e 35 residências particulares, resultando em uma fatalidade e quatro feridos.

14:04 Moscou: "Kyiv está Brincando com Fogo"Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, comentou à Reuters, afirmando: "Kyiv continua a brincar com fogo, e, é claro, iremos, é claro, levar isso à atenção dos representantes da Agência Internacional de Energia Atômica." Na quinta-feira, forças russas supostamente frustraram um drone ucraniano próximo à usina nuclear de Kursk, e algumas fontes relatam um incêndio a alguns quilômetros de distância. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, Heorhiy Tykhyi, negou anteriormente o uso de qualquer armamento ucraniano próximo à usina nuclear.

13:46 França Envia 12 Caesares para a UcrâniaO ministro da Defesa da França, Sébastien Lecornu, anunciou através da plataforma X que a empresa de defesa francesa KNDS garantiu um contrato para enviar 12 caesares, financiados pela Ucrânia. Caesar significa "Sistema de Artilharia Móvel equipado com Munição", e este sistema de artilharia autopropelido pode atingir alvos a até 55 quilômetros de distância. Lecornu acrescentou: "Aumentar a capacidade de produção da indústria de defesa ajuda a apoiar a Ucrânia". A França já havia fornecido caesares à Ucrânia no passado.

13:11 Ucrânia: Ataque a Fogo em Sede do FSB em NovosibirskUm ataque a fogo ocorreu na sede da agência de inteligência doméstica russa FSB em Novosibirsk em 3 de outubro. Um homem capturado em um vídeo pela inteligência militar ucraniana supostamente iniciou o fogo e acabou sendo consumido por ele. Meios de comunicação russos relataram o incidente.

12:34 Rússia: Trabalhador de Usina Nuclear Morto em Ataque de Bomba de CarroUma figura-chave na usina nuclear ucraniana ocupada pela Rússia em Zaporizhzhia foi morta em uma explosão de bomba de carro. O serviço de segurança da Ucrânia lançou imagens de uma explosão de carro e afirmou que "chefe de segurança da usina nuclear" Andriy Korotky foi morto. O serviço de segurança identificou Korotky como um "criminoso de guerra" que "colaborou voluntariamente com os ocupantes russos", pois ele denunciou funcionários pró-ucranianos da usina nuclear. A liderança pró-russa da usina nuclear confirmou a morte de Korotky e a chamou de "ataque terrorista orquestrado por Kyiv". O diretor da usina nuclear, Yuri Chernichuk, chamou-o de "ataque irresponsável" que "deve ser punido". O Comitê de Investigação da Rússia afirmou que um dispositivo explosivo foi implantado sob o carro de Korotky em sua casa e detonado quando ele saiu.

12:02 Munz: Putin Quer Mostrar 'Guerra Vale a Pena'De acordo com Rainer Munz, o exército russo intensificará sua pressão no leste da Ucrânia após a captura da cidade de Vuhledar. Munz também explicou por que Putin está nomeando cada vez mais veteranos de guerra para cargos de alto nível.

11:29 Ucrânia: Pelo Menos 177 Prisioneiros de Guerra Ucranianos Mortos na Custódia RussaDesde o início da invasão russa na Ucrânia, pelo menos 177 prisioneiros de guerra ucranianos morreram na custódia russa, explica Victoria Tsymbaliuk do centro de coordenação de prisioneiros de guerra ucranianos no "Kyiv Independent". O número real de mortes na custódia russa pode ser significativamente maior devido à falta de monitoramento internacional, diz Tsymbaliuk. "Muitos corpos de vítimas não foram devolvidos, e alguns nem são reconhecidos como prisioneiros pelos russos", diz Tsymbaliuk. Relatos de prisioneiros de guerra ucranianos sofrendo tortura ou morte na custódia russa surgiram. Em setembro, a procuradoria-geral abriu procedimentos criminais pela execução de 84 prisioneiros de guerra ucranianos.

11:00 Ucrânia: Russos Atacam Região de Kirovohrad com DronesForças russas atacaram a região de Kirovohrad, no centro da Ucrânia, com drones, relatou o chefe da administração militar regional, Andriy Raykovych, em seu canal do Telegram. Um edifício de escritórios de uma empresa em Holovanivsk foi danificado no ataque de drone, ferindo uma pessoa.

10:27 Seguradora UNIQA Sai Finalmente da RússiaA seguradora austríaca UNIQA concluiu a venda de sua subsidiária russa para a Renaissance Life. O preço da compra não foi revelado. A UNIQA anunciou há mais de um ano que pretendia vender sua joint venture de seguros com o Raiffeisen Bank International (RBI) para a Renaissance Life, uma seguradora russa. "Com a conclusão desta transação, nós oficialmente saímos do mercado russo", disse o membro do conselho da UNIQA, Wolfgang Kindl.

