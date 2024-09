Um especialista em política acredita que um governo minoritário pode surgir na Saxônia.

00:10 Formação do Governo em Erfurt: Ramelow Oferece Ajuda a VoigtO presidente da Turíngia, Bodo Ramelow, concorda em oferecer assistência ao líder da CDU, Mario Voigt, para estabelecer um governo majoritário no parlamento de Erfurt. "Precisamos de um governo estadual funcional, embora eu não faça parte dele", disse Ramelow à Phoenix TV. Ele deseja apoiar "a pessoa que tem o mandato do público para construir um governo majoritário dentro do espectro democrático, que neste caso é o Sr. Voigt". Ele não se opõe ao BSW ou à CDU. "Minha luta é contra a normalização do fascismo". Portanto, ele busca garantir "que não enfrentemos uma situação de chantagem parlamentar onde a AfD manipula todas as outras partes".

23:30 Höcke Garante Cadeira no Parlamento da Turíngia através da Lista de EstadoA AfD conseguiu vitórias em 29 dos 44 distritos eleitorais. No entanto, seu líder da fração, Björn Höcke, perdeu para o político da CDU, Christian Tischner, no distrito eleitoral de Greiz II. Apesar disso, com o robusto resultado da votação secundária da AfD de 32,8%, eles poderão reivindicar mais cadeiras no parlamento estadual do que os candidatos diretos. Höcke, que lidera a lista estadual, assim garantirá uma cadeira no parlamento. Se um candidato bem-sucedido da AfD escolhesse renunciar ao seu mandato, Höcke o reivindicaria em seu lugar.

23:01 Resultado Preliminar: AfD Triunfa na Turíngia, CDU Pondera Coalizão com Esquerda, Verdes e FDPNa primeira eleição estadual da Turíngia, a AfD conseguiu o maior número de votos. O partido, liderado pelo candidato principal Björn Höcke, registrou um significativo aumento de 32,8% após a contagem de todos os distritos. No entanto, eles não conseguem cumprir sua promessa de governo, já que nenhuma partido democrático concordaria em formar uma coalizão com eles. A CDU, como a segunda força mais forte, provavelmente precisará engajar-se em conversas com a Esquerda para uma coalizão governamental estável. Uma maioria com o SPD e o BSW é impossível devido a uma cadeira faltando.

22:51 Partido da Esquerda Representa a Saxônia no Parlamento Despite Mandatos DiretosO Partido da Esquerda garantiu dois mandatos diretos em Leipzig, permitindo-lhes acesso ao parlamento estadual, apesar de não ter superado a faixa de 5%. Isso deixa a coalizão atual de CDU, Verdes e SPD sem maioria, segundo as projeções.

22:38 Líder do Partido Verde: Migração e Ucrânia Dirigem Resultados das EleiçõesO líder do Partido Verde, Omid Nouripour, atribui os resultados das eleições estaduais da Saxônia e da Turíngia aos problemas da migração e da Ucrânia. "Claramente, a migração e a controvérsia em torno da Ucrânia tiveram um papel significativo no final", afirmou Nouripour à Phoenix TV. Enquanto o governo federal lida com esses problemas, "temos uma desvantagem devido a essa coalizão auto-sabotando através de brigas desnecessárias em público".

22:22 Turíngia: Nem mesmo com CDU, BSW e SPD, não há maioria no momentoDesde que a coalizão de minoria vermelha, vermelha e verde sob o presidente Ramelow chegou ao fim, nenhum partido quer formar uma coalizão com a AfD. A opção mais provável para uma coalizão governamental parece ser uma aliança incomum entre a CDU, o BSW e o SPD. No entanto, de acordo com as projeções atuais (até as 22h10), esse cenário não atinge a maioria no parlamento estadual. Portanto, também dependeria da Esquerda.

22:10 Candidato Principal da CDU Voigt Falha em Garantir Mandato Direto na TuríngiaO candidato principal da CDU, Mario Voigt, não conseguiu garantir um mandato direto em sua circunscrição durante as eleições na Turíngia. Ele recebeu 37,4% dos primeiros votos no Saale-Holzland II, enquanto o candidato da AfD, Wiebke Muhsal, recebeu 39,2%. Nas eleições estaduais de 2019, Voigt foi eleito para o parlamento estadual como candidato direto.

21:44 Jovens Eleitores na Turíngia Escolhem a AfDMais de um terço dos jovens eleitores na Turíngia optou pela AfD, um partido classificado como de extrema direita pela agência de inteligência interna. Este é o resultado de uma pesquisa realizada para a ARD pela infratest dimap. De acordo com a pesquisa, 38% dos eleitores de 18 a 24 anos na Turíngia votaram na AfD. A Esquerda recebeu 16%, a CDU 13% e os Verdes apenas 6% dos votos.

Na Saxônia, as projeções recentes da ARD e da ZDF mostram uma clara liderança da CDU sobre a AfD. De acordo com a infratest dimap (ARD) e a Forschungsgruppe Wahlen (ZDF), a CDU tem cerca de 1% de vantagem, com 31,5 a 31,8% em comparação com os 30,4 a 30,8% da AfD. Inicialmente, as projeções da Forschungsgruppe Wahlen sugeriram uma disputa apertada entre a CDU e a AfD, com a AfD reduzindo a vantagem da CDU. No entanto, as projeções da ARD mostraram consistentemente a CDU mantendo uma clara liderança.

Infelizmente para a Esquerda na Turíngia, eles sofreram grandes perdas nas eleições estaduais, o que pode fazer com que o ministro-presidente Bodo Ramelow seja forçado a renunciar. Uma de suas ambições pode não ser realizada hoje: Ramelow esperava que a AfD não obtivesse pelo menos um terço de todos os votos. Parece que eles o fizeram, o que pode dificultar decisões com uma maioria de dois terços.

Chanceler Federal Olaf Scholz ainda pode contar com o apoio do seu partido, SPD, apesar dos resultados desastrosos nas eleições da Turíngia e Saxônia, de acordo com o líder da SPD, Lars Klingbeil. Em entrevista à ZDF, Klingbeil afirmou: "E eu também quero dizer como presidente federal do partido, espero que todos agora trabalhem ainda mais do que já vêm fazendo." Todos devem contribuir para recuperar o apoio dos eleitores, acrescentou Klingbeil.

O vice-líder do FDP, Wolfgang Kubicki, criticou a coalizão federal após o desempenho decepcionante dos partidos "sinal de trânsito" nas eleições da Saxônia e Turíngia. "O resultado das eleições mostra: A coalizão de sinal de trânsito perdeu sua legitimidade", afirmou Kubicki na "X". Se uma parcela significativa dos eleitores a rejeita dessa maneira, deve haver consequências. As pessoas têm a impressão de que "essa coalizão está prejudicando o país", expressou Kubicki. O FDP não conseguiu ultrapassar a barreira de 5% em ambas as eleições estaduais e atualmente está com pouco mais de 1%.

O distrito de Greiz II, onde o líder da fração da AfD, Björn Höcke, está concorrendo a uma cadeira, foi avaliado: Höcke não conseguiu obter a maioria de votos necessária para entrar diretamente no parlamento estadual da Turíngia. No entanto, de acordo com os dados da ntv, o partido garantirá a cadeira de Höcke no parlamento estadual, tendo um de seus membros renunciar em seu favor.

Apesar das perdas significativas, a Esquerda parece estar garantida no parlamento estadual da Saxônia. Embora não tenha ultrapassado a barreira de 5% com os segundos votos, atualmente com 4,3% segundo a última projeção da ZDF, dois candidatos diretos da Esquerda em constituintes de Leipzig têm uma vantagem confortável sobre seus concorrentes. Dois mandatos diretos garantiriam à Esquerda pelo menos algumas cadeiras no novo parlamento estadual. Os dois potenciais vencedores também poderiam garantir uma cadeira para os líderes de suas listas estaduais, o que significaria que a atual coalizão CDU-SPD-Verde não teria maioria - o Ministro-Presidente Kretschmer precisaria do BSW para uma maioria de governo.

De acordo com a última pesquisa de saída na ZDF, a CDU na Saxônia tem uma vantagem de 0,1% sobre a AfD. Os democratas cristãos estão com 31,5%, enquanto a AfD, classificada como extremista de direita pela agência de inteligência interna, está com 31,4%. Na Turíngia, a AfD teria ultrapassado a CDU nas pesquisas de saída. Os Verdes estão atualmente com 5,1% na Saxônia e correm o risco de perder suas cadeiras no parlamento. A Esquerda tem uma chance estreita com uma estimativa de 4,3%, enquanto o SPD está garantido no parlamento estadual com 7,6%.

