Um acordo fronteiriço que não leva a lado nenhum? O Partido Republicano está pronto para rejeitar o compromisso do Senado sobre imigração

Um trio de senadores passou semanas a trabalhar para chegar a um complexo acordo sobre imigração com a administração Biden - tudo num esforço para travar a vaga de imigrantes na fronteira sul e, ao mesmo tempo, facilitar a passagem da ajuda à Ucrânia e a Israel.

Mas um número crescente de republicanos da Câmara dos Representantes está a fazer uma advertência direta: Um compromisso do Senado não tem praticamente nenhuma hipótese de passar na sua câmara.

O aviso sublinha as perspectivas sombrias de ver um Congresso estreitamente dividido unir-se numa questão tão polémica como a imigração, que os republicanos, em particular, tornaram central nas suas campanhas para a Casa Branca e para o controlo de ambas as câmaras.

Em entrevistas à CNN, um vasto leque de republicanos da Câmara dos Representantes afirmou que só aceitaria um acordo sobre a fronteira que se assemelhasse ao projeto de lei de imigração de linha dura que foi aprovado na sua câmara no ano passado - conhecido como HR 2 - apesar de os democratas do Senado e a Casa Branca se oporem fortemente a esse plano e o considerarem um fracasso.

E alguns republicanos foram ainda mais directos, sugerindo que qualquer acordo deveria ser rejeitado se pudesse reforçar a posição do Presidente Joe Biden antes de novembro.

"Deixem-me dizer-vos, não estou disposto a fazer muito neste momento para ajudar um democrata e para ajudar o índice de aprovação de Joe Biden", disse o deputado Troy Nehls, republicano do Texas, à CNN. "Não vou ajudar os democratas a tentar melhorar os índices de aprovação desanimadores deste homem. Não o vou fazer. Porque é que o faria? Chuck Schumer tem o HR 2 na sua secretária desde julho. E não fez nada com ele".

Outros afirmaram que qualquer projeto de lei produzido no Senado teria de ser alterado pela Câmara liderada pelo Partido Republicano, o que significa que esse plano se deslocaria mais para a direita e poderia perturbar o delicado equilíbrio para ganhar o apoio dos democratas.

"Não vejo como a Câmara pode aceitar automaticamente uma versão do Senado quando aprovámos o nosso próprio projeto de lei, o HR 2", afirmou o deputado Tony Gonzales, cujo distrito do Texas abrange a fronteira.

E outros legisladores do Partido Republicano afirmam que é um erro os Democratas e a Casa Branca negociarem um acordo sobre a fronteira apenas com os Republicanos do Senado, quando a adesão do Partido Republicano da Câmara será necessária para que qualquer legislação se torne efetivamente lei.

"A Câmara vai precisar de dar o seu contributo para o processo. Faz mais sentido incluir a Câmara antes de se chegar a um acordo", disse o deputado Ben Cline, da Virgínia, membro do grupo de extrema-direita House Freedom Caucus.

"Precisamos de reformas políticas na linha do HR 2", disse Cline. "E esse é um objetivo muito importante para mim e para muitos dos meus colegas".

Se o Senado conseguir chegar a um acordo, as atenções vão passar para o Presidente da Câmara, Mike Johnson, que apelou à aprovação do HR 2 pelo Senado e afirmou que têm de ser aprovadas novas e duras medidas fronteiriças antes de dar luz verde a mais ajuda à Ucrânia.

Se Johnson se desviar dessa posição, é provável que enfrente uma forte reação do seu flanco direito. Mas se tentar desviar qualquer compromisso do Senado ainda mais para a direita, pode arruinar as hipóteses de se tornar uma lei e ameaçar o futuro da ajuda à Ucrânia e a Israel no processo.

Estou contente por o Presidente da Câmara Johnson ter mantido, até à data, uma postura de "HR2 ou fracasso"", disse o deputado Matt Gaetz, um republicano da Florida que liderou a tentativa de expulsar o antigo deputado Kevin McCarthy do cargo de Presidente da Câmara.

E Gaetz disse que os colegas conservadores não vão dar muita importância ao que quer que o Senado produza.

"É improvável que os conservadores da Câmara depositem muita esperança no produto do trabalho que está a ser desenvolvido pelos vestígios do 'gang dos oito'", disse Gaetz, uma referência a um grupo de senadores bipartidários que elaboraram a última lei de imigração bipartidária em 2013.

Mas, ao contrário de 2013, o atual acordo em discussão no Senado não oferece um caminho para a cidadania para os milhões de imigrantes indocumentados - nem é considerado abrangente. Em vez disso, as conversações no Senado têm-se centrado nas restrições à imigração promovidas pelos republicanos, nomeadamente nas leis de asilo, nas alterações às políticas de liberdade condicional e na autoridade que a administração pode usar para expulsar imigrantes ou encerrar a fronteira quando a migração aumenta.

Mas, em 2013, o Senado, liderado pelos democratas, aprovou o projeto de lei sobre a imigração com 68 votos a favor, mas foi ignorado pela Câmara, liderada pelo Partido Republicano.

Agora, qualquer acordo no Senado - que está a ser negociado pelo republicano James Lankford, de Oklahoma, pelo democrata Chris Murphy, de Connecticut, e por Kyrsten Sinema, uma independente do Arizona - está destinado a ficar aquém do HR 2.

Além disso, os senadores têm estado a trabalhar com o secretário da Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, que é agora objeto de um processo de destituição conduzido pelos republicanos da Câmara, que pretendem acusá-lo de crimes graves e contravenções no âmbito da crise dos migrantes.

O papel de Mayorkas nas conversações - que, segundo o DHS, se destinava a prestar assistência técnica - já gerou um profundo ceticismo entre os republicanos da Câmara.

"Tem de ser um projeto de lei limpo e orientado para a segurança da fronteira - e não para facilitar a entrada de ilegais no país", disse o deputado Tim Burchett, republicano do Tennessee. "Precisamos de um plano para o que vamos fazer com os 8 milhões que vieram nos últimos três anos."

A lei de imigração da Câmara, aprovada em maio, exigiria que o Departamento de Segurança Interna renovasse a construção do muro fronteiriço. Também reforçaria o castigo para os imigrantes que ultrapassassem o período de permanência nos EUA, aumentaria a fasquia para quem é elegível para asilo e daria ao DHS muito mais autoridade para recusar imigrantes na fronteira.

O líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, em declarações aos jornalistas na quarta-feira, avisou Johnson para não se cingir ao HR 2 e procurar um consenso bipartidário.

"Quando a Câmara se agarra ao HR 2 como a única solução... não vamos conseguir um acordo", disse Schumer.

Mas o democrata nova-iorquino acrescentou: "Penso que se o Senado conseguir fazer alguma coisa de forma bipartidária, exercerá uma enorme pressão sobre a Câmara para que também faça alguma coisa e não deixe apenas que estas pessoas de extrema-direita se levantem e digam, os 30, que ditam a forma como todo o país deve funcionar. Porque o que eles acreditam é claramente a minoria do Partido Republicano e do nosso país".

Os republicanos, no entanto, dizem que foi Schumer quem esperou demasiado tempo.

"E só agora é que o Senado, controlado pelos democratas, começa a perceber que tem de fazer alguma coisa durante um ano de eleições para travar esta crise?", perguntou o deputado Mark Alford, republicano do Missouri. "Não aceitaremos nada menos do que garantir a segurança da fronteira".

A acrescentar aos desafios está o número crescente de republicanos de linha dura - incluindo Gaetz, Reps. Chip Roy do Texas e Eric Burlison do Missouri - que estão a pedir para fechar o governo se as suas exigências de segurança na fronteira não forem satisfeitas, prenunciando o quão desafiante será chegar a um acordo bipartidário tanto na fronteira como no financiamento do governo.

"Temos de fazer com que o financiamento das operações do governo federal dependa da assinatura pelo Presidente do H.R.2, ou do seu equivalente funcional, como lei e da interrupção do fluxo através da nossa fronteira (com resultados quase nulos demonstráveis)", escreveu Roy numa carta aos seus colegas.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com