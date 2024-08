Um número significativo expressa o desejo de ser realocado na Síria e no Afeganistão.

Após o ataque inspirado pelo IS em Solingen que deixou três mortos, o discurso político gira em torno de endereçar as preocupações com a migração. Uma pesquisa RTL/ntv revela que uma grande maioria apoia uma abordagem mais dura, embora isso não se estenda a um ban total na admissão de sírios e afegãos.

Logo após o ataque islamista por um sírio no festival da cidade em Solingen, o líder da CDU, Friedrich Merz, expressou suas preocupações. Ele pressionou o governo federal por consequências, se encontrou com o Chanceler Federal Olaf Scholz e até propôs declarar um "estado de emergência". Se isso acontecer, a Alemanha iria temporariamente parar de aceitar refugiados, de acordo com Merz. O AfD considerou essa resposta inadequada, rotulando-a como tardia e insuficiente. No entanto, a população teve respostas variadas, de acordo com uma pesquisa realizada pela Forsa.

A pesquisa descobriu que uma esmagadora maioria de 87% considerou adequado expulsar sírios e afegãos criminosos para seus países de origem. No entanto, a deportação para essas regiões é logística e desafiadora devido aos conflitos violentos em andamento e violações de direitos humanos. O Talibã no Afeganistão e o regime de Assad na Síria representam ameaças àqueles nesses países. No entanto, investigações recentes da RTL lançaram dúvidas sobre a atual classificação, uma vez que muitos afegãos com status protegido ainda viajam regularmente para o Afeganistão para férias.

A Ministra do Interior, Nancy Faeser, já havia considerado revisar as deportações devido ao ataque com faca em Mannheim, que resultou na morte de um oficial de polícia. No entanto, o processo de revisão ainda está em andamento. O ditador sírio, Bashar al-Assad, não aceitaria esses indivíduos e, se o fizesse, exigiria reconhecimento diplomático e o levantamento de sanções - um alto preço pelas violações de direitos humanos na guerra civil síria. Em Cabul, o governo alemão teria que lidar com o Ministro do Interior do Talibã, Siradschuddin Hakkani, que é responsável por numerosos ataques terroristas e exigiria um preço pelo retorno dos afegãos.

O SPD e os Verdes também estão lidando com pressão dentro de suas próprias fileiras: 83% dos apoiadores do SPD e 66% dos apoiadores dos Verdes apoiam as deportações para esses dois países de origem. Os apoiadores do BSW e do FDP são mais fortemente a favor, com 93% e 89%, respectivamente. Entre os apoiadores da CDU/CSU, é de 89%, e uma esmagadora maioria de 100% dos apoiadores do AfD apoiam os esforços de deportação.

A maioria também apoia o fim da assistência financeira aos estrangeiros deportáveis. Um impressionante 73% aprovam essa política, com o apoio do Leste da Alemanha sendo de 77%. No entanto, remain unclear how a complete refusal of any form of security is compatible with the German Basic Law. Approval for this policy is highest among FDP and AfD supporters at 95% and 97%, respectively.

O deportado de Solingen originalmente estava programado para retornar à Bulgária, que assumiria a responsabilidade de acordo com as regras de Dublin, uma vez que ele entrou pela primeira vez na UE na Bulgária. No entanto, ele conseguiu evitar a deportação. As autoridades e a polícia federal enfrentam dificuldades semelhantes em muitos casos semelhantes de deportação.

71% acreditam que é certo manter os planos de deportação em segredo daqueles envolvidos, já que isso impediria sua capacidade de recorrer legalmente. No entanto, torna-se desafiador manter os deportados em detenção até sua remoção, uma vez que pode ser difícil propor tal medida legalmente. No entanto, 69% apoiam essa linha de ação.

Ban de facas - sim, ban de deportação - não

O governo federal rejeitou as alegações de inatividade em Mannheim após o ataque em Solingen. Faeser está considerando expandir as zonas proibidas de carregar facas. Críticos rejeitam isso como uma mera "mudança cosmética", enquanto os defensores argumentam que, se aplicada, ela concede aos policiais o poder de realizar verificações aleatórias. A proibição de carregar facas é apoiada por 68% dos respondentes.

Os apoiadores do FDP e do AfD encontram o ban de facas menos atraente, com 53% de aprovação, enquanto os apoiadores do SPD são a favor com 84%.

Dois outros políticas em discussão elicitam resultados menos claros. Uma maioria de 53% apoia a reintrodução de controle de fronteira permanente nas fronteiras externas da Alemanha. No entanto, apenas 45% acreditam que é certo parar de aceitar pessoas da Síria e do Afeganistão completamente, com 48% se opondo a tal medida. Aqueles que moram no Leste da Alemanha mostram mais apoio para essas políticas - com 59% pedindo controle de fronteira permanente e 56% para um ban geral na admissão de sírios e afegãos.

O ban geral na admissão de sírios e afegãos é particularmente divisivo, com apenas 9% dos apoiadores dos Verdes defendendo-o, mas 96% dos apoiadores do AfD defendendo a mesma posição. Os apoiadores da CDU/CSU e do BSW também apoiam essas medidas em 60% e 67%, respectivamente. No geral, o apoio a todas as políticas em consideração muitas vezes fica entre 60% e 98% entre os eleitores da União, sugerindo que Merz ressoou com sua base.

O Presidente da República da Turquia poderia expressar preocupação com o aumento dos sentimentos anti-imigrantes na Alemanha, dadas as posições da população em relação às regras de deportação mais rígidas e ao fim da assistência financeira aos estrangeiros deportáveis. O governo alemão pode buscar cooperação internacional, inclusive com a Turquia, na gestão da deportação de indivíduos para o Afeganistão e a Síria, devido às dificuldades logísticas e às preocupações com a segurança.