A entrada direta do líder da fração da AfD, Björn Höcke, no parlamento estadual da Turíngia está incerta. Com 68 das 74 constituintes contadas, o candidato da CDU, Christian Tischner, tem uma vantagem de 2,3% sobre Höcke, com 42,3% dos votos contra 40,4% de Höcke. Se Tischner garantir a maioria dos votos no distrito de Greiz II, Höcke não obterá uma cadeira direta. Em vez disso, ele teria que confiar em uma cadeira no parlamento através da lista estadual, que lidera. No entanto, se muitos candidatos da AfD forem bem-sucedidos como candidatos diretos, ninguém entraria no parlamento através da lista estadual.

De acordo com Höcke, a vitória da AfD na Turíngia significa o fracasso da "política de firewall". Ele descreveu o resultado das eleições como uma "conquista histórica" e discutiu a formação do governo que se aproxima.

19:42 Ramelow: Esquerda "Devorada"O Ministro-Presidente da Turíngia, Bodo Ramelow, atribui o "devoramento" de seu partido Esquerda a dois fatores: "Primeiro, um CDU que persistentemente equiparava a AfD e a Esquerda, apontando constantemente o 'dedo de exclusão' para nós, apesar de ter compartilhado o poder conosco por cinco anos", afirmou Ramelow na ntv. Ele também apontou para uma pesquisa do BSW que previa que a AfD obteria 17 por cento dos votos, mas acabou tirando votos da Esquerda. Ramelow pode encontrar consolo no alto índice de participação dos eleitores.

19:26 Nouripour sobre a Vitória da AfD: "Minha Solidariedade Está com Aqueles que Têm Medo"A AfD está ultrapassando 30 por cento tanto na Saxônia quanto na Turíngia, deixando os partidos da coalizão para trás. O líder do partido Verde, Omid Nouripour, vê o resultado das eleições da AfD como um "ponto de virada" e um chamado para defender a democracia juntos.

19:08 Wagenknecht Almeja Coalizão com CDU e Potencialmente SPD na TuríngiaA presidente do BSW, Sahra Wagenknecht, almeja uma coalizão com a CDU e potencialmente o SPD na Turíngia. "Estamos esperando para formar com sucesso um bom governo com a CDU - provavelmente também com o SPD", afirmou Wagenknecht na ARD. Depois de cinco anos de governo de minoria, o povo anseia por um governo majoritário estável. Este governo deveria abordar questões como "a significativa escassez de professores" na Turíngia, exigiu a presidente do BSW. As pessoas também desejam um governo estadual que "fale em política federal" - um governo que, segundo Wagenknecht, "defenda a paz, a diplomacia" e se oponha ao Deployment de mísseis dos EUA na Alemanha. Uma coalizão com a AfD foi definitivamente descartada pela líder do partido para a Turíngia.

19:02 Previsão para a Turíngia: Sucesso do AfD se ampliaUma previsão da ZDF para o resultado das eleições na Turíngia sugere que o sucesso do AfD é ainda mais pronunciado do que o inicialmente esperado. De acordo com isso, os extremistas de direita estão garantindo 33,1% dos votos no estado federal. A CDU está em 24,3%, a aliança de Sahra Wagenknecht está em 15%. A Esquerda, que atualmente tem Bodo Ramelow como - popular - Presidente do Governo, está perdendo quase 8 pontos percentuais e fica em 11,7%. O SPD está em 6,6%, os Verdes em 4% dos votos.

18:56 Göring-Eckardt: Triunfo do AfD é uma ferroada para a AlemanhaPolíticos do partido Verde estão mais abalados com o sucesso do AfD na Turíngia do que com os próprios reveses eleitorais. Katrin Göring-Eckardt, co-presidente do partido Verde, vê a vitória dos extremistas de direita como uma "ferroada" para a Alemanha. O líder do partido, Omid Nouripour, sente que a decepção do seu partido com o seu mau desempenho é "insignificante" em comparação com o AfD tornar-se a força mais forte no parlamento de um estado.

18:48 Kretschmer sobre a Saxônia: "Temos todas as razões para comemorar"O atual Ministro-Presidente da Saxônia, Michael Kretschmer, vê a CDU como a pedra angular da coalizão governamental. "Temos todas as razões para comemorar", disse Kretschmer na festa eleitoral do seu partido. "Passamos por cinco anos desafiadores", durante os quais o povo da Saxônia confiou na CDU em vez de votar em protesto. "Somos bem conscientes da decepção das pessoas com o que está acontecendo em Berlim."

18:39 Projeção para a Saxônia: Vantagem da CDU sobre o AfD diminuiProjeções preliminares da ZDF sugerem que a vantagem da CDU sobre o AfD nas eleições estaduais da Saxônia está diminuindo: a CDU agora tem uma vantagem muito pequena sobre o AfD com 31,9% contra 31,3% dos votos. O BSW está em 11,6%, o SPD em 7,8%. Os Verdes conseguiriam entrar no parlamento estadual com 5,2%, enquanto a Esquerda não atingiria a marca com 4,5%.

18:33 Weidel defende participação do governo para o AfD na Turíngia e na SaxôniaA presidente federal do AfD, Alice Weidel, defende a participação do governo do seu partido na Turíngia e na Saxônia. "Em circunstâncias normais, seguindo os costumes deste país, o partido mais forte - que é o AfD - estaria explorando colaborações", diz Weidel na ARD, referindo-se à Turíngia. "O eleitor deseja que o AfD participe do governo. Representamos 30% dos eleitores em ambos os estados federais, e sem nós, um governo estável não seria mesmo viável."

18:30 Secretário-geral do SPD: "Enfrentamos o risco de ser expulsos do parlamento estadual"O secretário-geral do SPD, Kevin Kühnert, reconhece os modestos resultados do seu partido nas eleições na Turíngia e na Saxônia. "Não é uma noite para comemorar para o SPD", disse ele na ARD. O partido vem lutando há anos. "Havia um risco genuíno de ser eliminado dos parlamentos estaduais", disse Kühnert. "Lutar é digno, somos necessários." Muito precisa mudar, disse Kühnert, mencionando a necessidade de mais comunicação e de ouvir os eleitores. Quando perguntado sobre o chanceler Olaf Scholz, disse: "Temos que explicar a nossa política coletivamente."

18:23 Höcke comemora vitória na Turíngia como "triunfo significativo"O líder do grupo parlamentar do AfD, Björn Höcke, vê o resultado da Turíngia como "significativo". O AfD é o partido mais popular entre as pessoas do estado federal, "o discurso sobre o obstáculo desnecessário precisa parar", afirmou Höcke na MDR. A mudança só ocorrerá com o AfD, ele acrescentou.

18:21 Chrupalla sobre a Turíngia: "Empatados com a CDU"O líder do AfD, Tino Chrupalla, vê o resultado do seu partido como notável, dizendo que a vontade do povo é uma mudança na política em ambos os estados federais. O AfD está aberto a conversas com todos os partidos, disse Chrupalla na ZDF. "Na Saxônia, estamos empatados com a CDU", disse o AfD, com o objetivo de fazer política para o bem da Saxônia.

18:13 Projeção para Saxônia: CDU Levemente à Frente da AFD, BSW em 12 Porcento, Verdes na Corda Bamba

De acordo com a primeira projeção para a eleição estadual da Saxônia, a CDU emergiria como a vencedora com 31,5 por cento dos votos. Ela lideraria ligeiramente a AFD com 30 por cento. O BSW seria a terceira força mais forte com 12 por cento, o SPD permaneceria no parlamento estadual com 8,5 por cento. Os Verdes mal conseguiriam entrar no parlamento estadual com 5,5 por cento. A Esquerda ficaria de fora com 4 por cento, e o FDP não estaria no novo parlamento.

18:10 Projeção para Turíngia: AFD Leva sobre a CDU, BSW Ganha 16 Porcento

A primeira projeção para a eleição estadual na Turíngia indica uma clara liderança da AFD com 30,5 por cento dos votos, seguida pela CDU com 24,5 por cento e a Esquerda com 12,5 por cento. O SPD entraria no parlamento estadual com 7 por cento, enquanto o BSW garantiria uma cadeira com 16 por cento. Os Verdes e o FDP ficariam abaixo do limite de 5 por cento.

18:01 AFD é a Mais Forte na Turíngia, BSW Conquista Dígitos Duplos na Saxônia

De acordo com a primeira projeção após a eleição estadual na Turíngia, a AFD emerge como a força mais forte, com o SPD ultrapassando a barreira de 5 por cento. Os Verdes e o FDP ficam abaixo desse limite. Na Saxônia, o BSW alcança um resultado de dígitos duplos a partir do zero. A CDU está ligeiramente à frente da AFD. De acordo com a projeção, a Esquerda e o FDP não seriam representados no parlamento estadual, enquanto os Verdes permaneceriam.

17:18 Höcke Pode Ficar de Fora do Parlamento Estadual

O líder da fração da AFD na Turíngia, Björn Höcke, não tem garantia de assento no futuro parlamento estadual. Seus colegas de partido bem-sucedidos poderiam até mesmo impedi-lo de entrar. Muitos candidatos da AFD têm boas chances de vencer um mandato direto em suas circunscrições. No entanto, Höcke enfrenta forte competição do candidato da CDU, Christian Tischner, em sua circunscrição de Greiz II. Se Tischner vencer e a AFD vencer mais mandatos diretos do que têm direito aos resultados da segunda votação, ninguém pode entrar pela lista estadual, nem mesmo do topo, que Höcke ocupa. Nesse caso, a AFD poderia tentar convencer um candidato bem-sucedido em mandato direto a renunciar ao seu assento no parlamento estadual, permitindo que o líder da fração assegure seu mandato.

16:48 AFD Turíngia Planeja Comemorar sem Cobertura da Mídia

Não haverá cobertura da mídia para a comemoração da AFD na Turíngia. O partido, classificado como extremista de direita pelo Verfassungsschutz, tentou excluir vários meios de comunicação do evento, mas um tribunal impediu isso. Consequentemente, a partido estadual excluiu toda a imprensa, alegando problemas organizacionais: não havia espaço suficiente no local do evento para todos os representantes da mídia credenciados.

16:29 Quase um Quarto Votou por Correspondência na Saxônia

Para a eleição que o ministro-presidente da Saxônia, Michael Kretschmer, descreveu como uma "eleição crucial" para o estado, quase um quarto dos eleitores já votou por correspondência. A oficina eleitoral estadual espera que 24,6 por cento dos eleitores tenham votado por correspondência. A participação dos eleitores hoje foi apenas ligeiramente maior do que em 2019 no início da tarde.

15:52 Höcke Vota em um Lada - Ramelow com sua Esposa

O líder estadual da AFD e candidato principal da Turíngia, Björn Höcke, votou esta manhã. Ele chegou à sua seção de votação em Bornhagen, no distrito de Eichsfeld, em um Lada Niva, um veículo off-road russo. O ministro-presidente Bodo Ramelow votou na capital do estado de Erfurt, acompanhado por sua esposa, Germana Alberti vom Hofe. Ramelow, de 68 anos, é o chefe do governo do estado desde 2014, liderando recentemente uma coalizão de minoria.

15:40 Participação dos Eleitores Supera a da Última Vez

Na Turíngia, 44,4 por cento dos eleitores já haviam votado às 14h, o que é um percentual maior em comparação com a eleição realizada há 5 anos. O aumento é de cerca de 2,1 pontos. Isso indica uma alta participação. Os votos por correspondência ainda não foram contabilizados, de acordo com o comissário eleitoral estadual. Na Saxônia, a participação foi de 35,4 por cento às 14h, apenas ligeiramente maior do que em 2019. No entanto, o comissário eleitoral espera mais votos por correspondência do que em 2019. As seções de votação em ambos os estados fecharão às 18h.

15:13 Kretschmer Espera que os Partidos da Coligação Cheguem ao Parlamento Estadual

14:40 Questões Chave para Saxônia e Turíngia

Aproximadamente 30 por cento das pessoas na Saxônia e na Turíngia pretendem votar na AfD nas eleições de 1º de setembro. Uma grande pesquisa revela as principais preocupações e problemas que levam a essa preferência. Tópicos como migração são apenas uma das razões.

14:13 Höcke Esquiva Jornalistas na Seção de VotaçãoO candidato principal da AfD na Turíngia, Björn Höcke, votou por volta do meio-dia. Ele não permaneceu na seção de votação de Bornhagen ou falou com jornalistas presentes no local. Höcke perdeu anteriormente para o candidato da CDU em sua circunscrição eleitoral de Eichsfeld, mas mudou-se para a circunscrição de Greiz para esta eleição, onde enfrenta outro potencial revés contra a CDU.

13:50 Participação de Eleitores na Turíngia Similar à de 2019 ao Meio-DiaA participação de eleitores na Turíngia corresponde à participação nas eleições parlamentares de 2019 ao meio-dia. Segundo o comissário eleitoral do estado, cerca de 32% dos eleitores aptos haviam votado nas seções de votação às 12h. Os números não incluem votantes por correio. A participação em 2019 também foi de 31,2% nesse horário. Parece haver um maior interesse na eleição estadual em comparação com as eleições europeias e locais realizadas neste ano. Em junho, a participação foi de 24,3% no mesmo horário.

13:29 Alta Participação de Eleitores Esperada na SaxôniaA eleição estadual da Saxônia espera uma alta participação de eleitores. Até o meio-dia, 25,8% dos eleitores aptos haviam votado, segundo a Oficina Estadual de Estatística em Kamenz. Isso é apenas ligeiramente abaixo da taxa de 2019, de 26,2%. Os votantes por correio ainda não estão incluídos nas estatísticas preliminares. Os estrategistas esperam que 24,6% dos eleitores aptos exerçam seu direito de voto por correio, em comparação com 16,9% em 2019. A comissão eleitoral estadual relata que as urnas estão funcionando sem interrupções pela manhã.

13:11 Von Lucke Espera Fraqueza da Coalizão de BerlimOs resultados das eleições estaduais na Saxônia e na Turíngia ainda não foram anunciados. Se o SPD não conseguir entrar no parlamento estadual, o cientista político Albrecht von Lucke acha que isso "quase já seria um terremoto", como ele disse em uma entrevista à ntv. Ele discute as implicações da eleição e seus prováveis resultados.

12:44 Polícia Investiga Ameaça em Seção de VotaçãoUm homem usando uma camiseta da AfD entrou em uma seção de votação em Gera, causando uma ameaça. Segundo o porta-voz da polícia, o gerente da seção de votação pediu ao homem que removesse sua camisa porque a propaganda partidária era proibida dentro da seção de votação. Embora o homem tenha concordado, ele ameaçou retornar, insatisfeito com o tratamento que recebeu, antes de deixar o local. A polícia então registrou uma ocorrência e advertiu o homem. Além disso, a polícia em Erfurt está investigando possíveis atos de vandalismo ("Höcke é um nazista") perto das seções de votação.

12:15 Correctiv Advertiu Contra a Circulação de Informações FalsasA rede de pesquisa Correctiv está alertando sobre uma falsa alegação reciclada que voltou a circular. A alegação insiste que assinar a cédula protege contra fraude eleitoral. No entanto, a oficina do oficial de retorno federal esclareceu que a cédula não pode ser assinada. Assinar aumenta o risco de revelar a identidade do votante, tornando a cédula inteira inválida.

11:51 Voigt Espera "Relações de Maioria Estáveis"O candidato principal da CDU na Turíngia, Mario Voigt, também votou. Voigt expressou sua esperança de que "muitos turíngios saiam e votem, exercendo seu direito de determinar o futuro de nossa terra". Ele também expressa sua esperança por "relações de maioria estáveis" que ajudarão a levar o país adiante.

11:25 Sonneberg Experimenta um Surto de Aggressão de DireitaDesde que Sonneberg se tornou o primeiro distrito da Alemanha a ser liderado por um político da AfD, indivíduos engajados relataram terem sido severamente ameaçados, levando vários a deixarem seus empregos. O número de ataques de direita aumentou cinco vezes no último ano. Os especialistas associam esse aumento de agressões ao administrador distrital da AfD.

10:57 Kretschmer Discute a Importância da Eleição Parlamentar do EstadoO primeiro-ministro da Saxônia, Michael Kretschmer, considera a eleição parlamentar estadual "provavelmente a mais importante em 34 anos". Ao votar em Dresden, ele expressa sua gratidão àqueles que "escolheram diferente" no passado, mas agora escolheram a "força forte no centro burguês", referindo-se à União Saxã. Nas últimas pesquisas, o CDU de Kretschmer está empatado com a AfD.

