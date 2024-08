- Trump propõe financiamento do governo para procedimentos de inseminação artificial.

"É tudo sobre o crescimento populacional", declarou o candidato à presidência Donald Trump durante um comício em Potterville, Michigan. Ele propôs um compromisso inesperado, sugerindo que, se vencer a presidência em 5 de novembro, o governo americano cobriria os custos da inseminação artificial, ou como é comumente conhecida, a fertilização in vitro (FIV). Alternativamente, Trump sugeriu obrigar empresas de seguros a incluir esse tratamento em seus planos de cobertura - uma posição incomum para o partido Republicano.

"Realmente queremos mais bebês, e para incentivar isso, permitiremos que os pais reivindiquem deduções fiscais mais altas para despesas relacionadas a crianças", explicou Trump, aos 78 anos. Ele apontou que o custo da inseminação artificial muitas vezes impede muitas pessoas de buscar o tratamento. "Nós pagaremos a conta, e isso apoiará as famílias", esclareceu Trump em uma entrevista subsequente com a NBC.

Inseminação Artificial no Cenário Político

O assunto da inseminação artificial ganhou atenção nas eleições americanas. O Supremo Tribunal de Alabama recentemente descriminalizou embriões congelados, classificando-os como crianças. Consequentemente, vários clínicas de fertilidade no estado suspenderam o tratamento devido a diversas consultas legais e potenciais processos judiciais. A decisão alinha-se com a posição do movimento pró-vida, que considera embriões e fetos como crianças merecedoras de proteção legal.

A decisão controversa desencadeou uma discussão nacional, com muitos Republicanos lutando para formar uma posição. O legislativo do Alabama restabeleceu o acesso à FIV. Trump subsequentemente endossou seu apoio ao procedimento, ecoando a maioria das opiniões nos Estados Unidos. Democratas alertaram sobre a erosão dos direitos das mulheres nos Estados Unidos e previram o potencial revogação do direito ao aborto.

Dois anos atrás, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos revogou o direito constitucional ao aborto. Trump desempenhou um papel fundamental na moldagem da inclinação conservadora do tribunal, tornando esse julgamento possível.

