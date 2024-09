Trump propõe reduções de impostos para o eleitorado que ele pretende derrotar nas eleições

Em uma reunião em Nova York esta semana, o ex-presidente prometeu reduzir obrigações fiscais se os eleitores o apoiarem.

O método pelo qual Trump planeja implementar essas reduções fiscais varia de acordo com o apoio que busca.

Em Nevada, um estado fronteiriço que depende fortemente dos votos de funcionários de cassino, garçons e trabalhadores de hotel, Trump garantiu a eliminação de impostos federais sobre gorjetas. Para a população aposentada, que é um grupo de eleitores confiável, Trump propôs uma diferente incentivo: "Os idosos não devem pagar imposto sobre a Seguridade Social!" ele declarou nas redes sociais. Em relação aos trabalhadores braçais que sua campanha está agressivamente tentando conquistar, Trump prometeu este mês a abolição de impostos sobre horas extras.

"Chegou a hora da classe trabalhadora finalmente receber um alívio, e é isso que estamos fazendo", declarou Trump em Tucson, Arizona, mencionando diversas profissões como policiais, enfermeiros, trabalhadores da construção e outros trabalhadores qualificados que se beneficiariam.

Além disso, sua recente sugestão – uma maior dedução para aqueles que pagam impostos estaduais e locais mais altos – apresentou como "salvando milhares de dólares para os residentes de" seu antigo estado, Nova York (que ele afirma ainda poderá vencer), mas também na Pensilvânia, o campo de batalha mais disputado da campanha de 2024.

No total, seus cortes fiscais propostos chegariam a trilhões de dólares.

Em seu terceiro mandato como presidente, Trump busca simplificar a mensagem de seu partido para apelar a mais eleitores da classe trabalhadora. Slogans ousados como "Não há imposto sobre gorjetas" e "Faça a América Acessível Novamente" substituíram os clássicos princípios republicanos – incluindo a redução do déficit – e declarações de políticas detalhadas na plataforma simplificada que ele impôs ao Partido Republicano durante sua convenção de julho em Milwaukee.

Seus planos fiscais desta vez são bem adequados para outdoors em eventos e para uso em propagandas de televisão, várias das quais estão sendo veiculadas em estados de batalha. Um super PAC pró-Trump até colocou "Não há imposto sobre gorjetas" em adesivos para que os apoiadores os distribuam ao colá-los em suas contas de restaurante.

No entanto, embora os cortes fiscais propostos por Trump possam apelar a certos eleitores, sua natureza vaga torna difícil determinar exatamente quem se beneficiaria.

Além disso, essas medidas colocariam uma pressão substancial no orçamento federal e, provavelmente, nos programas de Seguridade Social e Medicare. Trump não especificou como planeja cobrir essas reduções fiscais, além de apontar para tarifas, que ele afirma gerarão trilhões de dólares em receita – embora possa não ser suficiente para cobrir todas as suas promessas, segundo alguns especialistas.

Como Howard Gleckman, fellow sênior do Centro de Política Tributária Urbano-Brookings, colocou: "Quase se pode ver o grupo de foco por trás de cada uma dessas propostas".

Os cortes fiscais direcionados, mas vagos, de Trump respondem a um público ainda incerto sobre a inflação e buscam colocar mais dinheiro em seus bolsos se eleito novamente. As preocupações restantes sobre preços e salários continuam a impactar muitos eleitores à medida que se aproximam das eleições, ao benefício de Trump, que geralmente é percebido como melhor preparado para lidar com a economia.

No entanto, desde que Harris substituiu o Presidente Joe Biden na chapa, a lacuna nas pesquisas entre Trump e seu rival democrata em relação à economia diminuiu. Assim como Trump, Harris apresentou uma série de propostas econômicas populistas – incluindo sua proposta de abolir impostos federais sobre gorjetas, que Trump acusou de copiar.

Harris, por sua vez, está se concentrando em créditos e deduções fiscais direcionados para oferecer alívio a indivíduos específicos. Para ajudar as famílias com os custos da criação de filhos, ela propôs restaurar a expansão popular do crédito tributário para crianças do Plano de Resgate Americano para até $3.600 por ano, em comparação com $2.000, e torná-lo permanente. Ela também quer oferecer um crédito tributário para crianças de $6.000 para famílias com filhos recém-nascidos.

Para primeiros compradores de casas, o plano de Harris ofereceria até $25.000 em apoio à entrada e um crédito tributário de $10.000. Harris também propôs aumentar uma dedução tributária para novas pequenas empresas para $50.000, em comparação com $5.000.

Promessas de cortes fiscais de Trump

Trump começou sua maratona de cortes fiscais em um comício em Nevada em junho, onde prometeu abolir impostos sobre gorjetas.

No entanto, essa proposta pode não ser significativa para alguns trabalhadores com gorjetas, já que muitos ganham insufficientemente para pagar impostos federais de renda. Cerca de 60% dos lares com trabalhadores que recebem gorjetas se beneficiariam, com cortes fiscais médios de aproximadamente $1.800, de acordo com o Centro de Política Tributária.

Se Trump também eliminar impostos sobre salários, que apoiam a Seguridade Social e Medicare, então quase todos os trabalhadores com gorjetas receberiam um corte fiscal, totalizando cerca de $2.100, incluindo tanto impostos de renda quanto sobre salários, de acordo com o Centro de Política Tributária. No entanto, esses trabalhadores então receberiam pagamentos menores de Seguridade Social após a aposentadoria.

Além disso, a eliminação de impostos sobre gorjetas teria um impacto negativo no orçamento federal, reduzindo a receita em cerca de $150 bilhões a $250 bilhões em uma década, de acordo com o Comitê para um Orçamento Federal Responsável, um grupo de vigilância.

Essa proposta teria um impacto positivo em numerosos idosos inicialmente. Ela reduziria a carga tributária sobre os lares dos EUA em uma média de $550, embora a redução varie significativamente de acordo com o nível de renda, de acordo com o Centro de Política Tributária. Os idosos de baixa renda, que não pagam impostos sobre seus benefícios da Seguridade Social, provavelmente verão poucos ou nenhum ajuste. No entanto, as famílias de renda média e de alta renda experimentariam o maior aumento na renda após impostos.

No entanto, eliminar esse imposto também teria impacto na estabilidade dos fundos de Seguridade Social e Medicare, que atualmente estão financeiramente instáveis. A esgotamento do fundo de aposentadoria da Seguridade Social seria acelerado em mais de um ano, e o fundo de seguro hospitalar do Medicare seria esgotado seis anos antes, de acordo com a Comissão Orçamentária Conjunta do Congresso. Após o esgotamento dos fundos, os programas de benefícios não poderão ser pagos integralmente. Idosos que acabarem sofrendo cortes maiores nos pagamentos do que suas economias tributárias acabarão sofrendo, com os receptores de baixa renda sendo os mais afetados.

A eliminação desse imposto também aumentaria os déficits federais, segundo uma análise da comissão, em uma estimativa de $1,6 trilhão a $1,8 trilhão até 2035.

Recentemente, Trump declarou que aboliria os impostos sobre horas extras, o que poderia beneficiar tanto trabalhadores horistas quanto alguns empregados assalariados. No entanto, sem mais detalhes, é difícil determinar quais seriam os beneficiários específicos e suas economias potenciais. Segundo estimativas da Tax Foundation de viés direitista, a abolição dos impostos federais sobre todas as horas extras poderia somar $680 bilhões em uma década, enquanto a eliminação tanto dos impostos de renda quanto dos tributos sobre salários elevaria o custo para $1,1 trilhão.

Recentemente, Trump anunciou sua intenção de revogar o limite de $10.000 para deduções de impostos estaduais e locais, ou SALT, em Truth Social, antes de um comício em Nova York. A maioria do impacto dessa limitação é suportada por indivíduos de alta renda em estados azuis de alta tributação que itemizam suas deduções.

A revogação do limite intensificaria o custo da extensão da Lei de Corte de Impostos e Empregos de 2017 em $1,2 trilhão em uma década, de acordo com a Comissão Orçamentária Conjunta do Congresso, que descreveu tal medida como "custosa, distorcida e regressiva". Quase 92% desse alívio beneficiaria os 10% de famílias mais ricas, enquanto menos de 1% beneficiaria os 60% de famílias mais pobres.

A abordagem de Trump ao populismo econômico não se limita apenas aos cortes de impostos. No comício de Nova York, Trump prometeu impor um limite temporário nas taxas de juros dos cartões de crédito em 10%, permitindo que "americanos trabalhadores" se recuperem. A taxa típica dos cartões de crédito é quase 21%, enquanto a taxa média dos cartões de lojas varejistas está em um histórico de 30,45%. A dívida dos cartões de crédito ultrapassou $1 trilhão, e um número crescente de indivíduos está tendo dificuldades em pagar suas dívidas.

No entanto, a Fundação Heritage não apoia a imposição de um limite nas taxas dos cartões de crédito, comparando-a a "controles de preços" - um termo que Trump usou para criticar a proposta de Harris de proibir a exploração de preços corporativos.

Se qualquer uma dessas propostas se tornará lei é incerto, uma vez que necessitam da aprovação do Congresso, que pode permanecer dividido após as eleições de novembro.

Trump compartilhou sua intenção de eliminar os impostos sobre os salários dos gorjetas em uma plateia do Nevada, prometendo implementar a mudança imediatamente. No entanto, sua campanha depois retirou esse cronograma.

"O presidente Trump pedirá ao Congresso que elimine os impostos sobre as gorjetas", informou a porta-voz Karoline Leavitt à CNN em junho.

Em resposta à proposta de Trump de eliminar os impostos sobre os salários das gorjetas, Harris acusou-o de copiar sua ideia.

Considerando as propostas fiscais de Trump, espera-se que a política nas eleições

Leia também: