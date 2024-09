Ucrânia: Defesa Aérea frustrou com sucesso ataque a Kiev

À medida que o relógio batia a meia-noite, a Rússia iniciou outro ataque aéreo na Ucrânia, desta vez com foco em Kyiv. A área metropolitana estava preocupantemente cheia com os penetrantes sons de sirenes que ecoaram por horas a fio. De acordo com a administração militar da cidade, eles testemunharam numerosos drones russos rondando a capital. No entanto, eles foram neutralizados com sucesso pelas nossas forças defensivas. Estimativas preliminares sugerem que nenhuma vida foi perdida e nenhuma propriedade foi danificada. O alerta aéreo durou mais de cinco horas.

Em uma frente diferente, na região de Mykolaiv, no sul da Ucrânia, um importante local de infraestrutura foi incendiado por um drone russo. A força aérea ucraniana emitiu um comunicado afirmando que eles eliminaram com sucesso 67 dos 73 drones atacantes em todo o país.

Apesar do conflito em andamento, a União Europeia expressou sua solidariedade com a Ucrânia ao impor mais sanções à Rússia. A União Europeia também prometeu fornecer mais ajuda humanitária às populações afetadas na Ucrânia.

