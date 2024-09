Turíngia: Höcke pode enfrentar preocupações para garantir um lugar eleitoral direto

Na eleição da Turíngia, a entrada direta do líder da fração AfD, Björn Höcke, no parlamento estadual está sob sério risco. Com 68 das 74 circunscrições apuradas, o candidato do CDU, Christian Tischner, lidera a corrida. Ele conseguiu 42,3% dos votos, enquanto Höcke está logo atrás com 40,4%. Se Tischner conseguir uma maioria de votos na circunscrição Greiz II, Höcke não conseguirá um mandato direto. Ele então teria que contar com uma cadeira no parlamento através da lista estadual, que lidera. No entanto, se vários candidatos do AfD performarem bem como candidatos diretos, ninguém conseguirá entrar no parlamento através da lista estadual.

19:50 Höcke sobre o sucesso do AfD: "A política de firewall falhou" O AfD está fazendo grandes avanços no parlamento estadual da Turíngia, tornando-se a força dominante. "A política de firewall falhou", disse o candidato principal Björn Höcke. Em uma entrevista à ntv, ele descreveu o resultado da eleição como um "acontecimento histórico" e discutiu a formação da coalizão iminente.

19:42 Ramelow: Partido da Esquerda é "cannibalizado" O atual Ministro-Presidente da Turíngia, Bodo Ramelow, atribui a "cannibalização" de seu partido da Esquerda a dois principais motivos: "De um lado, o CDU tem Consistente em equiparar o AfD e a Esquerda, usando uma retórica de exclusão em relação a nós, apesar de termos colaborado na formação do país por cinco anos", disse Ramelow em uma entrevista à ntv. Como outro fator para a queda da Esquerda, Ramelow apontou o BSW, que havia prometido trazer 17% dos votos para o AfD, mas na realidade, "entregou nossos votos". Ramelow ainda pode comemorar a alta participação dos eleitores.

19:26 Nouripour sobre o sucesso do AfD: "Meus pensamentos estão com aqueles que têm medo" O AfD está conquistando mais de 30% nas eleições estaduais da Saxônia e da Turíngia, deixando para trás os partidos do arco-íris. O líder do partido Verde, Omid Nouripour, vê o resultado das eleições do AfD como um "ponto de virada" e um chamado para defender a democracia juntos.

19:13 Projeção para a Saxônia: A vitória do CDU está se estreitando A última projeção da ZDF na Saxônia mostra o AfD reduzindo a diferença com o CDU: Os democratas cristãos estão à frente apenas com 31,7%, mal à frente do AfD com 31,4% dos votos. O BSW fica em 11,4%, o SPD em 7,8%, e os Verdes estariam mais seguros no parlamento estadual com 5,5%. A Esquerda não atingiria a faixa de 5% com 4,3%.

19:08 Wagenknecht quer formar coalizão com o CDU e potencialmente o SPD na Turíngia A líder do BSW, Sahra Wagenknecht, está buscando uma coalizão com o CDU e potencialmente também o SPD na Turíngia. "Esperamos muito que consigamos formar um bom governo juntos com o CDU no final - provavelmente também com o SPD", disse Wagenknecht na ARD. Após cinco anos de governo de minoria, as pessoas esperavam um governo majoritário estável que abordasse problemas concretos, como a "falta massiva de professores" na Turíngia. Ao mesmo tempo, as pessoas procuravam um governo estadual que fizesse sua voz ser ouvida na política nacional - um governo, segundo Wagenknecht, que "defenderia a paz, a diplomacia" e contra a estocagem de mísseis norte-americanos na Alemanha. Wagenknecht descartou coalizões com o AfD para a Turíngia.

19:02 Projeção para a Turíngia: O sucesso do AfD continua a crescer Uma projeção da ZDF para o resultado da eleição na Turíngia prevê que o AfD será ainda mais bem-sucedido do que as previsões iniciais. De acordo com isso, o partido de extrema-direita está prestes a receber 33,1% dos votos no estado. O CDU está em 24,3%, a aliança de Sahra Wagenknecht consegue 15% do zero. A Esquerda, que atualmente tem Bodo Ramelow como o popular Ministro-Presidente, perde quase 8 pontos percentuais e fica em 11,7%. O SPD fica com 6,6%, e os Verdes com 4% dos votos.

