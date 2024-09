Tweets abandonados, reuniões canceladas, apoio eliminado: formas como os republicanos estão se distanciando de Mark Robinson

Robinson tornou-se uma figura politicamente tóxica após a exposição de vários comentários inflamatórios que fez há mais de uma década em um fórum de mensagem de um site de pornografia. Esses comentários incluíram a auto-identificação como um "negro NAZI", expressar apoio à escravidão e fazer outros comentários lascivos e explícitos.

Como resultado, pelo menos 10 republicanos e grupos conservadores cancelaram eventos com Robinson ou apagaram suas digitais para se distanciar dele, já que eles compartilham a mesma chapa com ele em novembro.

Laurie Buckhout, candidata à Câmara dos Representantes correndo no 1º distrito congressional de Carolina do Norte, excluiu pelo menos nove fotos dela com Robinson do X, como revelado por capturas de tela e um cache do Google de suas mensagens no Twitter. Ela também excluiu uma postagem chamando Robinson de "próximo governador da Carolina do Norte". Buckhout parece ter excluído cinco tweets no total.

Outros candidatos excluíram fotos deles com Robinson de suas páginas do Facebook, de acordo com uma revisão de capturas de tela em comparação com suas páginas atuais na web. No entanto, algumas fotos e postagens de Robinson ainda permanecem em suas contas de mídia social.

Dave Boliek, o candidato republicano à auditoria estadual na Carolina do Norte, parece ter excluído uma postagem no Facebook que apresentava Robinson, de agosto de 2024. A senadora estadual Lisa Stone Barnes, que está concorrendo à reeleição, parece ter removido pelo menos uma foto dela com Robinson, postada em janeiro de 2021, de sua conta do Facebook. Embora, várias fotos com Robinson ainda permaneçam em suas contas de mídia social.

O deputado estadual Bill Ward, que está concorrendo à reeleição, parece ter editado uma postagem para remover uma foto dele com Robinson de julho deste ano. No entanto, fotos de Robinson no evento ainda permanecem na postagem.

Stacie McGinn, que está concorrendo ao Senado estadual para representar partes do Condado de Mecklenburg, excluiu sua postagem elogiando Robinson por comemorar um oficial de polícia morto. "Deixe Mark Robinson dizer tão eloquentemente o que todos nós sentimos", ela escreveu em apoio à lei e à ordem, de acordo com uma captura de tela. A postagem parece ter sido excluída, mas fotos de eventos com Robinson no passado ainda permanecem online.

O deputado estadual Allen Chesser, que está concorrendo à reeleição, excluiu oendorsement de Robinson de seu site, de acordo com a Wayback Machine, desde que o site foi arquivado pela última vez em julho.

A maioria dos candidatos que removeu postagens com Robinson não respondeu ao pedido de comentário do CNN, incluindo se ainda o endossam.

Em uma declaração ao CNN, McGinn disse: "Os comentários que foram descobertos são repreensíveis. Mark Robinson diz que não fez esses comentários, e é responsabilidade dele provar isso aos eleitores da Carolina do Norte. Estou focada nos eleitores do distrito 42 do Senado Estadual no sul do Condado de Mecklenburg e em nossa eleição".

Hal Weatherman, o candidato republicano à vice-governadoria no estado, postou no X que Robinson "deve provar rapidamente e de forma conclusiva que as alegações contra ele são falsas. ... Sua estratégia de campanha inteira deve ser focada em provar que as alegações são falsas. Durante esse processo, eu e os outros candidatos republicanos precisamos nos concentrar em vencer nossas próprias eleições".

Alguns dos republicanos mais proeminentes da Carolina do Norte em Washington falaram contra Robinson.

"Eu acho que o relógio está correndo", disse o senador dos EUA Thom Tillis ao CNN's Manu Raju. "Eu acredito que o Sr. Robinson precisa fazer uma chamada rapidamente, defender seu nome ou - na ausência de uma defesa, então nós temos que seguir em frente".

Tillis apoiou o oponente de Robinson na primária para governador em março e sugeriu que não votaria em Robinson na eleição geral.

"Se o Sr. Robinson não apresentar um caso que forneça alguma credibilidade a uma argumentação contrária, então eu acho que a maioria de nós deve seguir em frente, não se preocupar com essa eleição. Seguir em frente esta semana", disse Tillis.

O senador júnior da Carolina do Norte, Ted Budd, que endossou Robinson para governador no ano passado, disse ao CNN que votaria em Robinson, mas chamou o relatório do CNN de "muito preocupante".

A deputada federal Virginia Foxx da Carolina do Norte disse ao Punchbowl News que "não tem seguido ele de perto", quando questionada sobre Robinson e a história do CNN. Foxx, de acordo com sua página do Facebook pública, tem várias fotos com comentários positivos sobre Robinson. Foxx não respondeu aos questionamentos do CNN sobre os comentários de Robinson.

Além da Carolina do Norte, republicanos nacionais e grupos ativistas e de defesa conservadores se distanciaram de Robinson. No estado vizinho da Geórgia, o governador Brian Kemp retirou seu apoio a Robinson na segunda-feira. O governador do Tennessee, Bill Lee, que é o presidente da Associação dos Governadores Republicanos, também retirou seu apoio e cancelou um evento de arrecadação de fundos do RGA em Greensboro, na Carolina do Norte. O RGA confirmou ao CNN que não gastaria mais dinheiro na eleição para governador.

Outros eventos cancelados com Robinson incluem um evento de arrecadação de fundos para apoiar a campanha Trump-Vance no Wisconsin, que foi removido e atualizado. Um convite para um "rally de mobilização" com o Comitê Republicano do Condado de Johnston, na Carolina do Norte, para outubro também foi atualizado para remover Robinson.

Enquanto isso, a página de eventos de Robinson - que estava cheia de eventos - agora está vazia.

A NRA (Associação Nacional do Rifle) parou de promover anúncios apoiando Robinson ou criticando seu oponente, o procurador-geral Josh Stein, de acordo com a divulgação do Facebook. A parada na publicidade ocorreu no fim de semana, como relatado pelo Facebook. Apesar do pedido de comentário do CNN, a NRA não respondeu.

Além disso, o CNN revelou na segunda-feira que a campanha digital de anúncios de Robinson parou no fim de semana e não foi reativada desde então.

Dada a controvérsia em andamento em torno dos comentários inflamatórios de Robinson, analistas políticos preveem que sua reputação tóxica pode afetar o desempenho do Partido Republicano em corridas-chave na Carolina do Norte.

A reação cada vez maior contra Robinson levou alguns candidatos republicanos a gerenciar cuidadosamente suas associações públicas com ele, já que eles podem arriscar alienar eleitores que consideram seus comentários inaceitáveis.

Leia também: