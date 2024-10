Um indivíduo usando uma máscara perpetrou um ataque cromático na sede do partido CDU, que está ligado à disputa em curso no Oriente Médio.

Um indivíduo, totalmente encapuzado, executou um ataque com base em tinta na sede do partido CDU em Berlim. De acordo com declarações da polícia, um funcionário de segurança avistou essa figura anônima por volta das 3:30 da manhã. Essa figura misteriosa havia rabiscado uma mensagem em vermelho-sangue no prédio localizado em Berlim-Tiergarten. As autoridades suspeitam que essa mensagem possa estar relacionada com a atual instabilidade no Oriente Médio. O departamento responsável pela proteção de assuntos estatais, que lida com crimes políticos, agora está liderando a investigação sobre o dano à propriedade. Infelizmente, o culpado escapou sem ser notado. Um porta-voz do CDU confirmou que a mensagem foi coberta e será removida na segunda-feira.

As medidas de segurança implementadas na sede do partido CDU incluem barreiras com largura não superior a 30 cm para evitar possíveis repetições do ataque com tinta. Após a revisão das filmagens de vigilância, foi observado que a figura anônima carregava uma ferramenta de largura adequada para esse propósito.