18:56 Göring-Eckardt: O sucesso do AfD é um 'choque' democrático na Alemanha Os políticos do partido Verde estão mais preocupados com o sucesso do AfD na Turíngia do que com a própria derrota eleitoral. Katrin Göring-Eckardt, co-presidente do partido Verde, vê o sucesso do partido de extrema-direita como um 'choque' para a Alemanha. O líder do partido, Omid Nouripour, sente que a dor da derrota de seu partido é 'secundária' em comparação ao fato de o AfD ter se tornado a força mais forte em um parlamento estadual.

18:48 Kretschmer sobre a Saxônia: "Temos todas as razões para comemorar" O atual Ministro-Presidente da Saxônia, Michael Kretschmer, vê o CDU como a espinha dorsal da coalizão governamental. "Temos todas as razões para comemorar", disse Kretschmer em sua festa eleitoral. "Atrás de nós estão cinco anos difíceis", disse ele, acrescentando que as pessoas na Saxônia confiaram no CDU e não fizeram um voto de protesto. "Sabemos o quanto as pessoas estão decepcionadas com o que está acontecendo em Berlim."

18:39 Resultados da Votação na Saxônia: Vantagem do CDU sobre o AfD DiminuiAs projeções iniciais da ZDF indicam uma disputa apertada entre o CDU e o AfD nas eleições estaduais da Saxônia. O CDU agora mantém uma vantagem estreita, com 31,9% dos votos, em comparação com os 31,3% do AfD. O BSW e o SPD ficam para trás com 11,6% e 7,8%, respectivamente. Os Verdes e o Partido da Esquerda lutam por uma entrada no parlamento estadual, com 5,2% e 4,5% dos votos, respectivamente.

18:33 Lider do AfD Pede Participação no GovernoA líder federal do AfD, Alice Weidel, defende a participação do seu partido na formação do governo tanto na Turíngia como na Saxônia. Usando os "normais" do país, ela enfatiza que, como o partido mais forte, o AfD deve iniciar as negociações. De acordo com Weidel, os eleitores de ambos os estados apoiam a participação do AfD e um governo estável não pode ser estabelecido sem eles.

18:30 Secretário-Geral do SPD Reconhece Resultados da Turíngia e SaxôniaO secretário-geral do SPD, Kevin Kühnert, reconheceu o mau desempenho do seu partido nas eleições da Turíngia e Saxônia. Ele afirmou que esta não é uma noite para comemorações para o SPD e, embora eles tenham enfrentado desafios por anos, conseguiram manter uma presença nos parlamentos estaduais. Ele enfatizou o seu compromisso com a mudança e reconheceu a necessidade de mais diálogo e compreensão com os eleitores.

18:23 Höcke Celebrates Thuringia Result as a "Historic Victory" for AfDO líder do grupo parlamentar do AfD, Björn Höcke, comemorou os resultados da Turíngia como uma "vitória histórica". Ele sugeriu que a estratégia de separação ridícula deve acabar e que a mudança só pode ser alcançada com a influência do AfD.

18:21 Chrupalla Rapidamente Mudança de Posição do AfD na TuríngiaO líder do partido AfD, Tino Chrupalla, saudou os resultados da Turíngia como uma grande mudança política, sinalizando abertura para colaborações com todos os partidos. Ele observou que, na Saxônia, eles estão em pé de igualdade com o CDU e pretendem governar pelo bem da Saxônia.

18:17 Secretário-Geral do CDU Rejeita Coalizão com o AfD na Turíngia ou SaxôniaO secretário-geral do CDU, Carsten Linnemann, rejeitou categoricamente qualquer coalizão com o AfD na Turíngia ou Saxônia. Ele afirmou que o CDU negociará um governo a partir do centro do parlamento e expressou confiança na sua capacidade de formar governos bem-sucedidos. Ele caracterizou o CDU como a última forte partido popular e os partidos do semáforo sofreram como resultado.