09:55 Grandes Incêndios em Dois Depósitos de Combustível da RússiaIncêndios engolfaram dois depósitos de combustível da Rússia durante a noite. No região de Voronezh (veja entrada 05:10), o governador Alexander Gusev afirmou que um ataque de drone ucraniano causou o incêndio. Ele relatou no Telegram que fragmentos de um drone de combate interceptado caíram no depósito e acenderam um tanque vazio. As redes sociais compartilharam imagens do suposto ataque de drone, embora a extensão do incêndio tenha ficado incerta. Um depósito de combustível cobrindo uma área de 10.000 metros quadrados está queimando em uma vila russa perto de Perm, nas montanhas Urais. Os serviços de emergência russos confirmaram isso, embora não tenham mencionado um ataque de drone. Os drones ucranianos têm a capacidade de atingir alvos a tais distâncias. A vila fica a aproximadamente 1.700 quilômetros da Ucrânia. Leia mais aqui.

08:58 Ucrânia Revela Vítimas Russas

O Estado-Maior Ucraniano divulgou novas estatísticas de baixas de tropas russas na Ucrânia. Segundo seus dados, a Rússia perdeu aproximadamente 657.940 soldados na Ucrânia desde 24 de fevereiro de 2022, com uma média diária de 1.230. O relatório de Kyiv também indica que 15 tanques, 59 sistemas de artilharia e 101 drones foram destruídos. No total, a Rússia perdeu 8.908 tanques, 18.965 sistemas de artilharia, 368 aeronaves, 328 helicópteros, 16.494 drones, 28 navios e um submarino, segundo a Ucrânia. Estimativas internacionais sugerem baixas menores, mas esses números também podem ser valores mínimos.

08:09 Ucrânia Relata 82 Ataques Russos na Região de Sumy

As forças russas atacaram a região de Sumy, no nordeste da Ucrânia, 82 vezes nas últimas 24 horas, segundo o relatório do administração militar regional no Telegram. Oito pessoas ficaram feridas nos ataques. As forças russas são relatadas como tendo usado morteiros, artilharia, lançadores de foguetes, bombas guiadas e drones. Mais de dez comunidades na região de Sumy foram afetadas, incluindo Mykolajiw, Chotyn, Junakiwka, Myropillja, Bilopillja, Richkiwka, Krasnopillja, Velyka Pyssariwka, Nova Sloboda, Hluchiw, Shalyhyne, Esman e Seredyna-Buda. A região de Sumy faz fronteira com as regiões russas de Bryansk, Kursk e Belgorod.

07:33 Ucrânia Abre Primeiro Centro de Reclutação na Polônia

O exército ucraniano estabeleceu um centro de recrutamento na Polônia, anunciou o Ministério da Defesa da Ucrânia. O centro "Legião Ucraniana" na cidade polonesa de Lublin é o primeiro centro de recrutamento do exército ucraniano no exterior. O plano de treinar uma "Legião Ucraniana" na Polônia fazia parte de um acordo de segurança assinado pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e pelo primeiro-ministro polonês Donald Tusk em julho. Desde a invasão russa, a Polônia recebeu quase um milhão de pessoas da Ucrânia. Estimativas do governo ucraniano sugerem que cerca de 300.000 pessoas em idade de combate da Ucrânia vivem na Polônia. O ministro da Defesa polonês Waldemar Kosiniak-Kamysz disse ao portal "Wirtualna Polska" que a Polônia não é responsável pelo recrutamento de voluntários ucranianos, mas apenas pelo seu treinamento militar. "O número de ucranianos que se inscreveram para isso é muito pequeno", disse Kosiniak-Kamysz. Segundo o Ministério da Defesa da Ucrânia, quase 200 aplicações foram recebidas até agora.

06:52 ISW: Recursos Russos Criticamente Esgotados para Ofensiva no Leste da Ucrânia

As forças russas já não dispõem de pessoal e recursos materiais suficientes para sustentar esforços ofensivos intensificados de forma indefinida, segundo o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW). A ofensiva de verão russa havia sido preparada pela liderança militar russa por meses antecipadamente. No entanto, os reservistas e recursos reunidos para esse propósito provavelmente estão significativamente esgotados devido aos intensos combates dos últimos meses, segundo o ISW. Como oficiais ucranianos e o ISW haviam avaliado anteriormente, a atual ofensiva russa no leste da Ucrânia provavelmente atingirá seu auge nas próximas semanas, se não dias.

06:12 Zelensky: "A Linha de Frente Deve Ser Fortalecida"

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky elogiou a visita do novo secretário-geral da NATO, Mark Rutte, a Kyiv apenas dois dias após sua posse como "significativa". "Agora é hora de implementar esses acordos prioritários com os parceiros da Ucrânia", diz Zelensky em seu discurso noturno. Em primeiro lugar, todos os compromissos assumidos pelos parceiros da Ucrânia em relação ao apoio à defesa do país devem ser cumpridos integralmente, enfatiza Zelensky, referindo-se a promessas não cumpridas ou parcialmente implementadas. "A linha de frente deve ser fortalecida", diz Zelensky. Além disso, ele exige permissão dos parceiros para o uso de armas de alcance maior contra alvos militares em território russo. "Todos na aliança são cientes da necessidade", diz o Presidente. Zelensky também nomeia a defesa aérea como outra prioridade.

