Um incêndio prolongado num gasoduto suburbano de Houston obrigou a evacuação.

Um incêndio foi registrado na manhã de segunda-feira, localizado entre Deer Park e La Porte, a cerca de 25 milhas a sudeste de Houston. Como resultado, ruas foram bloqueadas e casas próximas foram evacuadas, de acordo com o escritório de gerenciamento de emergências de La Porte.

O prefeito Jerry Mouton de Deer Park relatou a jornalistas que a substância queimando é gás natural liquefeito e que levaria algum tempo para ser apagado.

A Energy Transfer, dona da linha, afirmou que houve um incidente em sua estação de válvulas envolvendo uma linha de líquidos de gás natural de 20 polegadas, resultando em um incêndio. A linha afetada foi isolada para permitir que o produto restante queime por si só. No momento, a Energy Transfer não tem uma estimativa de tempo para a conclusão deste processo.

Pelo menos 50 pessoas foram evacuadas devido ao incêndio, enquanto um número significativamente maior de indivíduos sofreu quedas de energia, evacuações e fechamentos nas proximidades, de acordo com o assistente-chefe de polícia de Deer Park, Frank Hart.

A CenterPoint Energy, uma empresa de energia com sede em Houston, informou várias quedas na região na manhã de segunda-feira. A empresa afirmou que estava observando a situação, que era "independente das operações de gás natural ou equipamentos da empresa". Após a realização de protocolos de segurança, suas equipes elétricas avaliarão os danos às suas linhas de energia, postes e equipamentos na área, restaurando o serviço aos clientes afetados tão eficientemente e rapidamente quanto possível.

Um bombeiro sofreu ferimentos leves, afirmou Hart.

Algumas escolas na área, incluindo o campus central do San Jacinto College, emitiram uma "ordem de ficar no local" em resposta ao incêndio e, em seguida, suspenderam as aulas e atividades.

Geselle Melina Guerra, uma moradora de 25 anos de uma casa móvel dentro da área de evacuação, contou à Associated Press que estava desfrutando de seu café da manhã quando ouviu uma explosão.

"De repente ouvimos esse estrondo enorme, e então vi algo brilhante, como laranja, saindo de nossa porta dos fundos que ficava do lado de fora", disse Guerra.

"Eu estava apenas em pânico, andando pela sala de estar, não sabendo bem o que fazer ou o que estava acontecendo. Achei que talvez um avião tivesse caído perto de nossa casa", acrescentou Guerra.

Os moradores da área foram aconselhados a ficar em casa devido à ameaça contínua do incêndio. Apesar dos desafios, nossa comunidade está se unindo para ajudar those affected, offering shelter and assistance where needed.