18:13 Projeção da Saxônia: CDU na Frente, AfD se Aproximando, BSW em 12%As projeções iniciais para as eleições estaduais da Saxônia colocam o CDU como o partido líder, com 31,5% dos votos. O AfD está firmemente em segundo lugar, com 30% dos votos. O BSW é a terceira força mais proeminente, com 12% dos votos, enquanto o SPD consegue manter a sua presença no parlamento estadual com 8,5% dos votos. Os Verdes estão na beira do precipício, com 5,5% dos votos.

18:10 Projeção da Turíngia: AfD à Frente do CDU, BSW Garante um AssentoOs resultados iniciais das eleições estaduais da Turíngia projetam o AfD como a força dominante, com 30,5%, seguido pelo CDU com 24,5% e o Esquerda com 12,5%. O SPD passa pela barreira de 5%, enquanto o BSW ganha um assento com 16%. Infelizmente, os Verdes e o FDP não conseguem ganhar os 5% necessários para garantir um assento no novo parlamento.

18:01 Turíngia: AfD Emerges como Strongest Party, BSW Breaks Double-Digit Barrier in SaxonyDe acordo com os resultados iniciais das eleições estaduais da Turíngia, o AfD se torna o partido mais proeminente. O SPD passa pela barreira de 5%, mas os Verdes e o FDP não. Em contrapartida, na Saxônia, o BSW alcança um resultado de dois dígitos pela primeira vez. O CDU mantém uma vantagem estreita sobre o AfD na Saxônia. O Esquerda e o FDP não devem ser representados no parlamento estadual, enquanto os Verdes são projetados para permanecer.

16:48 Exclusão da Mídia do Evento da AfD na Turíngia É muito provável que a celebração da eleição da AfD na Turíngia não seja coberta pela mídia. Classificada como de extrema direita pela agência de proteção constitucional, a partido tentou excluir vários meios de comunicação do evento. No entanto, um tribunal proibiu isso, levando a partido estadual a banir todos os meios de comunicação do evento. O partido citou problemas organizacionais como razão: não havia espaço suficiente no local do evento para todos os representantes da mídia que solicitaram credenciamento.

16:29 Voto por Correio Significativo na Saxônia Na eleição considerada "crucial" para a Saxônia pelo seu ministro-presidente da CDU, Michael Kretschmer, quase um quarto dos eleitores já depositou seus votos por correio. O supervisor das eleições do estado espera que 24,6 por cento dos eleitores votem por correio. O comparecimento às urnas hoje foi ligeiramente superior ao de 2019 no início da tarde.

15:52 Höcke Vota em Lada - Ramelow com Esposa O líder estadual e candidato principal da AfD na Turíngia, Björn Höcke, e o ministro-presidente do estado livre, Bodo Ramelow, votaram em suas respectivas áreas. Höcke votou em Bornhagen, no distrito de Eichsfeld, enquanto Ramelow votou em Erfurt com sua esposa Germana Alberti vom Hofe. À frente de uma coalizão minoritária desde 2014, este é o terceiro mandato de Ramelow como chefe do governo.

15:40 Maior Comparecimento do que na Eleição Anterior Na Turíngia, 44,4 por cento dos eleitores já haviam depositado seus votos às 14h, o que representa um aumento significativo de mais de dois pontos em relação à eleição anterior, há cinco anos. Isso indica um alto comparecimento. Os votos por correio ainda não estão incluídos nessa figura, segundo o supervisor das eleições do estado. Na Saxônia, o comparecimento também foi ligeiramente superior ao da eleição anterior. No entanto, o supervisor das eleições espera um número significativamente maior de votos por correio do que em 2019. As seções eleitorais em ambos os estados fecharão às 18h.

