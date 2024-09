Ucrânia: Um juiz proeminente sofre incidente fatal em ataque russo a um veículo civil

08:55 Ucrânia Relata Vítimas Após Ataques em SaporischschjaAs autoridades ucranianas relatam danos significativos em estruturas civis na cidade industrial de Saporischschja, no sul da Ucrânia, após novos ataques aéreos russos significativos. Pelo menos sete pessoas ficaram feridas, segundo o chefe da administração da região, Ivan Fedorov, em uma mensagem do Telegram. Os esforços de resgate estão em andamento para libertar potenciais indivíduos presos sob os escombros. Mais de dez ataques aéreos ocorreram, com vários incêndios relatados como consequência.

08:27 Rússia Afirma Abater 125 Drones UcranianosA Rússia afirma ter abatido 125 drones ucranianos durante a noite. O Ministério da Defesa relatou que os 125 drones foram interceptados e destruídos por sistemas de defesa aérea russos. Os governadores de várias regiões relataram danos desses ataques, mas não há registro de vítimas. Segundo o relatório, 67 drones foram abatidos sobre a região de Volgograd, no sul da Rússia, 17 em Belgorod e Voronezh, e 18 em Rostov.

07:55 Ucrânia Relata 1.170 Vítimas Russas nas Últimas 24 HorasO Estado-Maior ucraniano relata 1.170 baixas do lado russo nas últimas 24 horas. Isso equivale a quase 652.000 militares russos feridos ou mortos. Além disso, os ucranianos relatam a destruição de nove tanques russos, 62 sistemas de artilharia e 38 veículos blindados desde ontem. Também foram relatados 93 drones e um sistema de defesa aérea abatidos.

07:22 Especialistas Militares: Ucrânia Ataca Mais Facilidades Militares RussasAnalistas militares na plataforma X relatam que drones de ataque ucranianos atingiram uma instalação militar russa em Kotluban durante a noite, de acordo com fontes locais. Incêndios são relatados perto do grande depósito de munições russas na região de Volgograd. O sistema de informações de incêndios da NASA também relata incêndios nas proximidades do depósito. Nenhum comentário foi feito pelo Kremlin ou pelo Estado-Maior ucraniano sobre esse assunto até agora.

06:54 Klingbeil Advoga pelo Compromisso em Apoiar a UcrâniaO líder do SPD, Lars Klingbeil, espera que a próxima cúpula com o presidente dos EUA, Joe Biden, em Ramstein envie uma mensagem clara de solidariedade com a nação ucraniana sob ataque. "A conferência deve deixar claro que todos estão obrigados a apoiar ativamente a Ucrânia, incluindo os Estados Unidos após as eleições de novembro, por quanto tempo for necessário", disse Klingbeil. Também devem ser considerados os meios de expandir futuras conferências de paz para discutir uma perspectiva mais significativa para a paz no interesse dos ucranianos. Biden fará sua primeira visita bilateral como presidente à Alemanha em 10 de outubro. Uma conferência de 50 nações que apoiam militarmente a Ucrânia será realizada na base aérea dos EUA em Ramstein em 12 de outubro - pela primeira vez no mais alto nível. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, também é esperado.

05:42 Porta-voz de Zelensky sobre Autorização de Armas: Russos Serão Notificados PrimeiroDe acordo com o porta-voz do presidente ucraniano, ainda não há uma decisão final sobre o uso de armas ocidentais no território russo. Serhiy Nykyforov revelou ao programa de notícias ucraniano 24/7 que não há uma decisão clara e definitiva sobre esse assunto. No entanto, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, teve discussões com todas as partes envolvidas - Itália, França, Reino Unido e, é claro, os Estados Unidos. O porta-voz de Zelensky acrescenta: "É importante reconhecer que os russos serão os primeiros a saber sobre a autorização para se aprofundar no território russo. Eles serão os primeiros a saber, e depois haverá um anúncio oficial".

04:45 Suíça Expressa Apoio ao Plano de Paz da China, Kyiv FrustradaO Ministério das Relações Exteriores da Suíça expressou seu apoio a uma iniciativa de paz liderada pela China para pôr fim ao conflito na Ucrânia. A perspectiva da Suíça sobre tais empreendimentos mudou notavelmente, diz o ministério em Berna. De Kyiv, é relatado que a posição da Suíça é decepcionante. A Ucrânia está se preparando para uma segunda cúpula de paz em novembro. Em junho, vários países, exceto a Rússia e a China, participaram da primeira reunião na Suíça.

