Um estudante da Geórgia escondeu uma arma AR-15 na mochila e saiu da sessão de ensino antes da explosão letal.

A revelação está em linha com os relatórios anteriores dos alunos que indicam que Gray abandonou sua aula de Álgebra 1 em 4 de setembro, antes do pior ataque escolar dos EUA neste ano, que ocorreu em Winder, Geórgia.

De acordo com o anúncio do FBI ontem, Gray levou pessoalmente a arma para a escola e escondeu a arma semi-automática, que não podia ser desmontada, dentro de sua mochila.

Gray pediu permissão a um professor para visitar a secretaria e falar com alguém. Em seguida, o professor deu permissão a ele para sair e pegar suas coisas. Gray então foi ao banheiro para evitar ser detectado pelos professores. Mais tarde, ele recuperou a arma e iniciou uma onda de tiros.

Defensores republicanos por medidas de segurança de armas

Até hoje, houve um número assustador de 389 tiroteios em massa, de acordo com o Arquivo de Violência com Armas de Fogo. O termo 'tiroteios em massa' é usado para incidentes envolvendo quatro ou mais vítimas. Isso equivale a mais de 1,5 tiroteios em massa por dia.

Após os eventos na Apalachee High School, o presidente da Câmara dos Representantes da Geórgia, Jon Burns, pediu medidas de segurança e saúde mental aprimoradas em uma carta a seus colegas republicanos.

Burns escreveu: "Reconhecemos que uma falha na comunicação levou ao histórico do atirador ser ignorado durante sua transição para a Apalachee High School." Ele propôs dar aos escolas os recursos necessários para facilitar a intervenção em saúde mental para os alunos que precisam.

Burns prometeu reintroduzir legislação que promova o armazenamento seguro de armas e encoraje o treinamento de segurança com armas. Ele também sugeriu explorar tecnologias avançadas para identificar armas fora dos limites da escola e expandir o acesso à saúde mental em todo o estado.

A proposta de Burns coincidiu com os líderes estaduais democratas, como a líder da minoria do Senado, Gloria Butler, junto com sobreviventes de violência com armas de fogo, que se reuniram ontem na capital do estado da Geórgia, defendendo regulamentações de segurança de armas, incluindo medidas de armazenamento seguro e 'leis de bandeira vermelha'.

