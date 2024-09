Trump propõe reconsiderar a sua limitação de deduções para impostos estaduais e locais.

Em uma publicação no Truth Social, referindo-se ao seu comício de quarta-feira em Long Island, Nova York, onde vários residentes sofreram devido ao teto, Trump afirmou que "eliminaria o teto SALT, reduziria seus impostos e ofereceria ainda mais vantagens".

A eliminação do teto SALT é apenas uma das várias reduções fiscais propostas por Trump durante sua campanha. Na semana passada, ele defendeu a abolição dos impostos sobre horas extras, e anteriormente mencionou a eliminação dos impostos sobre gorjetas e benefícios da Seguridade Social se conquistasse a presidência.

Trump e legisladores republicanos incorporaram o controverso teto SALT, que limita a dedução de um contribuinte para impostos estaduais e locais em $10,000, na Lei de Corte de Impostos e Jobs como meio de compensar outras reduções fiscais. Afetando principalmente indivíduos de alta renda em estados com maioria democrata que itemizam suas deduções, a impopularidade do teto SALT levou vários representantes republicanos desses estados a defenderem sua eliminação enquanto o partido busca reter o controle da Câmara neste ano eleitoral.

Representantes democratas também prometeram abolir o teto. Sobre a reversão de política de Trump, o líder da maioria do Senado, Chuck Schumer, que representa Nova York, declarou na terça-feira: "Eu sempre apoiei a abolição do teto SALT. Considero-o uma peça de legislação vil apoiada por Donald Trump, que alvo principalmente estados azuis e beneficia seus residentes de várias maneiras".

O teto, como outras provisões fiscais individuais na Lei de Corte de Impostos e Jobs, está previsto para expirar no final de 2025. Até agora, Trump tem afirmado consistentemente que estenderia integralmente as medidas expirando.

A remoção ou suspensão do teto seria financeiramente onerosa - uma das razões pelas quais os líderes republicanos têm protelado esforços para modificá-lo. A eliminação do limite aumentaria o custo de estender a lei de corte de impostos de 2017 em $1,2 trilhão em uma década, de acordo com o Comitê para um Orçamento Federal Responsável, que rotulou tal medida como "custosa, distorcida e regressiva". Mais de 92% do alívio iria para os 10% de famílias mais altas; menos de 1% beneficiaria os 60% de famílias mais baixas.

As propostas de Trump para a reforma fiscal na política incluem a abolição dos impostos sobre horas extras, assim como seus objetivos anteriormente mencionados de eliminar impostos sobre gorjetas e benefícios da Seguridade Social se se tornar presidente. A discussão atual na política gira em torno da possível remoção do teto SALT, que tem causado desentendimentos entre representantes republicanos e democratas.