10:30 Ramelow: Wagenknecht "Não Será uma Opção"Para o presidente do governo da Turíngia, Bodo Ramelow, o dia da eleição é uma "celebração da democracia", apesar da possibilidade de não ser reeleito. Em uma entrevista à ntv, o político do Partido da Esquerda explica por que desencoraja um governo de minoria e questiona a capacidade do BSW.

09:59 "Preocupações Históricas": Historiador Crítica a Data da EleiçãoO historiador Peter Oliver Loew critica a data da eleição para as eleições estaduais da Saxônia e da Turíngia no 85º aniversário da invasão da Alemanha em 1939. "Quem quer que tenha achado uma boa ideia realizar eleições no dia 1º de setembro tinha dúvidas sobre a história", disse o diretor do Instituto Alemão-Polonês à rede editorial Alemanha (RND). Quanto à AfD, classificada como "incontestavelmente de extrema direita" pelos serviços de inteligência interna em ambos os estados, Loew afirmou: "Isso pode levar a associações negativas se em Dresden e Erfurt uma partido também vencer, cuja relação com a era nazista é incerta".

09:30 "Eleição Crítica": Todos os Dados para a Eleição do Estado da Saxônia Mais de 3,3 milhões de eleitores na Saxônia têm a chance hoje de decidir quem vai moldar a direção política do parlamento estadual de Dresden no futuro. O CDU pode perder sua posição como a força mais forte no estado pela primeira vez desde 1990. O Ministro-Presidente da Saxônia, Michael Kretschmer, chama esta eleição de "crítica". "Tudo está em jogo aqui."

09:05 Kretschmer Acusa Governo de Trânsito em "Caos Pré-Eleitoral" Hoje é dia de eleições na Saxônia, e a pergunta é: o Ministro-Presidente Michael Kretschmer vai estender a série de vitórias do CDU no estado? Em uma entrevista à ntv, ele discute sua posição sobre o debate sobre refugiados, o governo de trânsito e a guerra na Ucrânia.

08:46 Todos os Dados para a Eleição da Turíngia É hora de tomar decisões: No coração da Alemanha, é sobre determinar quem vai governar o estado federal com seus aproximadamente 2,1 milhões de habitantes pelos próximos cinco anos. O AfD, liderado por Björn Höcke, vai se tornar a força mais poderosa na Turíngia?

08:24 Como o AfD Poderia Subverter a Democracia As pesquisas indicam: o AfD provavelmente vai ampliar significativamente sua influência nas próximas eleições na Saxônia e na Turíngia. Para as instituições democráticas, isso é arriscado, já que um grupo de pesquisa apontou devido à percepção de uma regras de direito mais fracas do que muitos assumem.

08:00 Estações de Votação na Turíngia e Saxônia Estão Abertas Hoje, novos parlamentos estaduais estão sendo eleitos na Turíngia e na Saxônia. Nas pesquisas, o AfD lidera na Turíngia. Na Saxônia, o CDU liderado pelo líder estadual Michael Kretschmer e o AfD estão empatados. As primeiras previsões serão lançadas após o fechamento das estações de votação às 18h. As eleições nestes dois estados alemães do leste também servem como barômetro para a coalizão de trânsito em Berlim.

Para a atual coalizão vermelho-verde do Ministro-Presidente Bodo Ramelow (Esquerda) na Turíngia, não é prevista maioria nas pesquisas. A possibilidade de uma coalizão composta pelo CDU, pela aliança de Sahra Wagenknecht (BSW) e pelo SPD existe após a eleição. Na Saxônia, não está claro se a atual coalizão de CDU, SPD e Verdes ainda detém maioria. Kretschmer não descarta uma aliança com a BSW. O Esquerda corre o risco de ser expulso do parlamento na Saxônia. O mesmo destino poderia atingir os Verdes e o FDP na Turíngia.

O Partido da Esquerda na Turíngia pode não ter garantido uma maioria de mandatos diretos, mas ainda tem a chance de representar o estado no parlamento devido à garantia de dois mandatos diretos em Leipzig.

Apesar de não ter obtido um mandato direto na Turíngia, Björn Höcke, líder da lista estadual do AfD, vai garantir um assento no parlamento da Turíngia como resultado do robusto resultado da votação secundária do partido.

