Um crânio encontrado numa autoestrada da Califórnia foi finalmente ligado a uma mulher que desapareceu em 1970

Lass tinha 25 anos quando foi dada como desaparecida à polícia de South Lake Tahoe em 1971, informou o Gabinete do Xerife do Condado de Placer numa publicação no Facebook. Lass foi vista pela última vez em 7 de setembro de 1970, a passear com um jovem loiro à porta do seu apartamento, de acordo com um recorte de jornal local publicado pelo gabinete do xerife.

"As pistas de investigação em torno do desaparecimento de Lass foram esgotadas e o caso permaneceu sem solução", disse o gabinete do xerife. Isto é, até que um crânio humano não identificado foi encontrado na autoestrada 20, perto da interestadual 80, perto do Lago Tahoe, em 1986.

Nas décadas seguintes, o crânio foi mantido preservado no Gabinete do Médico Legista do Condado de Placer.

O Gabinete do Xerife do Condado de Placer e o Gabinete do Procurador Distrital criaram recentemente uma equipa de casos arquivados para atribuir "recursos adicionais para ajudar na investigação de casos de pessoas desaparecidas e de mortes suspeitas por resolver". A equipa enviou recentemente o crânio para o Departamento de Justiça da Califórnia para testes de ADN.

"O Gabinete de Serviços Forenses do Departamento de Justiça da Califórnia conseguiu fazer corresponder o ADN do crânio ao ADN de um membro da família de Donna Lass, que foi obtido pelo Departamento de Polícia de South Lake Tahoe para o seu caso de pessoas desaparecidas", afirmou o gabinete do xerife. "Isto permitiu-lhes identificar o crânio como sendo os restos mortais de Donna Lass".

O Departamento de Polícia de South Lake Tahoe notificou os parentes sobreviventes de Lass na semana passada que ela havia sido localizada.

"Estamos extremamente gratos por este esforço de equipa ter conseguido encerrar a família Lass e esperamos que os detectives de casos arquivados possam continuar a fazer progressos nestes casos", afirmou o Gabinete do Xerife do Condado de Placer.

A causa da morte de Lass é desconhecida.

A polícia de South Lake Tahoe continua a investigação e pede a qualquer pessoa que tenha informações relacionadas com o caso que contacte os detectives através do endereço [email protected].