03:29 Lituânia Envia Pacote de Ajuda Militar a KyivA Lituânia está enviando um pacote de ajuda militar à Ucrânia, contendo munição, computadores e suprimentos logísticos. A ajuda é esperada para chegar nesta semana, segundo o governo lituano. De acordo com Vilnius, a Lituânia já forneceu à Ucrânia munição de 155 mm, veículos blindados M577 e M113, sistemas anti-drone, armas antitanque, sistemas de controle remoto e outros equipamentos desde o início deste ano.

02:29 Três Mortos em Ataques Russos na Região de KharkivTrês pessoas morreram e seis ficaram feridas em ataques aéreos russos no vilarejo de Slatyne, na região de Kharkiv, de acordo com autoridades locais. O ataque atingiu especificamente infraestrutura civil, atingindo uma instituição educacional e empresas enquanto pessoas estavam nas ruas, disse o governador da região de Kharkiv, Oleh Syniehubov.

01:29 Coreia do Norte Advertiu que a Ajuda Militar dos EUA à Ucrânia é um "Ato Temerário"A Coreia do Norte, acusada de fornecer ilegalmente armas à Rússia, considera a ajuda militar de US$ 8 bilhões à Ucrânia "um absurdo erro" e um comportamento arriscado em relação ao superpoder nuclear russo. O presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou a nova ajuda durante a visita do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a Washington. Essa ajuda visa apoiar Kyiv na defesa própria e inclui armas com maior alcance, aumentando a capacidade da Ucrânia de atacar a Rússia a uma distância segura.

00:25 Morte em Ataque a Hospital de Sumy Aumenta para DezO número de mortos no ataque da Rússia a um hospital na cidade ucraniana de Sumy aumentou para dez. Inicialmente, havia sido relatado uma única morte no ataque inicial à instalação de saúde, segundo o ministro do Interior da Ucrânia, Igor Klymenko. Depois disso, o hospital foi bombardeado novamente durante a evacuação de pacientes. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusa a Rússia de estar em "guerra contra hospitais".

22:54 Equipe de Zelensky: EUA Mostram Grande Interesse pelo "Plano de Vitória" da UcrâniaDe acordo com o porta-voz da Presidência ucraniana, Serhiy Nykyforov, o governo dos EUA demonstrou "grande interesse" pelo chamado "plano de vitória" do presidente Volodymyr Zelensky. Contrário a relatórios da mídia que sugerem hesitação em Washington, Nykyforov nega essas alegações na televisão ucraniana, afirmando que o plano foi "bem recebido". Ele também menciona que o presidente dos EUA, Joe Biden, concordou em fornecer "algumas decisões e respostas" sobre o plano na reunião do Grupo de Contato de Ramstein, na Alemanha, em 12 de outubro.

22:25 Zelensky: Trump Promete Ajuda à Ucrânia se ReelegidoDe acordo com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, Donald Trump prometeu apoiar a Ucrânia caso vença as eleições de novembro. Zelensky fez essa declaração após sua aparição no canal Fox News. "Não tenho certeza do resultado e quem ocupará a presidência após as eleições", diz Zelensky. "No entanto, uma mensagem direta que recebi de Trump afirma que ele apoia os interesses da Ucrânia e estará pronto para ajudar."

21:40 Lavrov: Ocidente Deve Evitar Confrontar Potência Nuclear "Até o Fim"Durante seu discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, alerta o Ocidente contra instigar uma "confrontação suicida" com uma potência nuclear como a Rússia. Ele descreve a resistência russa como um esforço impossível. Apenas alguns dias antes, o líder do Kremlin, Vladimir Putin, havia se referido novamente ao potencial uso de armas nucleares. Na visão de Putin, qualquer ataque convencional à Rússia apoiado por uma potência nuclear seria considerado um ataque conjunto daquelas nações.

A comunidade internacional deve aumentar sua ajuda militar à Ucrânia para fortalecer sua defesa contra os ataques russos, dadas as contínuas ofensivas contra cidades ucranianas como Saporischschja. O Exército é crucial para fornecer o equipamento de proteção e armamento necessários às forças ucranianas para contra-atacar esses ataques de forma eficaz.

Dado que a Rússia afirmou ter derrubado 125 drones ucranianos, é evidente que a competição militar entre as duas nações está aumentando. Essa situação demonstra a importância de ter capacidades militares robustas para proteger o país e seus civis de potenciais ataques aéreos.