15:13 Kretschmer Espera pela Entrada dos Partidos do Trânsito na Assembleia Estadual

14:13 Höcke Deixa a Cabine de Votação Rápido Na eleição estadual da Turíngia, o candidato principal da AfD, Björn Höcke, depositou seu voto por volta do meio-dia. A figura de extrema direita deixou a cabine de votação de Bornhagen rapidamente e recusou-se a falar com jornalistas no local. Depois de ter perdido para o candidato da CDU em sua circunscrição eleitoral de Eichsfeld em eleições anteriores, Höcke mudou-se para a circunscrição de Greiz desta vez. No entanto, ele corre o risco de ser derrotado lá também.

13:50 Comparecimento Similar à Turíngia como em 2019 Na Turíngia, o comparecimento às urnas parece ser semelhante ao da eleição parlamentar anterior. Segundo o comissário eleitoral do estado, cerca de 32 por cento dos eleitores já haviam depositado seus votos nas seções eleitorais às 12h. Os votos por correio não estão incluídos nessas números. Em 2019, o comparecimento foi de 31,2 por cento nessa hora. Parece haver mais interesse na eleição estadual do que nas eleições europeias e municipais anteriores, realizadas neste ano. Em junho, o comparecimento foi de 24,3 por cento nessa hora.

13:29 Alto Comparecimento Esperado na Saxônia Na eleição estadual da Saxônia, espera-se um alto comparecimento. Até o meio-dia, 25,8 por cento dos eleitores já haviam depositado seus votos, segundo a Oficina Estadual de Estatística de Kamenz. Em 2019, esse número era de 26,2 por cento nessa hora. Os votos por correio ainda não estão incluídos nas estatísticas preliminares. Espera-se que 24,6 por cento dos eleitores exerçam seu direito ao voto por correio, em comparação com 16,9 por cento em 2019. A oficina eleitoral do estado relata que as eleições transcorreram sem interrupções.

13:11 Possível Impacto dos Resultados Eleitorais em Berlim Os resultados das eleições na Saxônia e na Turíngia ainda não estão disponíveis. Se o SPD não entrar na assembleia estadual, o político Albrecht von Lucke da ntv afirma que isso quase constituiria "um terremoto". Em uma entrevista, ele discute a eleição e suas possíveis consequências.

12:44 Polícia Investiga Ameaça em Seção Eleitoral Após uma ameaça em uma seção eleitoral em Gera, a polícia está investigando o caso. Um homem usando uma camisa da AfD entrou na seção eleitoral para votar pela manhã. O gerente da seção eleitoral pediu-lhe que tirasse a camisa, já que era publicidade partidária proibida na seção eleitoral. Embora ele tenha obedecido, ameaçou retornar após sair da seção eleitoral, insatisfeito com o tratamento recebido. A polícia registrou seu depoimento e o repreendeu. Enquanto isso, a polícia em Erfurt investiga grafites políticos ("Höcke é um nazista") perto das seções eleitorais como potenciais atos de vandalismo.

12:15 Correctiv alerta para boatos falsos circulando A rede de pesquisa Correctiv alerta para um boato falso que está circulando. Ele afirma que marcar a cédula protege contra fraudes. No entanto, a oficina federal de retorno esclareceu ao Correctiv: "A cédula não pode ser marcada. Marcar a cédula pelo eleitor coloca em risco o sigilo do voto, tornando a cédula inteira nula e sem efeito."

11:51 Voigt deseja "laços de maioria estável" O candidato principal da CDU na Turíngia, Mario Voigt, já votou. Ele expressa o desejo de que "muitos turíngios utilizem seu direito de moldar o futuro de nossa terra", disse ele ao votar em Jena. Ele também deseja "laços de maioria estável" para impulsionar o país para frente.

11:25 Aumento de agressões de extrema-direita em SonnebergSonneberg é o primeiro distrito na Alemanha liderado por uma figura política do AfD. No entanto, ativistas reclamam de serem submetidos a ameaças intimidadoras - muitos já renunciaram aos seus empregos. O número de agressões de extrema-direita aumentou cinco vezes em um ano. Especialistas ligam isso ao administrador do distrito do AfD.

