Ucrânia apresenta veículos de combate armados avançados como atualização militar

Para reduzir a dependência do Ocidente, a Ucrânia está fortalecendo seu próprio setor de defesa. Agora, uma versão atualizada do antigo veículo blindado de transporte de pessoal soviético BTR-60, batizado de Khorunzhyi, está pronta para o combate.

O Ministério da Defesa da Ucrânia aprovou a produção nacional do veículo blindado de transporte de pessoal Khorunzhyi. De acordo com Kyiv, "esta é uma versão substancialmente modernizada do modelo soviético BTR-60". Os veículos blindados de transporte de pessoal são utilizados principalmente para transportar infantaria em segurança pelo campo de batalha e auxiliar soldados no combate. Eles oferecem mais espaço do que tanques, mas têm menos poder de fogo.

Graças à integração de aço de primeira linha da Finlândia, o novo veículo blindado de transporte de pessoal ucraniano Khorunzhyi, segundo Kyiv, possui proteção significativamente superior sem aumentar excessivamente o peso. "A blindagem frontal pode suportar tiros de metralhadora pesada a uma distância de dez metros."

Para auxiliar a infantaria no combate, o Khorunzhyi está armado com uma metralhadora de 14,5 mm ou um canhão de 30x113 mm. Sua velocidade máxima é de 80 quilômetros por hora, com um alcance de 500 quilômetros.

"O novo veículo blindado de transporte de pessoal vem equipado com eletrônicos modernos, câmeras de vídeo, ar-condicionado e um gerador autônomo que permite ao veículo operar mesmo sem o motor ligado", escreve o Ministério da Defesa.

Potencial de aquisição do exército

Apesar de não estar claro em que medida o Exército Ucraniano adquirirá o Khorunzhyi, que pode ser produzido em seis variantes únicas, seu deployment no campo de batalha agora é viável devido à aprovação do Ministério da Defesa.

De acordo com o Euromaidan Press em 2011, a Ucrânia tinha até 1.000 BTR-60s em estado de conservação variável. Com financiamento adequado, eles poderiam ser modernizados, como sugerido.

Dadas as entregas adiadas de armas do Ocidente e limitações em seu uso, Kyiv busca produzir o máximo de armas possível para defender-se com sucesso da agressão russa.

A aprovação pelo Ministério da Defesa da Ucrânia do Khorunzhyi marca um passo significativo para reduzir a dependência da Ucrânia de veículos blindados de transporte de pessoal importados, já que agora possui um suprimento doméstico de armas.

Diante de potenciais atrasos nas entregas de armas do Ocidente e restrições em seu uso, o fortalecimento da Ucrânia em seu próprio setor de defesa, incluindo a produção do Khorunzhyi, se torna crucial para sua defesa própria contra a agressão russa.

Leia também: