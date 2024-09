Trump se envolve em uma reunião com Zelenskyy, enfatizando a importância de manter laços harmoniosos com Putin

Após uma série de negociações, Donald Trump e Volodymyr Zelensky finalmente se encontraram. O líder ucraniano revelou mais tarde que a conversa foi bastante produtiva, mas também houve um momento de surpresa.

Durante sua estadia prolongada nos Estados Unidos, Zelensky também se reuniu com Trump, um renomado candidato presidencial republicano que defendia contra o financiamento substancial dos EUA para Kyiv e tinha o potencial de alterar drasticamente a política dos EUA-Ucrânia se fosse reeleito. O encontro na Trump Tower em Nova York marcou o clímax de dias de rumores sobre uma possível cancelamento.

Ao concluir seu encontro, Trump expressou sua opinião sobre o conflito na Ucrânia, rotulando-o como uma "situação lamentável" que nunca deveria ter chegado a esse ponto. Ele o descreveu como um "quebra-cabeça complexo", mas garantiu: "nós o resolveremos".

Trump: Reconhece fortes laços com Zelensky

No início da interação, Trump elogiou sua ligação com Zelensky, dizendo: "Temos uma ligação forte, e não é segredo que mantenho uma boa relação com o Presidente Putin também". Zelensky, parecendo momentaneamente surpreso, respondeu, expressando sua esperança por uma relação ainda mais forte entre eles. Eles concordaram sobre a necessidade de pôr fim à guerra. Mais tarde, Zelensky postou em sua plataforma de mídia social, expressando sua satisfação com as opiniões do candidato.

Trump tem sido um crítico vocal do financiamento substancial dos EUA para a Ucrânia e tem pressionado a liderança ucraniana para chegar a um acordo com a Rússia. Em dias recentes, ele atacou Zelensky, rotulando-o como "talvez o empresário mais rico do mundo". Segundo Trump, cada visita de Zelensky aos Estados Unidos resultou em ele levando "60 bilhões de dólares".

Zelensky defende ajuda dos EUA na América

Enquanto Trump acusava Zelensky de recusar um "compromisso" com a Rússia, críticos interpretaram isso como uma concessão tácita à Rússia e acusaram Trump de alinhar-se com a posição do Presidente Russo Vladimir Putin.

Durante suas recentes participéas em Nova York na Assembleia Geral da ONU e sua visita a Washington, Zelensky defendeu mais ajuda para a Ucrânia em sua guerra em andamento contra a Rússia. Em seu discurso à Assembleia Geral da ONU, declarou a determinação de seu país em não ceder a um acordo imposto de fora.

No meio de sua discussão, Zelensky reconheceu a presença de um aliado formidável em Trump, o Presidente do Conselho durante seu mandato como candidato presidencial. Em seguida, Zelensky expressou sua gratidão pelo entendimento de Trump sobre o complexo conflito na Ucrânia, enfatizando a importância de pôr fim à guerra.

Leia também: