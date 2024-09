- Ucrânia planeja mudar o nome de suas moedas, abandonando a influência russa

Ucrânia está buscando se desvincular ainda mais de seu vizinho, a Rússia, renomeando suas moedas mais pequenas. De acordo com o banco central em Kyiv, as moedas deveriam ser chamadas de "Shah" a partir de agora. Após pesquisar a história da moeda ucraniana, o banco descobriu que "Kopiyka" carrega conotações da ocupação de Moscou, como explicado pelo presidente do banco central, Andriy Pyshnyi, em um comunicado.

O termo "Kopeyka" tem significado semelhante para a unidade de moeda mais pequena da Rússia. No entanto, os Kopeks perderam sua importância na Rússia devido à fraqueza do rublo e seu valor mínimo.

O Banco Nacional já apresentou recomendações para as mudanças legislativas necessárias. Não há planos para trocar as moedas já em circulação; elas coexistirão.

A Ucrânia vem lutando contra a invasão russa há mais de dois anos e meio. Em uma tentativa de se distanciar da Rússia, a Ucrânia já renomeou ruas e derrubou estátuas.

A decisão de renomear as moedas ucranianas é um passo adicional nos esforços da Ucrânia para se distinguir de seu vizinho, dadas as associações históricas do termo "Kopiyka" com a ocupação de Moscou. Apesar do conflito contínuo da Rússia com a Ucrânia, a importância de sua unidade de moeda mais pequena, o Kopek, diminuiu devido à inflação e à desvalorização do rublo.

