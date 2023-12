Trump procura adiar o julgamento civil de E. Jean Carroll para considerar opções, incluindo uma potencial revisão pelo Supremo Tribunal

Um tribunal federal de recurso rejeitou o recurso de Trump à imunidade presidencial como defesa contra as acusações de difamação resultantes de declarações que fez enquanto presidente, afirmando que ele tinha renunciado ao seu direito de a invocar ao apresentar a queixa demasiado tarde no litígio.

O tribunal devolveu o processo ao juiz de instrução para que este avançasse para o julgamento, que está marcado para 16 de janeiro.

Numa moção apresentada na quinta-feira, os advogados de Trump pediram ao tribunal de recurso que suspendesse o julgamento para lhes dar tempo para considerarem as suas opções de recurso, incluindo pedir a um painel completo de juízes do tribunal de recurso para ouvir os seus argumentos ou levar o caso ao Supremo Tribunal.

"Os pedidos de adiamento são necessários e apropriados para dar ao Presidente Trump a oportunidade de litigar plenamente o seu direito de apresentar uma defesa de imunidade no processo subjacente, incluindo o recurso para o Supremo Tribunal, se necessário", escreveu o advogado de Trump.

Pretendem uma suspensão de 90 dias para lhes dar tempo para considerar as opções de recurso, para além de uma suspensão do julgamento até que o recurso esteja concluído.

"A importância destas questões é ilustrada, entre outras coisas, pelo facto de o advogado especial Jack Smith ter apresentado na semana passada ao Supremo Tribunal um recurso de imunidade presidencial do Presidente Trump, no âmbito de um processo criminal no Distrito de Colúmbia", escreveram os advogados de Trump.

"Esse caso está suspenso enquanto se aguarda a resolução do recurso, tal como este caso deveria estar, e a possibilidade de o Supremo Tribunal poder em breve abordar a imunidade do Presidente Trump apoia ainda mais as suspensões solicitadas", continuaram.

