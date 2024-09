Um ancião indignado revela o incidente de agressão a Giffey

Um homem de 74 anos, que atacou o senador da economia de Berlim, Franziska Giffey, com uma bolsa cheia de jornais em uma biblioteca em maio, confessou o ato no tribunal. Ele afirmou que atingiu Giffey nas orelhas para lhe dar uma lição.

O homem, que se referiu a si mesmo como uma pessoa sem-teto apátrida, ficou agitado porque Giffey não havia respondido às suas cartas por duas décadas. Ele também ficou frustrado porque ela pareceu se gabar da biblioteca durante sua visita. Ele também apontou suas queixas contra a "oficina de habitação nazista", a prefeitura ou a biblioteca que se recusou a emitir-lhe um ID. "Eu tinha motivos suficientes para estar com raiva dela", afirmou.

O homem de 74 anos foi detido temporariamente no dia seguinte ao incidente e tem estado em um hospital de uma instituição segura desde então. A acusação o acusou de causar lesões corporais. O homem atingiu intencionalmente Giffey na cabeça e no pescoço, e outra mulher no braço. De acordo com a acusação, a bolsa continha um objeto pesado. No entanto, o réu argumentou no tribunal que ela só continha jornais.

A acusação acredita que o idoso cometeu o ato devido a uma responsabilidade comprometida. Eles estão buscando o comprometimento indefinido do homem em um hospital psiquiátrico por meio de um procedimento de segurança. De acordo com o promotor Tobias Dettmer, o réu sofre de um transtorno delirante e há o risco de que ele possa cometer mais crimes graves no futuro.

A perda da inocência

Giffey também foi chamada como testemunha no tribunal. Ela relatou que estava tendo uma conversa com o diretor da biblioteca quando recebeu de repente um golpe no pescoço. O objeto parecia uma bolsa de pano cheia de vários livros.

Após o ataque, o homem saiu instantaneamente da biblioteca. O diretor da biblioteca o reconheceu como um hóspede regular e o denunciou. Giffey confirmou que vinha recebendo há anos e-mails de ódio, ameaças e insultos do homem. Ela acredita que o ataque foi espontâneo, já que o compromisso não foi anunciado publicamente e ela não tinha sua segurança costumeira em tais encontros.

Após o ataque, Giffey continuou com seus compromissos e passou por um exame no hospital de Neukölln na mesma noite. Não foram detectadas lesões immediately. No entanto, ela relatou ter sentido dor por cerca de dois dias e o incidente ainda a afeta hoje. Apesar disso, ela continua comprometida com seu trabalho, embora com uma sensação restrita de inocência e segurança enquanto se movimenta pela cidade, como ela mencionou. O julgamento deve continuar com mais três sessões do tribunal até meados de outubro.

O incidente envolvendo o homem expressando sua raiva para com o senador da economia de Berlim, Franziska Giffey, porque ele acreditava que ela havia ignorado suas queixas por duas décadas. Mais tarde, no tribunal, o homem contestou que a bolsa que usou continha apenas jornais, não um objeto pesado.

Leia também: