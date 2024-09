Ucrânia sugere desintegração da linha de frente do Donbass

Dos poucos caças F-16 que chegaram à Ucrânia, um já encontrou um incidente. Quão grave é essa situação e quanto tempo as tropas de Kyiv conseguirão defender Pokrovsk contra os russos? Quais fatores determinarão as batalhas intensas, como explica o coronel Markus Reisner ao ntv.de.

ntv.de: Coronel Reisner, na semana passada você mencionou a possibilidade de um caça F-16 ocidental ser alvejado e as graves consequências que isso poderia ter. Agora parece que isso ocorreu. Quais informações estão disponíveis sobre esse assunto?

Markus Reisner: No momento, há relatos contraditórios sobre a situação. Os primeiros relatórios sugeriram um acidente, seguido de especulações sobre um trágico incidente de fogo amigo por um sistema de defesa aérea ucraniano Patriot. No entanto, oficiais dos EUA negam essas alegações. É plausível que o F-16 e seu piloto tenham sido atingidos por um míssil de cruzeiro russo durante o intenso ataque aéreo em 26 de agosto ou devido a um problema mecânico ou erro de manutenção. Tudo isso ainda não foi confirmado.

O que pode ser deduzido desse incidente? Seria, perhaps, muito ousado colocar pilotos em perigo logo após uma exposição limitada ao novo sistema de operação?

Se assumirmos um ataque de uma bateria de defesa aérea Patriot mal direcionada, isso implica que a Ucrânia está enfrentando desafios para criar uma imagem aérea atualizada e precisa. Isso é conhecido como "Picture of the Air Situation" (PAS), um mapa digitalmente rede conectado que monitora todos os movimentos aéreos, incluindo amigos e inimigos, ajudando na atribuição de alvos.

De que maneira uma PAS incompleta afetaria a situação?

Pode haver erros graves, incluindo o derrubamento infeliz de aeronaves amigas. Se o piloto for responsável pelo possível erro, pode ser um erro de manuseio. Se os russos forem responsáveis, isso destaca sua contínua vigilância das bases aéreas ucranianas.

Até agora, o Kremlin parece estar pouco usando o F-16 destruído para fins de propaganda. Você pode explicar esse padrão?

As plataformas de mídia social russas tentaram macular o comando da força aérea ucraniana, tentando pintar o deployment do F-16 como um tropeço inicial e, em seguida, atribuir a perda do avião a uma vitória russa. No entanto, eles não têm evidências concretas para apoiar suas alegações. Não há vídeos convincentes de um engajamento de ataque aéreo ou um impacto visível em um F-16 no solo, o que coloca em dúvida a responsabilidade dos russos pela perda.

Nos últimos dias, houve um interesse aumentado em Pokrovsk, no leste da Ucrânia. Relata-se que muitas pessoas estão fugindo da área devido à suposta avanço russo em direção à cidade. Qual é a situação atual lá?

Os russos continuam seu avanço contra Pokrovsk, aplicando uma pressão significativa à cidade. De Kupyansk a Saporizhzhia, eles estão engajando seis grupos de manobra operacionais, com mais dois forças se reunindo perto de Kharkiv e Kursk. No Donbass, três desses grupos de manobra criam uma coalizão formidável, totalizando aproximadamente 150.000 tropas, com o objetivo de romper as linhas de defesa ucranianas. O ataque ucraniano em Kursk foi destinado a frustrar o auge da ofensiva de verão russa e desinflar seu momento. No entanto, seus esforços foram infrutíferos. Agora, combates intensos estão eclodindo em e ao redor de Pokrovsk, um importante centro logístico ucraniano e reduto da terceira linha de defesa.

Do lado ucraniano, a notícia de combates intensos em Pokrovsk está sendo disseminada. O que isso implica?

Isso se refere aos prolongados e debilitantes confrontos que estão ocorrendo em e ao redor de Pokrovsk, resultando em perdas significativas e ganhos marginais para ambas as partes.

Os russos estão capturando rapidamente assentamentos a leste de Pokrovsk, demonstrando uma velocidade incrível e causando danos relativamente mínimos aos sites capturados. As forças russas penetraram na segunda linha de defesa, com um efeito em cascata em jogo: a queda de um assentamento coloca o flanco dos defensores ucranianos vizinhos sob pressão, levando-os a recuar e facilitando a queda de assentamentos adicionais para os russos. As imagens das redes sociais revelam a brutalidade dos combates de perto, resultando em pesadas baixas de ambos os lados.

