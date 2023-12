Um homem do Arkansas visitou um parque estatal com a sua namorada. Apanhou o maior diamante descoberto no local em 3 anos

Jerry Evans visitou o Parque Estatal da Cratera dos Diamantes em Murfreesboro, Arkansas, pela primeira vez com a sua namorada na primavera passada, disse ele aos funcionários do parque.

Evans diz que cerca de 10 minutos depois de terem chegado, avistou o que parecia ser vidro a alguns metros de distância, no topo de um cume arado, de acordo com um comunicado de imprensa.

Embora tenha guardado o achado em forma de pirâmide, não tinha a certeza se era um diamante, disse Evans no comunicado.

"Era tão claro. Eu realmente não sabia", disse Evans. "Estávamos a apanhar tudo a pensar que era um diamante."

A Cratera dos Diamantes, que se tornou um parque estadual em 1972, é conhecida como uma fonte de diamantes de sua fonte vulcânica original, de acordo com funcionários do parque.

Depois de regressar a casa, a cerca de 250 milhas de distância, em Lepanto, Arkansas, Evans diz que ponderou se o pequeno objeto poderia ser algo mais do que vidro, pelo que o enviou para o Instituto Gemológico da América para obter ajuda na sua identificação.

O instituto sem fins lucrativos, com sede na Califórnia, é especializado na investigação e educação sobre gemas e jóias , de acordo com o seu sítio Web.

Evans recebeu uma resposta do instituto algumas semanas mais tarde, quando o informaram que tinha encontrado um diamante quase incolor, de acordo com o comunicado.

"Quando me telefonaram a dizer que era verdadeiro, fiquei cheio de cócegas!", disse.

Evans contactou então o parque sobre a descoberta. Seu diamante se tornou o maior registrado no parque desde o Dia do Trabalho de 2020, quando Kevin Kinard de Maumelle, Arkansas, encontrou um diamante marrom de 9,07 quilates lá, de acordo com funcionários do parque.

"Embora eu receba muitos e-mails de pessoas querendo que eu identifique algo que encontraram aqui, pelo que me lembro, esta é a primeira vez que alguém me contatou depois de ter um diamante identificado pelo GIA", Waymon Cox, superintendente assistente do parque no Crater of Diamonds State Park, disse no comunicado.

Os visitantes do parque encontram uma média de um a dois diamantes diariamente, e 798 diamantes totalizando mais de 125 quilates foram registados no parque em 2023, de acordo com o comunicado.

Mais de 75.000 diamantes foram descobertos na Cratera dos Diamantes desde que os primeiros diamantes foram encontrados na área do condado de Pike, onde o parque está localizado, no início do século XX, de acordo com o site do parque.

Fonte: edition.cnn.com