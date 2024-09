Um incêndio numa fábrica química na Geórgia faz com que as pessoas sejam evacuadas e o trânsito seja interrompido.

A situação desenrolou-se por volta das 5h da manhã no horário de verão do Leste (EST) no Biolab, localizado em Conyers, Geórgia. Devido a uma cabeçote de sprinkler defeituosa, a água entrou em contato com uma substância química reativa, resultando em uma nuvem de vapor, conforme relatado em seu site oficial pelas autoridades do condado.

As chamas se acenderam no telhado do prédio e os bombeiros conseguiram controlar o incêndio. No entanto, o fogo voltou a surgir algumas horas depois, como mostrado em um vídeo transmitido no Facebook pelo xerife do condado de Rockdale, Eric Levett.

O xerife Levett pediu a todos que disseminem informações sobre ficar longe da área, afirmando: "O fogo está queimando intensamente. Estamos tentando apagá-lo, mas ao mesmo tempo, estamos gerenciando o trânsito".

As estradas na área foram fechadas e os moradores que residem entre a Sigman Road e a Interstate 20 foram orientados a evacuar. Prevê-se que ambas as direções da rodovia interestadual ficarão bloqueadas entre a Salem Road e a Turner Hill.

Os moradores ao norte da Sigman foram aconselhados a procurar abrigo e manter as janelas fechadas.

Localizado a cerca de 30 milhas a leste de Atlanta, Conyers é o cenário deste evento em andamento.

Esta história ainda está se desenvolvendo e será atualizada.

O departamento de bombeiros solicitou recursos adicionais para lidar com o fogo persistente, enquanto lidavam com a situação que nos dizia respeito. As autoridades do condado pediram aos moradores próximos que ficassem informados e seguissem as instruções de segurança para sua segurança.