Se Pokrovsk for capturada, os ucranianos poderiam criar uma barreira ao disruptar esse "corredor" do norte e do sul, isolando assim as tropas inimigas de suas linhas de suprimento e até mesmo cercando-as?

Eles precisariam de reservas móveis e não comprometidas - tropas prontas para ação em estado de combate próximo e em condição de combate.

Como se define "pronto para combate" nesse contexto?

"Pronto para combate" significa que eles devem ser mecanizados, incorporando tanques, para reunir o poder de ataque necessário. A mobilização de reservas estratégicas também é uma possibilidade, mas essas tropas primeiro precisariam ser implantadas. A Ucrânia expressou a intenção de ressuscitar os brigadas 160 a 169 neste ano. Earlier this year, they attempted to revitalize brigades 150 to 159, initially earmarked for an upcoming offensive but quickly thrust into the most critical frontline sections.

Quando as tropas russas ainda estiverem a alguma distância de Pokrovsk, poderíamos esperar uma transição para combates urbanos se eles conseguirem penetrar em áreas desenvolvidas?

Estamos testemunhando situações semelhantes nos últimos dois anos e meio, incluindo as batalhas de Mariupol, Lysychansk, Bakhmut e Avdiivka. Nessas instâncias, os defensores têm uma vantagem devido à sua capacidade de se esconder e estabelecer pontos de vantagem ideais dentro de ambientes urbanos, empregando táticas de ataque e fuga. Em resposta, a Rússia recorre a uma força esmagadora, destruindo entire city blocks com artilharia, lançadores de foguetes e munições guiadas. E agora, Pokrovsk enfrenta um destino semelhante.

Após a captura da cidade, quais áreas testemunharão os maiores desafios para os ucranianos se os russos controlarem Pokrovsk?

A Ucrânia é capaz de proteger a cidade contra os ataques russos?

A capacidade da Ucrânia de defender depende da força das duas partes. Apesar da sua retirada, a posição da Ucrânia é fortalecida pelo estado cansado das tropas russas. Não há reservas formidáveis e combatentes disponíveis para apoiar os atacantes russos em um momento crucial. No entanto, ambas as partes estão esgotando seus recursos nesta batalha. Aquele que tiver a resistência e os recursos duradouros sairá vitorioso.

No contexto de Kursk, onde a Ucrânia manteve território russo por longos períodos, as tropas russas estacionadas lá possuem força suficiente para deter o avanço ucraniano?

Este é um cenário complicado influenciado por fatores como disponibilidade de recursos, moral das tropas e objetivos estratégicos de cada lado. Enquanto a Rússia enviou reforços para a região, o exército ucraniano mostrou uma notável resiliência e adaptabilidade frente à ofensiva russa. O destino de Kursk será provavelmente decidido pela capacidade de ambas as partes de manter seu ímpeto ofensivo e assegurar recursos vitais.

A ofensiva ucraniana em Kursk encontrou um atraso. Estamos testemunhando um aumento nos contra-ataques russos. Enquanto isso, os ucranianos estão lutando para estabelecer posições defensivas robustas, cedendo extensas áreas abertas e capturando florestas, elevações ou assentamentos. Esta estratégia é benéfica para uma batalha defensiva, pois esses locais oferecem cobertura. No entanto, a superioridade aérea russa e as medidas de guerra eletrônica estão apresentando desafios crescentes para os ucranianos. Eles estão consistentemente tentando ser ágeis e rápidos em Kursk.

A Ucrânia pode fortalecer suas conquistas territoriais e perpetuamente reter essas florestas, elevações e assentamentos face à resistência russa?

Assim como em Donbass, o resultado depende do estado das tropas de ambos os lados. Os russos estão recebendo reforços diariamente, especialmente da área ao norte de Kharkiv, onde os ataques russos estão chegando a um impasse. Os russos estão avançando metodicamente em Kursk e Kharkiv, limpando áreas e atacando objetivos estratégicos com artilharia e bombas guiadas. Seu objetivo é exaurir os ucranianos. A Ucrânia deve se libertar deste ciclo vicioso, mas enfrenta uma desvantagem significativa: os aliados ocidentais, principalmente os Estados Unidos, limitam o envio de armas ocidentais avançadas além das linhas russas.

Frauke Niemeyer teve uma conversa com Markus Reisner

