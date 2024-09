Um indivíduo de 34 anos identificou erroneamente um veículo da polícia como um serviço de entrega de drogas.

No centro de Bremen, um cavalheiro de 34 anos teve uma confusão infeliz na última quarta-feira. Ele acabou pensando que um veículo civil da polícia era um carro de traficante e entrou no carro do oficial. O homem, parecendo desorientado, abriu a porta do passageiro, deu um sorriso e perguntou ao policial disfarçado se agora poderia sair. O oficial, com grande tato, recusou seu pedido.

Ao perceber seu erro, o homem saiu rapidamente do veículo e dirigiu-se a um carro próximo, cujas janelas exalavam um forte aroma de maconha. O motorista, notando a confusão, fez uma fuga rápida, mas não por muito tempo. A polícia logo o parou.

Dentro do carro em fuga, eles encontraram 300 gramas de maconha, embalados para venda, além de duas facas, vários telefones de alta gama e uma quantia considerável de dinheiro. Como resultado, uma investigação criminal foi iniciada.

O erro do homem de 34 anos levou a um encontro intenso com a polícia. Ao notar a confusão, outros oficiais na área foram alertados e responderam rapidamente.

