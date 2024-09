- Um artista musical famoso, um confronto e a luta pelo gabinete oval

Kamala Harris e Donald Trump se enfrentaram em um palco de TV por aproximadamente 90 minutos, transformando um aperto de mãos inicial em uma confrontação verbal implacável entre os dois candidatos presidenciais dos EUA que disputam a Casa Branca. No entanto, uma terceira parte quase ofuscou o primeiro encontro entre o democrata e o republicano.

Logo após o debate, a cantora Taylor Swift compartilhou um post no Instagram, casualmente anunciando: "Quem assistiu ao debate desta noite?". Sua mensagem teve peso, acabando por endossar Harris, dando um impulso considerável à democrata.

A Relevância do Endosso de Swift a Harris

A americana Taylor Swift é conhecida por sua série de sucessos, frequentemente batendo recordes em premiações. Swift tem uma base de fãs enorme, com mais de 283 milhões de seguidores no Instagram. No ranking das mulheres mais influentes do mundo pela Forbes, Taylor ficou em quinto lugar. Pesquisas mostram que cerca de 53% dos adultos nos EUA declararam ser fãs de Swift. Conhecidos por sua dedicação, a maioria desses admiradores vem de cidades pequenas ou reside em áreas rurais, e uma grande porcentagem deles são jovens mulheres - um importante eleitorado.

Nascida no estado crucial da Pensilvânia, o endosso de Swift chega em um momento crucial. A campanha está em sua fase decisiva, com pouco menos de oito semanas até a eleição de 5 de novembro, e o voto antecipado começa muito antes.

Desempenho de Harris no Debate na TV

Após sua bem-sucedida estreia como candidata, Harris se beneficiou do otimismo de seu partido de que a momentum finalmente havia sido retomada após os debates exaustivos de Joe Biden. Até agora, Harris havia operado dentro de uma zona segura de eventos de campanha premeditados, dependentes de roteiros e permissões.

Sozinha no palco com Trump, sem roteiros ou outros recursos, esse foi um momento marcante para a mulher de 59 anos. Ela manteve sua posição com confiança, falou com clareza, não titubeou ou tropeçou, manteve a compostura diante dos ataques de Trump e lançou vários ataques sem ultrapassar os limites da decência. Em uma pesquisa imediata da CNN, 63% dos respondentes consideraram-na a vencedora - uma diferença marcante em relação aos 37% de Trump.

Incertezas em torno da Vitória de Harris

Apesar do início promissor, Harris enfrenta desafios nas semanas seguintes. Com apenas oito semanas até a eleição, o menor deslize pode potencialmente atrapalhar sua campanha. Além disso, seus desempenhos em posições anteriores revelaram algumas fraquezas.

Relatórios sugerem que Harris pode ser vulnerável a erros. Além disso, algum evento inesperado pode prejudicar a campanha Biden-Harris, indo desde problemas econômicos até preocupações com política externa. As pesquisas atuais mostram que a disputa entre Trump e Harris é relativamente apertada, e ambos os candidatos precisarão garantir cada voto disponível.

Uma pesquisa recente revelou que 28% dos respondentes expressaram falta de conhecimento sobre as visões e políticas de Harris - um problema que ela não abordou no debate. Dado que a maioria dos cidadãos dos EUA tem uma compreensão clara da posição de Trump, Harris e sua plataforma permanecem relativamente desconhecidas para muitos, o que representa um desafio significativo para ela.

Incapaz de resistir a comentários considerados desrespeitosos por muitos, Trump costuma atacar seus oponentes com insultos sexistas e racistas. Durante o debate, ele evitou fazer tais ataques contra Harris, fazendo um esforço para apertar sua mão no início. Apesar de seus comentários repetidos e desrespeitosos sobre migrantes, o comportamento de Trump durante o debate foi relativamente contido em comparação com seu comportamento habitual.

A Luta de Trump com Eleitoras

Enquanto Trump evitou fazer comentários sexistas dirigidos a Harris, sua posição desfavorável em relação às mulheres ficou evidente. Swift enfatizou seu apoio a Harris ao compartilhar uma foto de si mesma segurando um gato, fazendo referência às caracterizações passadas de Trump e outros políticos democratas como "mulheres solteiras com gatos". Swift assinou seu post no Instagram: "Com amor e esperança, mulher solteira com gato".

As pesquisas de opinião indicam que Trump luta para conquistar o voto das mulheres. Até mesmo seu ex-concorrente sentiu a necessidade de aconselhá-lo na televisão, dizendo: "Donald Trump e J.D. Vance precisam modificar sua abordagem quando discutem mulheres. Devemos nos concentrar apenas em questões políticas, não em inteligência ou aparência".

A Popularidade Persistente de Trump

Despite his legal troubles, multiple indictments, and lies, Trump continues to enjoy widespread support among voters. At this point, it's challenging to predict which behavior might dissuade his supporters from him. Both candidates must focus on undecided voters in the campaign.

