Um caminhante do Reino Unido morre em Maiorca.

Uma tempestade feroz em Mallorca resultou na morte de um caminhante britânico. As autoridades, a Guardia Civil, anunciaram a recuperação do corpo no entorno da área norte do desfiladeiro de Torrent de Pareis, na ilha espanhola. A identificação preliminar da vítima apontou para um homem de 32 anos. No dia anterior, ele e uma mulher caminhante, também britânica, foram arrastados pelas águas de enchente. O paradeiro da mulher ainda é desconhecido e as operações de busca continuam.

O duo estava entre os doze aventureiros, compostos por um alemão, um francês, mais britânicos e locais. Dez indivíduos, tanto homens quanto mulheres, foram miraculosamente salvos das águas que subiam pouco antes do pôr do sol na terça-feira. Eles foram ajudados por um helicóptero e uma corda, tendo ficado presos por horas em um tempo frio e encharcado.

O deslumbrantes Torrent de Pareis, com mais de três quilômetros de extensão e uma queda vertical de 180 metros, está aninhado nas montanhas de Serra de Tramuntana, um destino popular para caminhadas em Mallorca que abriga o pico mais alto da ilha, Puig Major (1.445 metros). As paredes do cânion chegam a 200 metros de altura em alguns pontos. A trilha através deste desfiladeiro é considerada uma das mais emocionantes da ilha, mas também vem com seus desafios. Especialistas alertam contra subestimar a subida ou descida por grandes pedregulhos.

Devido às águas de enchente intensas durante a tempestade, o caminhante britânico e sua companheira foram arrastados. Despite os esforços da Guardia Civil e uma operação de resgate, o paradeiro da mulher ainda é desconhecido devido às condições traiçoeiras no desfiladeiro de Torrent de Pareis.

