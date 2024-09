Um aluno saiu da faculdade de Gettysburg após ter sido gravado um insulto racial no tronco de outro aluno, segundo as autoridades da faculdade.

Em uma reunião casual da equipe de natação do campus em 6 de setembro, um estudante usou uma faca de cortar caixas para gravar um insulto racial ofensivo no peito de outro estudante, de acordo com a faculdade e a família da vítima.

"Este ato desprezível foi cometido por um companheiro de equipe, alguém que ele tinha em alta consideração, alguém que ele considerava um amigo", afirmou a família em uma publicação anônima no jornal do campus, The Gettysburgian.

Não está claro se o nadador foi expulso ou sofreu outras sanções impostas pela faculdade. Jamie Yates, porta-voz da faculdade, afirmou que o estudante "já não está matriculado" devido às leis de privacidade do estudante, sem revelar mais detalhes. As identidades dos estudantes envolvidos permanecem desconhecidas.

A escola e a família anunciaram uma investigação em andamento sobre o incidente em 9 de setembro, afirmando: "Reconhecemos a gravidade e a gravidade desta situação e esperamos que ela possa servir como um momento transformador para a nossa comunidade e além".

Bob Iuliano, presidente da faculdade, condenou as ações do estudante em uma mensagem ao campus no início de setembro e elogiou os membros da equipe de natação mais velhos que relataram o incidente inicialmente.

"Independentemente da relação ou motivação, tal comportamento depreciativo, degradante ou marginalizante não tem lugar neste campus", afirmou Iuliano.

Em uma carta à comunidade escolar, Iuliano reconheceu que a faculdade não havia identificado o incidente como proveniente de uma cultura problemática da equipe atlética ou reflexo da equipe em si.

"Estamos desapontados. É crucial reconhecer o dano infligido aos membros da nossa comunidade que há muito tempo enfrentam marginalização com base na sua identidade, raça, cultura e história através de linguagem e ações como essas", escreveu ele.

Iuliano confirmou que o oficial de diversidade da faculdade supervisionaria uma investigação e possíveis ações.

Até 9 de setembro, nenhuma queixa foi apresentada à polícia local pela família da vítima, de acordo com o chefe de polícia de Gettysburg, Robert W. Glenny Jr. De acordo com Glenny Jr., a vítima "foi encorajada (pela faculdade) a entrar em contato com a lei", mas escolheu deixar que os procedimentos disciplinares da faculdade prosseguissem.

A família indicou em sua declaração de 9 de setembro que pode optar por buscar ação legal em níveis local, estadual e federal. Na semana passada, eles apresentaram queixas tanto à NAACP local e estadual quanto à Comissão de Direitos Humanos da Pensilvânia.

Em resposta ao incidente, a faculdade anunciou que os estudantes envolvidos não participariam de atividades da equipe de natação enquanto uma revisão da conduta estivesse em andamento, de acordo com uma declaração compartilhada com o jornal da escola.

A família da vítima alegou que seu filho foi entrevistado pela equipe de treinadores e posteriormente dispensado da equipe sem suspensão. A declaração da faculdade de 9 de setembro não esclareceu o status de qualquer estudante, incluindo a vítima, em relação à retomada das atividades de natação. A CNN entrou em contato com a faculdade para comentar.

A Faculdade de Gettysburg atualmente tem 2,207 "alunos de tempo integral" matriculados neste outono. De acordo com a escola, 62% dos estudantes nos Estados Unidos se identificam como Brancos, enquanto 21% se identificam como indivíduos de cor.

A família expressou sua decepção por o incidente não ter sido inicialmente ligado a uma cultura problemática da equipe, enfatizando que tal comportamento é prejudicial para indivíduos marginalizados.

Independentemente do status de matrícula do estudante, o oficial de diversidade da faculdade está supervisionando uma investigação sobre o incidente.

