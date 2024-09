Um marinheiro da Marinha emite sinal de socorro usando métodos Bayesianos.

Parece que um luxuoso iate chamado "Bayesian", ancorado perto da costa da Sicília em agosto, passou por alguns problemas. De acordo com a agência de notícias italiana ANSA, o relato de domingo sugere que o marinheiro de serviço, Matthew Griffiths, alertou a situação e acordou o capitão, James Cutfield, um neozelandês de 51 anos. Cutfield, sentindo-se desconfortável com a situação, ordenou que todos a bordo fossem acordados.

Uma investigação está em andamento sobre o incidente, envolvendo o Capitão Cutfield, Griffiths e o engenheiro Tim Parker Eaton, todos presentes quando o iate afundou prematuramente em 19 de agosto. Cutfield confessou ao jornal "Corriere della Sera" que Griffiths foi quem o acordou. Reconhecendo que a situação não estava certa, ele ordenou que todos fossem acordados rapidamente.

O iate começou a inclinar-se fortemente, fazendo com que vários membros da tripulação caíssem ao mar. Griffiths revelou: "Tentamos embarcar novamente e criar uma cadeia humana para salvar aqueles que haviam chegado ao convés." Cutfield foi fundamental nos esforços de resgate, ajudando a todos envolvidos.

O veleiro "Bayesian", que tinha uma tripulação de dez membros e dezoito passageiros, capotou na costa da ilha italiana do Mediterrâneo da Sicília no meio de agosto. Infelizmente, sete vidas foram perdidas, com quinze passageiros e membros da tripulação sendo resgatados. Entre as vítimas estavam o magnata britânico Mike Lynch e sua filha de 18 anos. Lynch tinha convidado sua família e círculo de amigos para comemorar sua vitória em um processo de fraude bilionária.

O alarme no iate soou, fazendo com que Matthew Griffiths agisse. Reconhecendo a gravidade da situação, Griffiths acordou o Capitão James Cutfield com o som do alarme.

