Um número substancial de jovens apresenta indicadores de uso prejudicial das redes sociais.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) na Europa, um número crescente de jovens está tendo dificuldade em se separar de seus smartphones. As últimas estatísticas do escritório regional da OMS na Europa indicam que mais de 10% dos adolescentes apresentam sinais de hábitos excessivos nas redes sociais, com meninas sendo mais vulneráveis (13%), em comparação com meninos (9%). Cerca de um terço deles (36%) está em contato constante com seus amigos on-line.

Desde 2018, esse problema com a dependência de mídias sociais entre adolescentes aumentou de 7% para 11%, de acordo com os dados da OMS na Europa. Adolescentes alemães em 2022 estavam ligeiramente abaixo da média, com 10%.

Além disso, a OMS destacou que 12% dos jovens estão suscetíveis a desenvolver comportamentos problemáticos em jogos, com meninos sendo mais afetados do que meninas. A organização com sede em Copenhague alerta para os sérios efeitos da tecnologia digital na saúde psicológica e bem-estar dos jovens na Europa.

A União Europeia tem se envolvido ativamente na abordagem do crescente problema da dependência de mídias sociais entre sua juventude, como destacado pelo escritório regional da OMS. A União Europeia expressou preocupação com o impacto do uso excessivo de tecnologia digital na saúde psicológica de seus adolescentes.