05:35 Ucrânia Destaca Capacidades de Armas Pequenas para Atrair Investidores Estrangeiros

O Ministério da Defesa da Ucrânia está buscando investidores estrangeiros para sua indústria de defesa. Uma exposição de armas especial foi organizada para potenciais investidores estrangeiros em um local não revelado na Ucrânia, segundo a agência Ukrinform. O vice-ministro Dmytro Klimenkov apresentou uma gama de armas ucranianas, incluindo um sistema de mísseis antitanque, um sistema de artilharia autopropelido, veículos não tripulados suicidas e veículos para desminagem. "Temos desenvolvimentos únicos que já foram testados em combate e aperfeiçoados pelos desenvolvedores até certo padrão", disse ele. Segundo o Ukrinform, o Ministério da Defesa da Ucrânia já investiu quatro bilhões de dólares (3,6 bilhões de euros) na indústria de defesa e espera atrair mais investimentos de parceiros internacionais.

23:51 Kyiv Fortalece Defesas do Leste

O comandante das Forças Armadas da Ucrânia, general Oleksandr Syrskyj, ordenou o reforço das instalações de defesa na região oriental de Donetsk. As forças russas avançam em vários setores no leste da Ucrânia. Syrskyj compartilhou essa informação nas redes sociais, mencionando que está colaborando com a 25ª Brigada de Paraquedistas de Sicheslav em "uma das frentes mais críticas".

22:22 Conflito com a Ucrânia Afeta Turismo na Letônia

O conflito da Rússia com a Ucrânia está tendo um impacto negativo na indústria do turismo da Letônia, segundo o jornal letão "Diena" hoje. Tanto empresários do setor de hospitalidade quanto a Direção Central de Estatística reconhecem que a guerra está prejudicando a recuperação do setor após a COVID-19. Além disso, os visitantes percebem a região do Báltico como menos segura devido à proximidade de conflitos militares vizinhos.

21:40 Suíça Ajuda a Ucrânia com 1,5 Bilhão de Euros

A Suíça planeja contribuir com 1,5 bilhão de francos suíços (aproximadamente 1,54 bilhão de euros) para iniciativas de reconstrução na Ucrânia nos próximos quatro anos. Os fundos serão principalmente destinados à autogestão ucraniana, desminagem e assistência humanitária. Os fundos restantes serão destinados a projetos envolvendo o setor privado suíço, o Ministério das Comunidades e Teritórios do Desenvolvimento e Infraestrutura da Ucrânia. "Para mostrar a gravidade de nossas intenções, nosso representante na Ucrânia supervisionará a implementação do projeto", anunciou o embaixador suíço Felix Baumann durante uma reunião com o ministro Oleksiy Kuleba. Kuleba também destacou a construção de apartamentos para as 4,5 milhões de pessoas deslocadas da Ucrânia como uma prioridade para a colaboração com a Suíça.

20:39 Ucrânia Adquire Sistema de Defesa Aérea Patriot da Romênia

As autoridades ucranianas aceitaram um sistema de defesa aérea Patriot da Romênia, confirmou o porta-voz do Ministério da Defesa da Romênia, Constantin Spinu, à Rádio Livre Europa. "Expresso gratidão a todos os países que nos ajudam na defesa aérea, especialmente grato à Romênia pelos sistemas Patriot. Juntos, podemos alcançar maior efetividade - podemos pôr fim ao terror russo destruindo drones Shahed e mísseis juntos", mencionou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, em seu discurso na noite de quarta-feira. Inicialmente hesitante, Bucareste decidiu em junho doar um de seus Patriots. O governo romeno autorizou o envio do sistema no mês passado.

19:57 Forbes: Gazprom se Torna a Companhia Russa Menos Lucrativa

O conglomerado russo, a Sociedade Anônima Aberta Gazprom, registrou um prejuízo líquido recorde de 5,5 bilhões de euros em 2023, pela primeira vez em 25 anos, de acordo com a revista de negócios Forbes. O Complexo Químico e de Gás de Amur, uma joint venture entre a Holding Sibur e a Sinopec da China, ficou em segundo lugar na lista da Forbes russa das companhias menos lucrativas. Os prejuízos da Gazprom a colocaram entre as cinco companhias russas menos lucrativas, ao lado da Ozon (com um prejuízo líquido de 408 milhões de euros), da Corporação de Aviação Unida (com um prejuízo líquido de 326 milhões de euros, que pertence à Rostec) e à rede social VK (com um prejuízo líquido de 326 milhões de euros).