10:57 Kretschmer fala em encontro na seção de votaçãoO líder do estado da Saxônia, Michael Kretschmer, descreve a eleição estadual como "possivelmente a mais significativa em 34 anos". Em seu voto em Dresden, ele expressa gratidão a muitos que "votaram de forma diferente" no passado, mas agora optaram pelo "poderoso força no centro burguês", ou seja, a União Saxã. "Esta compreensão facilitará a formação de um governo que sirva esta terra", continua Kretschmer. As últimas pesquisas indicam que seu CDU está em uma disputa acirrada com o AfD.

10:30 Ramelow: Wagenknecht "não está na cédula"Para o líder do estado da Turíngia, Bodo Ramelow, o dia da eleição é "uma celebração da democracia" - apesar do risco de não ser eleito novamente. Em uma entrevista à ntv, o político do Partido da Esquerda explica por que não defende um governo de minoria e por que questiona a competência do BSW.

09:59 "Sem boa sensação para a história" - Historiador decepcionado com a data da eleiçãoO historiador Peter Oliver Loew critica a data da eleição para as eleições estaduais na Saxônia e na Turíngia no 85º aniversário da invasão da Alemanha em 1939. "Qualquer um que achou adequado realizar eleições em 1º de setembro estava privado de uma boa compreensão da história", diz Loew ao Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Quanto ao AfD, considerado "firme e extremamente direitista" pela proteção constitucional em ambos os estados, Loew explicou: "Isso poderia resultar em associações extremamente preocupantes se um partido triumphar em Dresden e Erfurt cuja ligação com a era nazista não está clara".

09:30 "Eleição crucial": Todos os detalhes sobre a eleição estadual da SaxôniaQuase 3,3 milhões de eleitores com direito a voto na Saxônia têm a opção hoje de escolher quem moldará a direção política no futuro parlamento estadual de Dresden. O CDU poderia perder sua posição como partido dominante no estado pela primeira vez desde 1990. O líder do estado da Saxônia, Michael Kretschmer, considera isso uma "eleição crucial". "Este é o momento decisivo".

09:05 Kretschmer acusa a coalizão do semáforo de "manobras apressadas antes da eleição"Hoje é dia de eleição na Saxônia, e a pergunta é: O líder do estado Michael Kretschmer continuará a série de vitórias do CDU no estado? Em uma entrevista à ntv, ele discute sua posição sobre o debate sobre refugiados, o governo do semáforo e a guerra na Ucrânia.

08:24 O AfD poderia subverter a democracia?

Pesquisas indicam: O AfD poderia ampliar significativamente sua influência nas próximas eleições na Saxônia e na Turíngia. Isso representa um risco para as instituições democráticas, como destacou um grupo de pesquisa. Porque a regra de direito não é tão robusta quanto muitos acreditam.

08:00 Seções de votação abertas na Turíngia e na Saxônia

Hoje, novos parlamentos estaduais estão sendo eleitos na Turíngia e na Saxônia. Nas pesquisas, o AfD está claramente à frente na Turíngia. Na Saxônia, o CDU do atual líder do estado Michael Kretschmer e o AfD estão firmemente empatados em uma batalha. As primeiras projeções são esperadas com o fechamento das seções de votação às 18h. As eleições nos dois estados alemães do leste também são uma temperatura para a coalizão do semáforo em Berlim.

No cenário atual, a aliança vermelho-verde-vermelha dominante liderada pelo ministro-presidente Bodo Ramelow (do Partido da Esquerda) na Turíngia não parece ter o apoio da maioria nas pesquisas. Um governo potencial composto pelo CDU, pelo BSW de Sahra Wagenknecht e pelo SPD poderia emergir após a eleição. Quanto à Saxônia, ainda não está claro se a coalizão existente de CDU, SPD e Verdes ainda terá uma maioria. Kretschmer não descarta completamente a possibilidade de uma aliança com o BSW. O Partido da Esquerda na Saxônia pode enfrentar a consequência de ser expulso do parlamento. A mesma escuridão pode pairar sobre os Verdes e o FDP na Turíngia.

