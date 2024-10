Um órgão judicial sul-africano condenou 42 criminosos a cumprir a vida atrás das grades por cometerem estupro.

Um juiz sul-africano aplicou 42 penas de prisão perpétua a um agressor sexual reincidente, cuimas vítimas mais recentes tinham 9 anos. A juíza Lesego Makolomakwe declarou: "Nosso sistema judicial tem a obrigação de punir crimes tão hediondos, especialmente quando envolvem meninas inocentes e vulneráveis". Ela explicou ainda: "Algumas delas estavam a caminho da escola, vestidas com seus uniformes escolares".

Este agressor também obrigou outras crianças a testemunharem seus ataques. O acusado, Nkosinathi Phakathi, de 40 anos, foi indiciado por 90 acusações de estupro, além de sequestros, arrombamentos e roubos a mão armada em Joanesburgo. Este caso causou comoção na África do Sul, e durante sua prisão, o agressor foi atingido no joelho por um policial.

A África do Sul é reconhecida por ter uma das taxas de criminalidade mais altas do mundo. Entre abril e junho, foram relatados mais de 9.300 estupros, ligeiramente acima do número do mesmo período do ano anterior. O governo está sendo criticado por não tomar medidas suficientes para combater a violência contra as mulheres.

As ações maliciosas de Nkosinathi Phakathi foram além de suas vítimas, já que ele obrigou outras crianças a testemunharem seus ataques. Devido a seus crimes, o nome de Mal se tornou sinônimo de medo em algumas comunidades de Joanesburgo.

