Turista alemão morre prematuramente devido a um encontro com tubarão nas águas das Ilhas Canárias

Ao largo das Ilhas Canárias da Espanha, um trágico incidente tirou a vida de um turista alemão de 30 anos. O incidente ocorreu durante um ataque de tubarão na tarde de segunda-feira, a cerca de quatrocentos e cinquenta quilômetros ao sul do popular destino turístico de Gran Canária. Os serviços de resgate confirmaram o incidente à agência de notícias AFP. A vítima perdeu um membro durante o ataque e acabou morrendo de ataque cardíaco enquanto era transferida para um helicóptero de resgate à noite.

O incidente ocorreu enquanto o turista estava a bordo do catamarã britânico "Dalliance Chichester", a aproximadamente 500 quilômetros de Gran Canária. De acordo com o site vesseltracker.com, este catamarã de 17 metros havia zarpado do porto de Las Palmas no sábado. As Ilhas Canárias são um arquipélago do Oceano Atlântico situado ao largo da costa noroeste da África.

O turista estava inicialmente a bordo do catamarã "Dalliance Chichester" quando o incidente ocorreu entre Gran Canária e sua localização. Após perceber a gravidade da situação, os serviços de resgate tentaram transferir o turista para dentro do helicóptero.

