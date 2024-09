Um aluno de 11 anos da Flórida foi preso por expressar intenções de executar um massacre em massa, alega a polícia.

Recentemente, apreendemos um estudante da Escola Fundamental Creekside que fez ameaças de realizar um tiroteio escolar, seja na Creekside ou na Escola Fundamental Silver Sands, de acordo com uma publicação do xerife do condado de Volusia, Michael Chitwood, nas redes sociais. O estudante teria compilado uma lista de nomes e alvos, alegando que tudo não passava de brincadeira.

O estudante foi acusado de um crime grave por ameaçar a violência ou o terrorismo em comunicação escrita, de acordo com um relatório de incidente enviado à CNN pelo escritório do xerife do condado de Volusia. Devido à idade do menor, sua identidade não será revelada.

Durante a busca em sua residência, os detetives teriam encontrado várias armas de estilo Airsoft e pistolas, carregadores, munição falsa que imitava a realidade, além de várias facas e espadas. Eles também encontraram um caderno com os nomes de outros estudantes que o menor teria dito que queria ferir, de acordo com declarações feitas aos detetives.

A prisão ocorreu após uma denúncia anônima de um estudante da Escola Fundamental Creekside que levou os delegados a uma reunião de estudantes de ambas as escolas que estavam envolvidos em uma conversa pelo FaceTime com o menor. Esses estudantes afirmaram que o menor exibiu várias armas e facas, mas não puderam confirmar se as armas eram verdadeiras ou não, como mencionado no relatório.

Quando questionado sobre o plano de tiroteio, o menor admitiu ter brincado com seus comentários, mas negou ter feito ameaças diretas a qualquer uma das duas escolas. De acordo com o relatório, ele confessou ter mostrado suas armas de Airsoft e facas aos outros estudantes, mas não se lembrava se tinha lhes dito que eram réplicas. Os estudantes teriam começado a discutir os planos do menor para realizar um tiroteio após ver as armas e facas.

O relatório afirmou que o menor teria dito que fez a lista de nomes como uma brincadeira, sem intenção de ferir aqueles que estavam listados.

Esta prisão ocorreu após o comentário em vídeo do xerife Chitwood publicado na sexta-feira, mencionando que haviam sido recebidas 54 ligações sobre potenciais tiroteios escolares através da linha direta Fortify Florida, todas consideradas fabricadas.

Em seu comentário, Chitwood alertou os pais de que, a partir da segunda-feira, as autoridades iniciariam ações legais contra os pais de menores que ameaçavam tiroteios escolares online. Ele enfatizou que os estudantes seriam identificados publicamente, assim como seus pais, durante o processo de prisão.

'A partir da segunda-feira, o seu pequeno tesouro? Vamos começar a revelar suas faces e fazer caminhadas de criminosos quando os prendermos, e então exibiremos imagens de vocês, os pais. Porque parece que vocês não estão conseguindo controlar seus filhos, o xerife Chitwood vai ter que assumir essa responsabilidade', disse ele no vídeo. 'Pais, certifiquem-se de que seus filhos se comportem ou preparem-se para consequências financeiras e emocionais. Eu prometo.'"

As ações do estudante causaram preocupação entre seus colegas, levando um deles a denunciar as ameaças às autoridades de forma anônima. Após a prisão, o xerife Chitwood enfatizou que os pais de crianças que fizessem tais ameaças online enfrentariam consequências legais a partir da segunda-feira.

