Um grande número de peixes de água doce pereceram num lago grego.

Pessoas de Volos, a cidade principal do centro da Grécia situada perto do porto, têm lidado com as consequências de enchentes intensas que atingiram a região há algum tempo. Uma grande quantidade de peixes de água doce mortos encontrou seu caminho até o porto de Volos através de um pequeno rio, inundando sua região.

O professor de Meio Aquático Dimitris Klaudatos, da emissora grega ERT, indicou que a maioria dos peixes havia morrido devido à falta de oxigénio. Para lidar com o problema, as autoridades locais mobilizaram barcos especiais. Até a manhã de quinta-feira, eles haviam removido mais de 70 toneladas de peixes mortos do porto, segundo fontes de mídia gregas.

O prefeito de Volos, Achilleas Beos, classificou a situação como uma catástrofe ambiental que poderia representar potenciais ameaças aos setores de saúde e turismo da cidade. Ele acrescentou que seis praias próximas haviam sido fechadas pelas autoridades. Infelizmente, eles não conseguiram evitar a entrada de peixes mortos das áreas inundadas com uma rede.

