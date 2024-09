Trump propaga dois relatos fabricados sobre Oprah Winfrey, um dos quais ele tem disseminado repetidamente há uma década.

As Trump's assertions about Winfrey are rather insignificant, they represent the latest instance of the Republican presidential nominee spinning captivating yet untrue anecdotes as he aims for the nation's top post once more.

O Fim do Programa de Televisão de Winfrey

Winfrey endossou a concorrente de Trump nas eleições presidenciais, a Vice-Presidente Kamala Harris, na Convenção Nacional Democrata em agosto. Na quinta-feira, Winfrey apresentou um comício virtual transmitido ao vivo para Harris em Michigan.

Em uma publicação tardia nas redes sociais no sábado, Trump escreveu: "Anos atrás, Oprah Winfrey me convidou para estar em seu último programa de televisão a cabo. A última semana de seu show foi um grande evento, e foi uma honra para minha família e eu participar." Em seguida, ele criticou Harris, afirmando que, quando viu Winfrey com ela, "Não consegui deixar de pensar que isso não era a verdadeira Oprah."

Verificação de Fatos: A afirmação de Trump é incorreta. Ele não apareceu no último episódio do "The Oprah Winfrey Show" em 2011, nem mesmo durante sua semana final. Em vez disso, Trump e sua família apareceram no programa cerca de três meses e meio antes do seu término.

O programa de Winfrey chegou ao fim em 25 de maio de 2011. Trump e sua família apareceram no episódio que foi ao ar em 7 de fevereiro de 2011.

Tentando inflar sua importância passada para Winfrey, que apoiou os oponentes democratas de Trump nas últimas três eleições presidenciais, Trump fez várias afirmações falsas durante seu mandato sobre ter aparecido no popular programa dela durante sua semana final. A CNN desmentiu a afirmação em outubro de 2020, observando que Trump vinha fazendo isso desde pelo menos 2013.

A semana final do programa contou com uma homenagem estrelando celebridades em um auditório para Winfrey, que incluiu personalidades como Michael Jordan, Will Smith, Aretha Franklin, Stevie Wonder, Tom Cruise, Tom Hanks e Beyoncé, mas não Trump. O último episódio foi dedicado inteiramente a Winfrey.

Comentário de Winfrey sobre o McDonald's

Trump tem repetidamente sugerido que Harris está mentindo sobre ter trabalhado no McDonald's (a campanha de Harris confirmou que ela trabalhou em um restaurante na Califórnia durante o verão enquanto estava na faculdade nos anos 80).

Durante um comício de campanha em Carolina do Norte no sábado, Trump afirmou: "E não perguntou a ela sobre seu tempo no McDonald's? E ela apenas desviou essa pergunta. 'Deixe-me não falar sobre isso.' Oprah disse: 'Você trabalhou no McDonald's, isso é ótimo.' Oprah nunca chegou ao fim disso; ela nunca trabalhou lá ela mesma. Então, Kamala apenas se escondeu debaixo da mesa, junto com todas as outras respostas que ela deu."

Verificação de Fatos: A alegação de Trump de que Harris evitou uma pergunta de Winfrey sobre ter trabalhado no McDonald's é incorreta. Na verdade, Winfrey nunca fez tal pergunta a Harris. Em vez disso, Winfrey mencionou brevemente o trabalho no McDonald's durante sua apresentação de Harris antes da vice-presidente subir ao palco para conversar.

Este foi o único comentário de Winfrey sobre o McDonald's durante o evento: "Em nenhum outro país deste planeta a história dela poderia ter acontecido dessa forma. De uma criança de imigrantes a irmã mais velha ao trabalhador do McDonald's - há esperança para todos vocês - ao promotor, esposa e 'Momala' ao senador à vice-presidente. Por favor, recebam Kamala Harris."

Harris saiu ao som de aplausos, abraçou Winfrey e eles começaram sua discussão, que não abordou o McDonald's.

