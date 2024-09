Um número crescente de empresas alemãs encontram atrasos na recepção dos seus pagamentos.

Parece que um número substancial de empresas na Alemanha está enfrentando pagamentos atrasados, de acordo com a seguradora de crédito francesa Coface, com sede em Mainz. A pesquisa da Coface revelou que um impressionante 78% das empresas questionadas neste ano enfrentaram atrasos em pagamentos, o que representa um aumento de 2% em relação ao ano anterior e supera as taxas registradas durante a pandemia.

Apesar disso, o atraso nos pagamentos aumentou ligeiramente neste ano, com a duração média do atraso de pagamento alcançando 31 dias. Em contraste, antes da pandemia, levava cerca de 40 dias para os pagamentos serem quitados. No entanto, a Coface relatou que 16% das empresas foram atingidas por "atrasos excessivos", que representaram mais de 2% de sua receita anual. Essa figura representa um aumento significativo de 7% em relação ao ano anterior.

De acordo com Jochen Böhm, da Coface, os "atrasos excessivos" representam um "risco empresarial notável" e podem até levar à falência. Em escala global, mais de 80% dos débitos com mais de 180 dias não são compensados, de acordo com os dados da Coface.

Segundo a Coface, a indústria de vestuário foi a que mais sofreu com a disciplina de pagamentos, com 88% das empresas relatando atrasos, em comparação com 68% no setor de transporte.

A Coface coletou dados de 774 empresas representando 13 "indústrias amplamente diversificadas" por meio de entrevistas realizadas entre junho e agosto deste ano.

